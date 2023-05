Assisen Kortrijkse Kasteelmoord: “Tom werd eindeloos geholpen”

Op het assisenproces tegen Tom Debaillie (59) zijn de getuigenverhoren afgerond. De schoonzus van Frans Debaillie (90) verklaarde nog dat de beschuldigde enorm veel kansen kreeg van zijn vader, maar dat hij die kansen steeds verkwanselde.

“Ze hadden heel veel over voor hun kinderen”, vertelde Cecilia C. “Ze mochten uitspoken wat ze wilden, het werd met de mantel der liefde bedekt.” De getuige herinnerde zich nog de eerste keer dat Tom Debaillie in de gevangenis belandde. “Mijn zus zei toen dat hij naar Amerika was om te kijken naar moderne fitnessapparatuur. Ik zag dat ze loog, omdat ze zich schaamde voor hem.”

Tijdens het onderzoek had C. de beschuldigde beschreven als de kroonprins van het gezin. “Hij werd een beetje op een piëdestal gezet. Tom werd eindeloos geholpen en dat heeft de zussen op de duur heel erg ontstemd.” Ze probeerde haar schoonbroer er ook van te overtuigen om de beschuldigde niet telkens weer in huis te nemen. “Frans heeft mij ooit eens verteld dat Tom zijn bureel geplunderd had en al zijn papieren en computer in de sloot gegooid had. Ik heb hem gezegd dat hij hem op een dag de kop zou inslaan.”

Ezel eerste klas

Ten slotte haalde Cecilia C. nog eens uit naar haar neef. “Tom had alle troeven om zijn leven te laten slagen. Het is een schande als je er dan zo’n puinhoop van maakt. Dan moet je een ezel eerste klas zijn”, klonk het.

Volgens zijn schoonzus werd Frans Debaillie in de laatste maanden van zijn leven ook verwaarloosd door zijn zoon. Dat beeld werd bevestigd door een zorgkundige van de partner van het slachtoffer. “Hij was soms heel vuil zelfs. Ongeschoren, kledij die rook naar urine en zo. Ik heb meneer twee keer in de douche gestoken.” Marüshka P. had bovendien de indruk dat het slachtoffer schrik had van zijn zoon. “Als zijn zoon hem kwam ophalen, haastte hij zich altijd naar beneden. Anders zou hij weer beginnen te roepen en zich kwaad maken.”

Ook een voormalig bankdirecteur herinnerde zich een incident tussen vader en zoon. “Ik kreeg die morgen een telefoon van dokter Debaillie met de vraag om zijn zoon in de bank niet toe te laten tot de kofferzaal”, aldus Jean-Marie D. De getuige werd bedreigd toen hij die boodschap even later overbracht aan de beschuldigde. Volgens D. was er tussen de betrokkenen wel vaker discussie over geld.

Levensloop

De verdachte transacties van de twee jaar voor de feiten werden onderzocht door de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) van de FOD Financiën. De beschuldigde had toen een volmacht op de rekeningen van zijn vader. “Wij hebben de geschiedenis van alle bankrekeningen gevraagd. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het zou gaan om mogelijk witwassen van misbruik van vertrouwen. Ik denk dat we op het einde spraken van ongeveer een miljoen euro, als ik me niet vergis”, aldus voorzitter Philippe de Koster. De verdediging merkte op dat die kwestie blijkbaar niet tot een veroordeling heeft geleid. “Tot nu toe niet, de feedback van het parket van Kortrijk was dat het om een lopend gerechtelijk onderzoek ging”, reageerde de getuige.

Ten slotte gaf een rechercheur zoals gebruikelijk nog toelichting bij zijn onderzoek naar de levensloop van de beschuldigde. Daaruit bleek dat Debaillie liefst tien veroordelingen opliep. Het ging vooral om geweldplegingen, maar voormalig bodybuilder ‘Tom Spier’ liep onder andere ook tegen de lamp voor dopinginbreuken, diefstal en rijden onder invloed. “We stellen vast dat Tom sinds 2009 bij 218 politionele tussenkomsten betrokken was”, aldus inspecteur Seppe B. In die periode werden 115 nieuwe pv’s opgesteld, waarvan 23 voor slagen of weerspannigheid.

Donderdagochtend starten de pleidooien.