Assisen kotmoord – Slachtoffers hadden een knipperlichtrelatie

Op het assisenproces over de dubbele kotmoord hebben enkele getuigen de knipperlichtrelatie geschetst van Youlia Soboleva (19) en Nessar Jamshidi (18). Volgens de beste vriendin van Youlia was Nessar erg liefdevol, maar kwam hij tijdens ruzies ook agressief uit de hoek.

Oukje D. omschreef haar soulmate als een zonnetje in huis. “Youlia had een beetje een felle bek, maar op een rustige manier. Heel beleefd, lief voor iedereen. Dat was de beste vriendin die ik ooit heb gehad.” Volgens de getuige knoopte Soboleva al in het najaar van 2015 een relatie aan met Nessar Jamshidi. “In het begin was het veel liefde en knuffels, maar ik hoorde dan ook dat er ruzies waren en dat ze zelfs geslagen werd. Haar gsm werd zelfs bijna in de Leie gesmeten.”

Zo herinnerde D. zich dat het slachtoffer eens een blauw oog had. “In het begin was ze bang en ging ze naar haar zussen voor hulp. Ik denk dat ze zelfs naar de politie is gegaan. Maar dan ging ze weer terug naar hem.” Het kwam uiteindelijk toch tot een breuk toen Soboleva in 2017 zwanger geraakte. “Nessar was er niet heel blij mee, dus gingen ze uit elkaar. Youlia had besloten om alleenstaande moeder te zijn, maar na de geboorte kwam hij terug in haar leven.”

In het voorjaar van 2018 begon Soboleva nochtans een relatie met Mohammad Taqi Musawi. “Als ze verliefd was, was ze in de wolken. Bij hem was dat niet zo. Ze vertelde er niet over, het was meer geklaag.” Volgens D. was er van affectie niet veel sprake. “Hij verstond precies niet hoe hij liefde moest geven. Hij wist niet hoe je een lief berichtje stuurde bijvoorbeeld.”

Kennissen

Ahmad A. verklaarde hoe hij de betrokkenen op school leerde kennen. “Youlia heeft me veel geholpen met mijn huiswerk en al. Als ik iets niet verstond, vroeg ik het aan haar.” Jamshidi schakelde de getuige ook in om zijn liefde aan Soboleva te tonen. “Ik stuurde soms berichten met zijn telefoon, omdat zijn taal niet zo goed was. Als hij een berichtje van haar niet verstond, vertaalde ik het voor hem.” Later gaf A. haar wel een paar keer de raad om een punt achter die relatie te zetten. “Youlia heeft een keer gezegd dat ze een klap had gekregen van Nessar. In Afghanistan is een keer slaan en al niet zo’n groot drama in een relatie.”

Ook de beschuldigde behoorde tot de kennissenkring van Ahmad A. “Hij was sportief en voetbalde met mij. Een normale gast, helemaal anders dan zijn broers. Dat waren mensen die vechten, meestal in het park zitten, drugs dealen en gebruiken.” De getuige kon zich ook niet voorstellen dat Musawi met een mes op pad zou gaan.

Nessar Jamshidi kwam in 2015 helemaal alleen vanuit Afghanistan naar België. “Hij was waarschijnlijk de volgende die opgenomen ging worden door de taliban en daarom zond zijn moeder hem naar Europa”, vertelde zijn voogd. Volgens Ria V. was het slachtoffer graag gezien in de opvangcentra in Menen en Gent. “Hij kreeg op school ook zeer positieve commentaren, maar hij deed alleen wat hij graag deed. In het fietsatelier wilde hij niet werken, want hij was alleen geïnteresseerd in auto’s.”

Puberaal

Tijdens zijn relatie met Youlia Soboleva begon Jamshidi steeds vaker te spijbelen en verhuisde hij uiteindelijk naar een kot in Kortrijk. “Hij kon zomaar een contract tekenen, maar ik ging dat nooit toegelaten hebben. Daar zit voor mij de grote fout. Aan die leeftijd zouden mijn kinderen nooit alleen mogen wonen hebben.” De relatie tussen de slachtoffers werd als onvolwassen en puberaal omschreven. “Hij was jong, hij was een kind en hij wist dat hij het niet aankon”, verklaarde de voogd over de zwangerschap van Soboleva.

Een leerkracht van Jamshidi noemde hem tijdens het onderzoek een sloeber. “Het was een jongen die heel charmant was, heel vriendelijk ook. Maar door de omstandigheden van zijn leven liep hij een beetje de kantjes eraf”, getuigde Nathalie V. In de OKAN-klas (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers) kwam hij in contact met de beschuldigde. “Ik kan van Mohammad ook niks verkeerds vertellen. Dat was een goeie leerling. Ik kon niet vermoeden wat er nu gebeurd zou zijn.” Nathalie V. herinnerde zich ook de turbulente relatie van de slachtoffers. “Als het wat minder goed ging, stond een van de twee in mijn bureau met de vraag om een keer te babbelen. Hij had bijvoorbeeld haar gsm afgepakt en wilde hem niet teruggeven.”

Toen Jamshidi naar Kortrijk verhuisde, werd hij begeleid door het OCMW. Volgens zijn maatschappelijk werkster Aurélie S. kon hij moeilijk met geld overweg. “Hij had een installatiepremie gekregen om dat appartement een beetje te bemeubelen. Maar een week later had ik al telefoon van de voogd dat hij geen geld meer had. Hij had alles uitgegeven aan kleren en in de MediaMarkt.” Door het aanhoudend spijbelen kreeg Jamshidi ook een tijdje geen leefloon meer. “Hij is tegen mij heel vaak uitgevlogen, maar hij heeft zich dan achteraf wel geëxcuseerd. Op het einde heb ik wel gevraagd aan een collega om het dossier over te nemen, want ik voelde me niet altijd op mijn gemak.”

Nog donderdag komen de nabestaanden van Youlia Soboleva aan het woord.