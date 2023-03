Assisen kotmoord – Musawi werd eerder veroordeeld voor onterende behandeling

Op het assisenproces over de dubbele kotmoord zijn de laatste moraliteitsgetuigen aan het woord gekomen. Khalid A. verklaarde hoe hij door Mohammad Taqi Musawi (24) urenlang werd geslagen en gemarteld.

In oktober 2019 werd de beschuldigde samen met twee broers en een schoonbroer door het hof van beroep veroordeeld voor die onterende behandeling. Khalid A. legde uit dat hij Musawi in de fitness had leren kennen. Met zijn schoonzus zat hij op school. “Zij beweerden dat ik iets had met die schoonzus, maar dat was enkel vriendschappelijk via Skype”, getuigde hij. Via Instagram werd het slachtoffer vervolgens naar een studio in Kortrijk gelokt. “Die vier personen hebben de deur op slot gedaan. Zij hadden allemaal messen bij. Ik werd in mijn been gestoken.”

A. verklaarde dat het viertal hem daarna in een andere kamer onderbracht. “Ik werd op alle mogelijke manieren geslagen. Ze hebben mij een volle fles alcohol laten opdrinken en mij gedwongen om zwarte peper op te eten. Ze hebben ook een klein pilletje gegeven, ik weet niet wat het was. Het klopt dat ze met een schaar mijn haar ook afgeknipt hebben.” Naar eigen zeggen werd het slachtoffer pas na een ganse nacht vol martelingen vrijgelaten. “Ze zeiden dat ik gedood zou worden als ik zou terugkeren.”

De broers van de beschuldigde stelden eerder dat hij tijdens dat incident geen geweld gebruikte. “Als hij eerlijk genoeg is, moet hij zeggen dat ik hem niets aangedaan heb die nacht”, vroeg Musawi zelf nog. A. reageerde dat hij spijt had van zijn komst. “Maar ik ben hier uit respect voor het assisenproces. Ik werd geslagen door alle vier”, herhaalde hij.

Het onderzoek wees ook uit dat Musawi op kleine schaal zou gedeald hebben. “Ik heb hem maar drie of vier keer gezien”, verklaarde Saman A. “Dat was toen ik in Kortrijk voor 10 of 20 euro wiet ging kopen.” Enkele andere mogelijke klanten van de beschuldigde kwamen vrijdagnamiddag niet opdagen. “Dat was niet zo dat ik echt verkocht. Ik bracht uit Nederland soms iets mee voor mensen die eens iets nodig hadden”, reageerde Musawi.

Hussain R. verklaarde dat hij de beschuldigde nog steeds bezoekt in de gevangenis. “Hij blijft mijn vriend. Hij is vriendelijk, gevoelig en rustig. In de vrije tijd hebben we samen wel jointjes gerookt, maar hij zorgde niet voor problemen. Ook op school niet.” Een andere kameraad beaamde dat Musawi nooit voor problemen zorgde. “Hij was leergierig, sportief en rustig.”

Ali A. ontkende dat hij tijdens het onderzoek verklaarde dat de beschuldigde soms problemen had met zijn toenmalige vriendin Youlia Soboleva. “Ik heb tegen de politie wel verklaard dat Nessar een paar keer problemen had met Youlia, daar was ik bij aanwezig. Een keer aan het station met de Tsjetsjenen en een keer met een Pakistaanse jongen voor de school.” De getuige stelde ook dat Soboleva schrik zou gehad hebben van Nessar Jamshidi.

Vrijdagavond moet Omar O. nog een tweede getuigenis afleggen na zijn spontane verklaringen tegen de politie. De getuige vroeg echter de bijstand van een advocaat. Het is nog niet duidelijk hoe de kwestie opgelost zal worden.