Assisen kotmoord – Wetsdokters trekken versie van beschuldigde dubbele kotmoord in twijfel

Op het assisenproces over de dubbele kotmoord hebben de wetsdokters de verwondingen bij de drie betrokkenen beschreven. In totaal vertoonde het lichaam van Youlia Soboleva (19) liefst 43 snij- en steekletsels. De diepe snijwonde in de hand van Mohammad Taqi Musawi (24) is volgens de deskundigen wellicht niet ontstaan bij het doodsteken van Nessar Jamshidi (18).

“Het lichaam van Jamshidi werd aangetroffen naast de lift, omgeven door zeer talrijke bloedspatten en zeer herkenbare schoensporen”, getuigde dokter Geert Van Parys. Tijdens de uitwendige lijkschouwing werd een steekletsel in de borstkas vastgesteld. De autopsie wees uit dat het hart van het slachtoffer doorboord werd, waarna ook de rechterlong nog geraakt werd. “De massieve interne verbloeding heeft aanleiding gegeven tot een zeer snel overlijden.”

Naar eigen zeggen handelde Musawi uit wettige zelfverdediging toen Jamshidi hem met een mes aanviel. Tijdens de reconstructie toonde de beschuldigde hoe hij het mes van het slachtoffer zou afgenomen hebben. “Jamshidi zou op het mes gelopen zijn, maar de richting van die wonde klopt niet. Hij moet het mes schuin vastgehouden hebben en hij moet een beweging naar binnen gemaakt hebben.” Bovendien vinden de wetsdokters het erg onwaarschijnlijk dat Jamshidi tijdens die schermutseling geen afweerletsels zou opgelopen hebben. “De dader heeft één steek toegebracht aan Jamshidi. Waarschijnlijk onverwacht, anders zou Jamshidi gevochten hebben of weggelopen zijn”, vulde dokter Hubert Floré aan.

In totaal ontdekten de deskundigen tijdens de autopsie liefst 43 snij- en steekverwondingen op het lichaam van Youlia Soboleva. De Kuurnse van Russische origine had bijvoorbeeld acht letsels op het achterhoofd en zeven letsels op de rug, maar ook tal van afweerletsels op beide handen en armen. “Ik veronderstel dat dat meisje zich heeft trachten af te weren door met de handen op het achterhoofd te zitten. Dat lijkt me logisch”, aldus dokter Floré. De fatale verwonding werd uiteindelijk in de hals toegebracht. “Van achter het oor was er een zeer diepe snijwonde die een doorsnijding veroorzaakt heeft van de halsader”, verklaarde dokter Van Parys. In tegenstelling tot Jamshidi had de jonge vrouw volgens de deskundige eventueel wel nog gered kunnen worden.

Snijwonden

Mohammad Musawi had na de feiten snijwonden aan zijn beide handen, maar die zijn volgens professor Van Parys wellicht niet veroorzaakt door het grijpen van een mes. De diepe snijwonde met drie uitlopers in zijn rechterhand wijst in de richting van herhaaldelijk geweld, terwijl Musawi enkel de steek aan Jamshidi bekende. “Bij het meisje is de zaak helemaal anders, daar zijn veel verwondingen gebotst op bot. Daar is zijn hand drie keer van het handvat op het lemmet gegleden”, aldus dokter Floré. Het vermoedelijke moordwapen heeft echter geen handvat, maar dat maakt die verwondingen bij Musawi volgens de deskundigen net waarschijnlijker. “Het is zeer onwaarschijnlijk dat je dat mes kan hanteren zonder verwondingen aan de handen te hebben”, besloot dokter Van Parys.

Ten slotte stond dokter Floré nog stil bij de medische dossiers van Youlia Soboleva. Daaruit bleek dat ze in april 2017 zwanger werd van Jamshidi. “Er is te weinig vruchtwater en op 25 weken zwangerschap wordt er een meisje geboren, maar het is slechts twee maanden gelukt om het kind in leven te houden.” De wetsdokter stelde ook vast dat het slachtoffer een abortus deed in juli 2018, toen ze een relatie had met Musawi. Twee weken later zou Soboleva geprobeerd hebben om uit het leven te stappen. “Ze deed dat door poetsmiddel samen met wodka te drinken. Ik wil eraan toevoegen dat dergelijke zelfmoordpogingen dikwijls een verkapte vorm zijn om hulp te vragen. Het is een noodkreet om hulp.” Volgens dokter Floré bleek dat het slachtoffer eerder al met zelfmoordgedachten had gekampt.

Dadelijk komt de gerechtspsychiater aan het woord.