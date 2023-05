Assisen Kortrijkse Kasteelmoord – Bijna alle ribben van het slachtoffer waren gebroken

Op het assisenproces tegen Tom Debaillie (59) hebben de wetsdokters de vele verwondingen bij het slachtoffer geschetst. Frans Debaillie (90) had breuken aan de neus, het borstbeen, de onderkaak en de wervelzuil, maar vooral de vele ribbreuken werden hem volgens dokter Babette Van Rafelghem fataal.

Dokter Van Rafelghem voerde op 5 april 2020 in Kortrijk een uitwendige lijkschouwing uit. Op basis van haar vaststellingen stierf het slachtoffer vrij kort voor het telefoontje van de beschuldigde naar de hulpdiensten. “Het wordt al snel duidelijk dat er sprake is van stomp geweld. We zien bloeduitstortingen aan hoofd, handen, armen en buik.” Dat beeld werd bevestigd tijdens de autopsie. Zo werden een beperkte hersenvliesbloeding en kneuzingen van meerdere organen vastgesteld.

Met behulp van een CT-scan konden de wetsdokters een hele reeks breuken in kaart brengen. Naast de onderkaak, de neus en het borstbeen waren ook bijna alle ribben van het slachtoffer gebroken. “Het is niet per se een letsel, maar een combinatie van letsels die bijgedragen heeft tot het overlijden. De gebroken ribben zijn daarbij de belangrijkste factoren, want dat belemmert de ademhalingsbewegingen”, aldus dokter Van Rafelghem.

Stampen

Voor de deskundigen wijst alles in de richting van zwaar stomp geweld op het hoofd en de romp van Frans Debaillie. “Dat soort letsels krijg je niet van enkel en alleen slaan. Dat is overwegend de signatuur van stampen”, stelde dokter Werner Jacobs. Ook de breuk van het strottenhoofd kwam nog aan bod. “Daarbij neigen we ook eerder naar stampen, of toch stomp geweld. Bij wurging verwachten we toch meer bloedingen in de halsspieren.”

Ten slotte getuigde dokter Jacobs dat de gepensioneerde nko-arts zijn doodsstrijd deels bewust zal meegemaakt hebben. Het moet volgens de deskundigen ook erg pijnlijk geweest zijn. “Ik denk dat ieder redelijk mens toch zou moeten beseffen dat als je op iemand zijn hoofd en borstkas zodanig staat te stampen, dat de kans dat het goedkomt zeer klein is”, reageerde de wetsdokter op een vraag van voorzitter Antoon Boyen.

Onderzoeksrechter Wouter Haelewyn kreeg in augustus 2020 na de pensionering van wijlen Marc Allegaert de leiding over het onderzoek. Op 31 maart 2021 hield hij een wedersamenstelling van de feiten. Tijdens die reconstructie toonde Tom Debaillie hoe de hond een glas zou omgestoten hebben bij het bedelen om kroepoek. De beschuldigde zou zijn vader nog verzorgd hebben toen die zijn hand sneed aan het glas. “De trigger was volgens hem toen Frans Debaillie met de afstandsbediening op de neus van de hond sloeg. Hij explodeert in woede en slaat met zijn vuist op Frans zijn gezicht, ter hoogte van de rechterslaap”, aldus onderzoeksrechter Haelewyn.

Apotheek

De partner van de beschuldigde beweerde op de wedersamenstelling dat de hond steeds boven bleef, maar kwam daar later op terug. Said F. wist ook nog hoe Debaillie vroeg om te helpen poetsen en opruimen. Pas later zou F. naar eigen zeggen nog twee of drie keer hulpgeroep gehoord hebben. Volgens de onderzoeksrechter legde ‘Sonia’ chaotische en warrige verklaringen af tijdens de reconstructie.

Bij zijn aanstelling had Haelewyn onmiddellijk onderzoek bevolen naar de aankopen van de betrokkenen in de apotheek. “Omdat zijn verklaring was dat één van de mogelijke redenen gebruik van anabole steroïden zou zijn.” Enkele maanden voor de feiten bleek Tom Debaillie inderdaad dergelijke dopingproducten aangekocht te hebben. “Voor de anabole steroïden en het testosteron hebben we het advies gegeven om die door te sturen naar een expert ter zake, omdat die meer gespecialiseerde technieken heeft om die analyse uit te voeren”, verklaarde toxicoloog Sarah Wille. De test door dopingjager Peter Van Eenoo was negatief, al blijft de beschuldigde volhouden dat hij wel degelijk anabole steroïden had gebruikt.

Het onderzoek van Sarah Wille wees wel uit dat Tom Debaillie en Said F. allebei onder invloed van alcohol waren. Het ging respectievelijk om 1,9 en zelfs 3,25 promille. Het slachtoffer had in tegenstelling tot de verklaringen van de beschuldigde geen alcohol genuttigd. Ten slotte werden in het bloed van Tom Debaillie wel sporen van slaapmedicatie aangetroffen, maar van een recente inname was geen sprake.