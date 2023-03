Assisen kotmoord – Burgerlijke partij: “Musawi is een lafaard”

Op het assisenproces over de dubbele kotmoord hebben de advocaten van de familie Sobolev hun pleidooien gehouden. Volgens de burgerlijke partijen zijn er tal van wetenschappelijke bewijzen dat Mohammad Taqi Musawi (24) wel degelijk verantwoordelijk is voor de moord op Youlia Soboleva (19).

“Meneer Musawi, tijdens of na mijn pleidooi mag u mij gerust onderbreken. Op voorwaarde dat u dan eindelijk zegt wat u met Youlia gedaan heeft”, opende meester Jan Leysen. De advocaat benadrukte dat de nabestaanden van Youlia Soboleva na 4,5 jaar eindelijk de waarheid willen horen. Daarbij werd opgemerkt dat de beschuldigde zich in eerste instantie op zijn zwijgrecht beriep. “Als je onschuldig wordt opgepakt, vind ik het raar dat je uw onschuld niet uitschreeuwt.”

Vervolgens werden de vele leugens van Musawi op de korrel genomen. Zo beweerde de beschuldigde dat hij Youlia hoorde schreeuwen toen hij de nacht naar het kot van Nessar Jamshidi (18) fietste. Volgens de beschuldigde werd Soboleva door Jamshidi vermoord. “Maar dat kan niet. Youlia leefde nog, want kotgenoten hoorden eerst mannengeroep en enkele minuten later pas een vrouwenschreeuw.” Meester Leysen merkte fijntjes op dat de wetenschap niet liegt. “Drie inkepingen op zijn hand wijzen op repetitief geweld. Drie pezen, een zenuw en een bloedvat door, terwijl Nessar niks van wonden aan zijn handen had.” Bovendien wees onderzoek van de bloedsporen uit dat er nog bloed van het slachtoffer op de schoenen en de broek van Musawi drupte.

Meester Wouter Buyck stond eveneens stil bij de leugens in de verklaringen van de beschuldigde. “Youlia heeft niet gevraagd om mee te gaan om haar te beschermen tegen Nessar. Uit de berichten weten we dat zij Musawi gesmeekt heeft om haar gerust te laten.” In het bloed op de kamer van Jamshidi ontdekten de onderzoekers ook schoensporen van de beschuldigde. “Diegene die Youlia gedood heeft, moet absoluut een schoenafdruk nagelaten hebben. Maar van Nessar zijn er geen. En op hem zat er geen spatje bloed van Youlia, maar op Musawi heel veel.”

Ten slotte wees meester Buyck op het leed dat de Afghaanse Kortrijkzaan aanrichtte bij Youlia en haar familie. “Youlia heeft afgezien, ik kan mij niet inbeelden wat Youlia moet gedacht hebben als Musawi daar stond met een bebloed mes. Zij heeft zich verweerd en gevochten voor haar leven. 43 keer heeft Youlia een mes haar lichaam voelen binnendringen.” Bij de familie blijft toch de hoop dat Musawi ooit zal bekennen. “Maar Musawi is een lafaard. Hij heeft het lef om te proberen om jullie voor de zot te houden.”

Dadelijk komen ook de advocaten van de familie Jamshidi aan het woord.