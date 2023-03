Assisen kotmoord – Broers zetten beschuldigde uit de wind

De broers van Mohammad Taqi Musawi (24) hebben op het assisenproces over de dubbele kotmoord verklaard dat de beschuldigde zeker niet gewelddadig is. Ze probeerden ook zijn aandeel in een veroordeling die ze samen opliepen, te minimaliseren.

Mohammad Musawi werd door zijn oudste broer als een stille jongen omschreven. “Hij ging niet veel op café of naar de disco. Hij was altijd met vrienden in de fitness, aan het voetballen of aan het studeren.” Meester Jan Leysen merkte op dat de beschuldigde en zijn broers wel een veroordeling opliepen voor onterende behandeling. De advocaat van de familie Soboleva las voor hoe het slachtoffer in die zaak zich bijvoorbeeld helemaal had moeten uitkleden. “Meester, je hebt het recht niet om al die dingen hier voor te lezen. Ik was daarbij betrokken en hij niet. Dat is afgesloten”, reageerde de getuige.

Over de relatie met Youlia Soboleva wist de oudste broer van de beschuldigde geen details. Voorzitter Vincent Vereecke vroeg zich wel af waarom de broers samen naar een parenclub trokken. “Ik was niet echt op de hoogte van wat daar gebeurde. Ik was hier nieuw ook. Ik had gehoord dat je daar kon eten, drinken en dansen”, klonk het.

“Als kind was hij altijd een beetje de lieveling thuis, maar nu ook nog. Hij is een goeie jongen”, getuigde een andere broer. Van gewelddadig gedrag was volgens de getuige dan ook geen sprake. “Iedereen is jong geweest. Soms vecht je. Ik heb dat gedaan en hij heeft dat ook gedaan. Ik heb niet veel te zeggen, maar hopelijk wordt het duidelijk dat hij onschuldig is. Hij is zeker niet zo’n persoon.” Ook de tweede broer beet van zich af toen het OM hem confronteerde met hun veroordeling voor onterende behandeling. “U kon dat beter aan mijn oudste broer vragen. Ik weet niet wie een mes had of niet, ik en Taqi zijn toen buitengegaan.”

De jongste broer van de beschuldigde verklaarde dat het voor hen niet moeilijk was om zich aan te passen in België. “In Iran zaten we in een slechte situatie, want we waren buitenlanders. Dat is een racistisch land.” In 2015 zaten ze samen met het slachtoffer Nessar Jamshidi (18) in de OKAN-klas. “Als ik op school een klein beetje ruziemaakte, zei mijn broer altijd dat ik dat niet moest doen. Hij was echt rustiger dan mijn andere broers en dan mij. Voor mij is hij altijd de beste broer geweest. Ik geloof dat niet dat hij dat gedaan heeft. Ik was helemaal in shock toen ik hoorde van die situatie.” Naar eigen zeggen weende de jongste Musawi ook voor het overlijden van Nessar. “Nessar was ook een goede vriend, maar een beetje een jaloerse jongen. Hij heeft in het station met Russische mensen gevochten door Youlia.”

Volgens meerdere getuigen stond de familie Musawi in Kortrijk bekend voor het dealen van drugs, maar dat werd tegengesproken door de broers van de beschuldigde. “Ik heb het zelf niet gezien, maar heb wel gehoord dat hij soms marihuana gebruikte”, klonk hun antwoord steevast. Openbaar aanklager Serge Malefason merkte op dat twee broers zelf wel veroordeeld werden voor de verkoop van drugs.

Ook de zus van de beschuldigde bevestigde het beeld dat door de familie geschetst werd. “Hij was een goeie jongen, geen vechtersbaas of zo. Hij was ook zeer lief en vriendelijk met ons. Hij is inderdaad de rustigste van alle broers.” Ten slotte kwam ook de echtgenote van zijn oudste broer nog aan het woord. “Hij was een rustige persoon binnen het gezin. Ik heb thuis nooit iets raars gezien. Hij was zeker en vast respectvol.” L. herinnerde zich ook nog de omstandigheden van hun vertrek naar België. “Mijn man had een beetje problemen in het thuisland, daardoor waren we niet veilig. Voor jongere mensen zoals Taqi was de aanpassing niet zo moeilijk, voor oudere mensen was dat anders.”

Vrijdagavond worden de getuigenverhoren afgerond.