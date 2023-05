Assisen Kortrijkse Kasteelmoord: ex-partners hebben geen goede herinneringen aan Tom Debaillie

Op het assisenproces over de oudermoord op Frans Debaillie (90) hebben enkele ex-partners van de beschuldigde hun getuigenis afgelegd. Tom Debaillie (59) werd omschreven als een jaloerse en agressieve man, van wie ze eigenlijk nog steeds schrik hebben.

“In het begin verliep alles goed. Hij was lief, attent, voornaam, ook met mijn familie”, vertelde Ann V. over haar jeugdliefde. De getuige herinnerde zich echter vooral de jaloerse kant van Tom Debaillie. “Op een feest van de tennisclub was ik aan het babbelen met een meneer naast mij en ineens vloog de tafel in de lucht en lag alles op de grond.” Dat sadistische kantje bleek volgens V. ook toen ze eens te laat uit de studiezaal kwam. “Ik moest dan een heel stuk te voet lopen met mijn boekentas, terwijl hij naast mij reed met zijn zilveren BMW.”

Na de relatie bleef Debaillie zijn ex-vriendin lastigvallen. Zo stond hij haar thuis regelmatig op te wachten na een avondje uit. “Ik kwam op een nacht thuis en Tom kwam van achter de haag. Hij zei: als ik u ooit zie met een ander, dan schiet ik u de kop in.” Ook de nieuwe vriend van de getuige werd bedreigd door de beschuldigde. “Hij zei dat hij die persoon zijn restaurant kort en klein ging komen slaan. Met als gevolg dat die relatie niet lang geduurd heeft.”

Fitnessen

In die periode begon Tom Debaillie intensief te fitnessen, waarna hij aan de slag ging als buitenwipper bij La Bush in Pecq. “Ik heb nooit noemenswaardige problemen gehad met hem. Hij stond in voor mijn veiligheid. Fysiek was hij een costaud, want hij was wereldkampioen bodybuilding geweest”, vertelde zijn toenmalige werkgever. Patrick D. noemde de feiten onaanvaardbaar, maar vond de beschuldigde eigenlijk niet agressief. “Zijn vader was natuurlijk niet tevreden dat hij buitenwipper was. Zijn vader wilde dat hij iets deed met zijn studies, zoals in een bank werken.”

Een ex-partner uit die periode had eigenlijk liever geen verklaringen afgelegd, omdat ze nog steeds schrik heeft. Vanessa V. typeerde hem als egoïstisch, jaloers, bezitterig en leugenachtig. “Tom had een kort lontje. Hij heeft een keer mijn auto helemaal in builen geschopt.” De beschuldigde ging door het lint omdat de getuige zijn trouwplannen niet zag zitten. “Hij heeft me van de moto proberen te duwen, dat is toch geen normale situatie.”

Ook Bianca V. kreeg tijdens haar relatie met de beschuldigde te maken met verbale agressie. “Zeker als hij gedronken had, was hij wreed gewelddadig. Mijn kinderen en ik zijn nog altijd getekend. Je zou al die berichten eens moeten lezen. Hij heeft me veel bedrogen ook.” Een jurylid vroeg zich af waarom de vrouwen überhaupt een relatie waren begonnen met Debaillie. “Hij kon heel lief zijn, zeker de momenten dat hij bij mij was. En dat was een schone vent ook”, reageerde Bianca V.

Geld

Vervolgens stelde de ex-vriendin van de beschuldigde dat het kasteel en de erfenis mogelijke motieven waren voor de feiten. “Tom had nooit genoeg geld. Ik denk wel dat hij de bankkaart van zijn vader had, want hij zei dat hij de Lotto gewonnen had.” Volgens V. had Tom Debaillie ook kostbare spullen uit de kelder van het kasteel verkocht.

Eerder verklaarde een kameraad van Debaillie dat hij hem met zijn taxi vaak naar het Schipperskwartier in Antwerpen voerde. “Soms had hij meer belangstelling voor transseksuelen, maar het interesseerde mij vooral dat hij zijn facturen betaalde. Hij ging twee of drie keer per week, een paar dagen voor de feiten ook nog.” Andranik A. zag de beschuldigde nooit geweld gebruiken. “Met mij was hij een brave mens. Hij ververste zelfs de pampers van zijn papa en ik heb gezien dat ze wandelden op het domein.”

Zwarte vlek

Bij de start van de zitting kwam nog een goede vriend van het slachtoffer aan het woord. “Dat was een uitzonderlijk man, in elk geval. Zo kom je er weinig tegen in uw leven. Hij was uitzonderlijk intelligent en vlug van geest.” Dominique D. zag Frans Debaillie een laatste keer in september 2019 op een feest van hun vereniging. “Hij was nog heel lucide, want hij heeft nog gespeecht op dat feest van de Wikings. Hij was ook proper. Tom had hem klaargemaakt.” Als advocaat van het slachtoffer wist D. ook van de vele problemen met de beschuldigde. “Hij was daar echt beschaamd voor. Hij was een man met een grote status en zijn zoon was de zwarte vlek. Maar hij wou uit plichtsbesef dat de slachtoffers altijd vergoed werden.”

Woensdagnamiddag worden de getuigenverhoren afgerond.