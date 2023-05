Assisen Kortrijkse Kasteelmoord – Tom Debaillie enkele uren voor de feiten pas vrijgelaten

Tom Debaillie (59) was op het moment van de feiten pas enkele uren weer op vrije voeten. De politie van de zone Vlas had hem bestuurlijk aangehouden en verhoord in verband met een mogelijke brandstichting van een mobiel toilet. Na de oudermoord op Frans Debaillie (90) verwittigde de beschuldigde uiteindelijk zelf de hulpdiensten.

De lokale politie trok op 4 april 2020 naar het kasteel van de familie Debaillie in Kortrijk, waar het tot een discussie kwam met de beschuldigde. “Hij wilde met een voertuig met een vriend een niet-essentiële verplaatsing maken. Hij heeft zich ook gekeerd naar de buren en hij ging ze te lijf gaan”, aldus hoofdinspecteur Johan T. Vervolgens werd Debaillie bestuurlijk aangehouden. “Soms kan hij heel onberekend uit de hoek komen. In de beginjaren werden daarom steeds twee of drie ploegen gestuurd. Hij deed vroeger aan bodybuilding, hij had tatoeages op zijn gezicht en kwam soms schrikwekkend over.”

Tijdens zijn verhoor ontkende de beschuldigde dat hij iets met de brandstichting van het werftoilet te maken had. Bij de huiszoeking, die tot 20.45 uur duurde, werden ook geen brandversnellers ontdekt. Tom Debaillie mocht dan ook beschikken, maar belde om 2.23 uur zelf naar de politie. “De melder zou zijn vader dood hebben aangetroffen en hij vraagt politie en parket ter plaatse”, aldus inspecteur Emiel V.

Plas bloed

Ter plaatse werd het slachtoffer aangetroffen op de arduinen trap voor het kasteel. “Frans ligt op zijn buik met gekruiste benen. Zijn hoofd ligt ter hoogte van de eerste trede in een plas bloed.” In de woning ontdekten de eerste vaststellers bloed op een zetel en gebroken glas. Bovendien leek er een poging gedaan te zijn om de trap te poetsen. Op de eerste verdieping werden Said F. en de hond van de beschuldigde aangetroffen. “Debaillie deelde onderweg naar het bureau spontaan mee dat F. er niets mee te maken heeft”, getuigde inspecteur Yenthe D.

Het labo en het afstappingsteam stelden vast dat het lichaam van het slachtoffer mogelijk versleept werd. “De trui zit normaal onder de kamerjas, maar hier zien we duidelijk dat die trui over het achterhoofd werd getrokken”, aldus hoofdinspecteur Daniël G. Op het lichaam lag een blaadje, waar mogelijk “ik ben terug in bak” op stond geschreven. “Ik heb dat niet geschreven, want dat is zeker niet mijn geschrift”, reageerde Tom Debaillie. Tijdens het onderzoek van de plaats delict ontdekte het labo op heel wat plaatsen glasscherven en bloedsporen. Vooral op de relaxzetel van het slachtoffer zat heel wat bloed. “Er ligt in de bezemkast ook een trekker met een afgebroken stok. Het rubber test ook positief op bloed”, getuigde G.

Bewijsmateriaal

In de wal achter het kasteel vonden spelende kinderen twee dagen na de feiten een PMD-zak met mogelijk bewijsmateriaal. Het ging onder andere om afstandsbedieningen, gebroken glazen, huishoudhandschoenen en een brilmontuur. De spullen konden door het labo gelinkt worden aan andere scherven en sporen die ze in de woning al hadden opgemerkt.

DNA-onderzoek wees uit dat de bloedsporen in de relaxzetel wel degelijk van Frans Debaillie waren. Op de afgebroken borstelsteel ontdekte Charlotte Aelbrecht van het NICC (Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek) bovendien het DNA-profiel van de beschuldigde, Said F. en het slachtoffer. Uiteraard werden ook de bloedspatten onderzocht op de kledij van Tom Debaillie, die toen nog elke betrokkenheid bij de dood van zijn vader ontkende. Zowel op zijn broek als op zijn schoenen werd in de bloedsporen het DNA-profiel van het slachtoffer vastgesteld.

Maandagnamiddag komt de recherche aan het woord.