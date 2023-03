Assisen kotmoord – Meer dan vier jaar later bekent Musawi moord op Youlia Soboleva

Mohammad Taqi Musawi (24) heeft op zijn assisenproces spontaan bekend dat hij ook Youlia Soboleva (19) van het leven beroofd heeft. De beschuldigde kon naar eigen zeggen niet verkroppen dat zijn ex-vriendin voor Nessar Jamshidi (18) had gekozen. “Ik heb altijd gelogen tegen iedereen”, klonk het net voor het requisitoir van het openbaar ministerie.

Poetsvrouwen ontdekten op maandagochtend 1 oktober 2018 het levenloze lichaam van Nessar Jamshidi voor de lift van het Vlaskot in Kortrijk. De jonge Afghaan werd met een messteek in het hart van het leven beroofd. Enkele uren later ontdekten de speurders op zijn kot het lichaam van Youlia Soboleva, met wie hij een knipperlichtrelatie had. De wetsdokters stelden bij de Kuurnse van Russische origine 43 snij- en steekverwondingen vast. Haar ex-vriend Mohammad Musawi was in de loop van de nacht in het ziekenhuis opgenomen met een diepe snijwonde in zijn hand. De beschuldigde beweerde dat hij Jamshidi uit wettige zelfverdediging ombracht, maar ontkende tot vandaag de moord op Soboleva.

Bij de start van de zitting bleef Musawi maandagnamiddag rechtstaan. “Het is een zware week geweest. Alles wat ze zeggen heb ik gedaan. Ik heb geen excuses daarvoor. Ik heb altijd gelogen tegen iedereen. Tot vandaag. Ik wou mijn moeder niet kwetsen. Ik kan het niet meer. Ik heb er enorme spijt van. Ik was mijzelf niet meer die dag. Ik ben schuldig, geef me mijn straf”, snikte de beschuldigde.

“Het vergt inderdaad moed om vandaag recht te staan in die omstandigheden”, reageerde voorzitter Vincent Vereecke. Prompt begon de voorzitter de beschuldigde ook opnieuw te verhoren over de feiten. Zo vroeg hij wat er die nacht precies fout ging met Youlia. “Ik was verliefd. Ik had gevraagd om toch nog samen te zijn, maar ze wou dat niet meer. Ik ben beschaamd. Ze zei dat ik niet meer bestond.” Musawi legde nog uit dat hij voelde dat de relatie definitief gedaan was.

In de dagen voor de moorden probeerde de beschuldigde via berichten opnieuw contact te zoeken met Soboleva. Het slachtoffer hield steeds de boot af, maar vroeg wel geld om kleren te kopen. Uiteindelijk trok ze de avond van 30 september toch naar het kot van Musawi. Een getuige zag toen hoe Musawi een mes verstopte nadat Soboleva geschrokken buiten was gekomen. “Ik had toen geen mes. Ik zweer het op mijn moeder. ik ga alles eerlijk zeggen, zoals het is. Ik heb haar gewoon gesmeekt om terug te komen.”

Op dat moment wist Musawi nog niet dat Soboleva opnieuw contact had met Nessar Jamshidi. Dat ontdekte hij pas toen hij zijn ex-vriendin volgde tot aan het Vlaskot in Kortrijk. “Ik heb dan Nessar gezien en ik was niet meer mijzelf. Ik kan mezelf nooit vergeven wat ik gedaan heb.” Musawi vond van zichzelf dat hij steeds goed voor haar was geweest. “Ik was de eerste persoon om haar te bezoeken als ze in het ziekenhuis was.”

Bij zijn eerste passage in de studentenresidentie hoorden getuigen een hevige discussie, onder andere over ‘betalen’. Musawi gaf toe dat het tot een discussie kwam met de slachtoffers. “Ik had gevraagd voor een laatste kans. Ik zei dat ik echt lief ben, maar zij wou het niet meer.” Ook na het verlaten van het kot smeekte de beschuldigde op straat nog eens tevergeefs om een laatste kans.

Uiteindelijk fietste hij alleen terug naar zijn eigen kot. “Ik kon het niet meer verdragen. Ik wou gaan slapen en begon te piekeren. En ik dacht dat ik niet meer zonder haar kon. Ik ben dom geweest. De domste beslissing die ik ooit kon nemen.” Op vraag van voorzitter Vincent Vereecke bevestigde Musawi huilend dat hij toen besliste om Youlia te vermoorden. Gewapend met twee messen reed hij kort voor 3 uur opnieuw naar het Vlaskot. Daar zou hij de slachtoffers horen lachen hebben. “Ik was mijzelf niet meer die dag. Ik heb tot vandaag gezwegen uit schaamte. Ik heb altijd aan mijn moeder beloofd dat ik niets had gedaan.”

De zitting werd rond 13.20 uur geschorst door de hevige emoties bij Musawi en zijn moeder.