Assisen Kortrijkse Kasteelmoord: beschuldigde kwam vaak gewelddadig uit de hoek

Op de vierde dag van het assisenproces over de oudermoord op Frans Debaillie (90) zijn de laatste getuigen gehoord. Opnieuw bleek dat Tom Debaillie (59) vaak gewelddadig en jaloers uit de hoek kwam. Een slachtoffer was zelfs 17 jaar na de feiten nog niet in staat om te getuigen.

Tom Debaillie liep vooral voor geweldplegingen meerdere veroordelingen op. In januari 2006 sloeg en schopte hij aan het station van Kortrijk een jongeman in coma. Het slachtoffer werd als getuige opgeroepen, maar uit een brief van zijn huisarts bleek dat hij daar niet toe in staat is. Door het zware geweld op zijn hoofd kampt hij nog steeds met geheugenstoornissen, concentratieproblemen en posttraumatische stress.

Ook enkele ex-partners schetsten geen fraai beeld van de beschuldigde. Tijdens zijn relaties kwam Tom Debaillie vooral verbaal agressief uit de hoek. Een ex-vriendin verklaarde dat de Kortrijkzaan haar eens van haar motor probeerde te duwen. Na de breuk bleef hij sommige partners ook nog een tijdje lastigvallen, waardoor meerdere getuigen nog steeds schrik hebben van de beschuldigde.

Studiekeuze

Anderzijds plaatste de ex-echtgenote van Debaillie wel vraagtekens bij zijn opvoeding. Volgens de getuige mocht de beschuldigde van zijn vader nooit doen wat hij echt wilde, bijvoorbeeld bij zijn studiekeuze. Frans Debaillie zou zelfs geprobeerd hebben om het huwelijk tegen te houden, omdat de vrouw niet uit het juiste milieu kwam. Ook een jeugdvriend schetste een gelijkaardig beeld van het leven op het kasteel in Hoog Mosscher. Zo was er toen al regelmatig slaande ruzie tussen vader en zoon.

Donderdagochtend starten de pleidooien. Voor oudermoord riskeert Tom Debaillie levenslange opsluiting.