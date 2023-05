Assisen Kortrijkse Kasteelmoord – Levenslang voor Tom Debaillie na oudermoord

Tom Debaillie (59) is door het West-Vlaamse hof van assisen veroordeeld tot levenslange opsluiting voor oudermoord op Frans Debaillie (90). De Kortrijkzaan bracht zijn vader in april 2020 met harde klappen en stampen om het leven in hun kasteel. Het hof en de jury volgden de vordering van het openbaar ministerie.

Tom Debaillie verwittigde in de nacht van 4 op 5 april 2020 zelf de hulpdiensten. De beschuldigde verklaarde dat hij het lichaam van zijn vader had aangetroffen op de arduinen trap aan hun kasteel in Hoog Mosscher. In de woning ontdekte de politie echter meerdere bloedsporen, terwijl het ook leek alsof er pogingen gedaan waren om sporen op te kuisen.

Ruzie na tik met afstandsbediening aan hond

Tijdens zijn eerste verhoren ontkende Tom Debaillie elke betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Meerdere getuigen verklaarden echter dat de gepensioneerde neus- keel- en oorarts al een tijdje verwaarloosd werd door zijn inwonende zoon. Bovendien stelde de partner van de beschuldigde die avond ruzie gehoord te hebben in het kasteel. Daarnaast bleek de voormalige wereldkampioen bodybuilding over een zwaar strafblad te beschikken, vooral voor geweldplegingen.

Uiteindelijk legde ‘Tom Spier’ in september 2020 toch bekentenissen af. Naar eigen zeggen ging de beschuldigde door het lint nadat het slachtoffer met een afstandsbediening een tik had gegeven aan de hond. Debaillie houdt wel vol dat hij zich enkel de eerste vuistslag kan herinneren. De wetsdokters stelden echter vast dat Frans Debaillie veel meer harde klappen en stampen op zijn hoofd en zijn romp moet gekregen hebben. De verdediging betwistte dan ook niet dat Tom Debaillie zich schuldig maakte aan oudermoord.