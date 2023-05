Assisen Kortrijkse Kasteelmoord – Dochter slachtoffer: “Hij leefde in een terreurbewind”

Op het assisenproces tegen Tom Debaillie (59) hebben ook de dochters van het slachtoffer hard uitgehaald naar de beschuldigde. Frans Debaillie (90) leefde volgens de zussen van de beschuldigde in een waar terreurbewind.

Roseline Debaillie vertelde dat haar broer al op jonge leeftijd een soort splijtzwam vormde binnen het nochtans gelukkige gezin. “Stenen smijten naar het huis van de buren, katjes doodschieten met een geweer, vriendinnetjes achternazitten met een schaar. Ze waren doodsbang.”

Later kwam haar broer meermaals met het gerecht in aanraking. “Het ging van kwaad naar erger. Dat was voor ons als meisjes een enorme last om mee te slepen. Het was altijd iets met Tom.”

Financiële melkkoe

Volgens zijn dochters was Frans Debaillie de financiële melkkoe van de beschuldigde. “Vanaf de eerste dag dat hij in 2017 weer thuis woonde, is hij de rekeningen beginnen te plunderen.”

Voorzitter Antoon Boyen vroeg zich af waarom het slachtoffer zelf wel bleef volhouden dat er niets aan de hand was. “Dat is omdat hij in een terreurbewind leefde. Er is daar veel fysieke agressie bijgekomen, mentale mishandeling. Hij was zodanig bang dat hij alleen nog durfde ademen en jaknikken.”

Ten slotte noemde Roseline haar broer letterlijk de nagel aan de doodskist van haar vader. “Ik vind het onvergeeflijk iemand van 90 jaar, die heel zijn leven de hand boven zijn hoofd gehouden heeft, zo te plunderen, te kleineren, te vernederen en uiteindelijk dood te stampen.”

Kristien Debaillie had al sinds 2011 geen enkele vorm van contact meer met haar broer. “We gingen van pa een keer 30.000 euro krijgen, maar ik ben toch niet gegaan. Ik wou als gerechtsdeurwaarder gewoon niet bij Tom zitten, bij zo’n crimineel.”

De getuige herinnerde zich ook nog hoe Tom Debaillie in 1999 voor 19 miljoen frank aandelen scheefsloeg. Op een bepaald moment liet het slachtoffer van een zware geweldpleging ook eens beslag leggen op het kasteel van de familie. “Tom betaalde die schadevergoeding van 265.000 euro natuurlijk niet. Dan heeft vader beslist om het vermogen te verdelen en met het deel van Tom het slachtoffer te betalen.”

Ook erenotaris Johan V. herinnerde zich de agressieve en kleinerende houding van de beschuldigde. Hij gaf zijn goede vriend Frans Debaillie dan ook meermaals de raad om naar de assistentiewoning van zijn vriendin te verhuizen. “We hebben initiatieven genomen, maar Frans was niet te overhalen. We hebben veel gezegd dat hij van Tom weg moest blijven, maar hij wou en hij zou in Hoog Mosscher blijven.” Volgens de getuige had het slachtoffer nog geleefd als hij niet zo gebiologeerd was geweest door zijn kasteel.

Volmacht

In de maanden voor de feiten had de beschuldigde een volmacht op de rekeningen van zijn vader. “We hebben vermoed dat hij daar lelijk misbruik van gemaakt heeft. Rekeningen geplunderd, domme aankopen gedaan, enzovoort”, uitte de erenotaris zijn bedenkingen. Zijn dochter Jessica had op 29 oktober 2019 een afspraak met de betrokkenen. “Uiteindelijk is het nooit over een testament gegaan, maar wel over het Hoog Mosscher en de bedoeling om dat naar de volgende generatie door te schuiven.” Notaris V. voelde zich niet op haar gemak bij Tom Debaillie en had ook haar twijfels bij zijn intenties. “Ik vermoedde dat Tom de bedoeling had om zijn zussen maximaal te laten onterven door zijn vader.”

Uiteindelijk werd een andere notaris ingeschakeld om de kwestie te bekijken. “Vader en zoon zijn gekomen met de vraag om een schenking op voorschot voor te bereiden voor het onroerend goed Hoog Mosscher aan de zoon Tom”, aldus Maggy V. Er was ook sprake van een zorgvolmacht, omdat Frans Debaillie vreesde dat zijn dochters hem wilsonbekwaam zouden laten verklaren. “Frans bevestigde in een gesprek met hem alleen dat hij wilde schenken aan Tom. Hij zei dat zijn zoon helemaal veranderd was, dat hij zorgde voor hem, dat hij hem rondreed.”

Dinsdagavond komen de laatste getuigen over het karakter van het slachtoffer aan het woord.