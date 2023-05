Assisen Kortrijkse Kasteelmoord – Beschuldigde herinnert zich slechts een slag

Op het assisenproces over de oudermoord op Frans Debaillie (90) is de beschuldigde ruim vijf uur lang op de rooster gelegd door de voorzitter. Tom Debaillie (59) herhaalde dat hij zich slechts een slag kon herinneren, maar ging zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg. “Ik weet dat ik waarschijnlijk zal wegrotten en doodgaan in de cel en dat heb ik verdiend”, klonk het.

Voorzitter Antoon Boyen confronteerde de beschuldigde met meerdere negatieve verklaringen van zijn ex-vriendinnen. Tom Debaillie stelde dat liefde in zijn ogen steeds met geld te maken heeft. “Kijk, ik heb mijzelf niet gemaakt. Ik besef nu dat ik misschien niet gemaakt ben voor een vaste relatie. Ik besef dat ik daardoor mensen gekwetst heb. En ik heb daar spijt van.” Enkele maanden voor de feiten trok Said F. bij de beschuldigde en zijn vader in, maar van een relatie was naar eigen zeggen geen sprake. “Voor mij was dat een vriend. Hij droeg af en toe een pruik en wat schmink, maar voor de rest is er niets aan de hand. Geen seks, want dat kan niet met een man. Of misschien een keer, maar het zal niet veel geweest zijn.”

Ook het gerechtelijk verleden van Tom Debaillie kwam uitgebreid aan bod. De beschuldigde minimaliseerde de verkeersagressie die hem drie jaar cel opleverde. “Die jongen was wel halfdood, die heeft 20 dagen in coma gelegen. Voor een tik op de achterruit?”, reageerde de voorzitter. De lijst met politionele tussenkomsten voor de beschuldigde telt liefst 42 bladzijden. “Maar het is toch allemaal een beetje ferm overdreven die reputatie. Dat heb ik aan de pers te danken”, stelde Debaillie.

Zeven op zeven

Vanaf april 2018 was de beschuldigde officieel in dienst om voor zijn vader te zorgen. Naast kost en inwoon kreeg hij 1.500 euro netto per maand. “Ondanks de desastreuze afloop heb ik toch twee jaar zeven dagen op zeven mijn vader overal rondgevoerd. Drie keer per dag naar zijn vriendin, naar Brugge, naar Veurne, naar Oostrozebeke, overal waar hij wilde.” De beschuldigde ontkende dat hij zijn vader verwaarloosde, maar gaf wel toe dat hij in de laatste maanden meer begon te drinken. “Als ik bij mijn pa woonde, dronk ik ‘s avonds meestal dagelijks een fles cava. Dat is nog zo erg niet. Die sterke dranken zijn eigenlijk maar helemaal op het einde gekomen.”

Tijdens het onderzoek bleek dat Tom Debaillie en zijn zussen heel wat geld kregen van hun ouders. Toch voelde de beschuldigde zich benadeeld. “Ik heb een schema gevonden van de giften die mijn pa aan de kinderen heeft gedaan in de laatste acht of tien jaar. Er is daar een verschil van 850.000 euro met mijn zussen.” De voorzitter wees Debaillie erop dat hij sowieso ook erg veel financiële steun had gekregen. In de drie maanden voor de feiten gaf hij 24.000 euro uit van de rekening van zijn vader. “Dat is zeer veel en dat is voor sommigen dan weer niet veel zeker. Als je ziet de rijkste mensen op de Forbeslijst en het inkomen van Cristiano Ronaldo.” Debaillie ontkende ook dat hij het slachtoffer in die periode verwaarloosde. “Ze overdrijven dat. Hij had wel de neiging om zichzelf te verwaarlozen, maar we hebben daar paal en perk aan gesteld. Hij had elke dag een verse pamper en werd twee keer in de week gedoucht.”

Blinde aanval

Op 4 april 2020 werd de beschuldigde door de politie opgepakt in een dossier van opzettelijke brandstichting van een werftoilet. Van het verloop van die dag wist Debaillie niet veel meer. Die avond had de politie net zijn kleren teruggebracht toen hij naar eigen zeggen met zijn vader naar de film Troy keek. “De hond moet naar beneden gekomen zijn en heeft een stuk kroepoek van tafel willen nemen. En mijn pa heeft daarom met het bakske van de tv een tik gegeven. Daarom heb ik mij kwaad gemaakt. Er was eerst een stemverheffing van mijn pa naar mij toe. Dan heb ik een slag gegeven en dan heb ik eigenlijk een blackout.” Ondanks aandringen van de voorzitter herinnerde Debaillie zich niets meer van het vele geweld. “Ik moet een blinde aanval gehad hebben van razernij. Mijn vader heb ik al mishandelend naar buiten gewerkt en dan ben ik aan de voordeur weer enigszins tot mijn zinnen gekomen.”

Samen met Said F. deed de Kortrijkzaan nog een poging om wat sporen uit te wissen. “Het gaat hier niet om een professionele moordaanslag. Het is allemaal amateuristisch. Het was duidelijk dat ik iets te verbergen had.” Toch bekende de beschuldigde pas vijf maanden later dat hij verantwoordelijk was voor de dood van zijn vader. “Ik zeg u eerlijk de waarheid, maar het waarom zal altijd een vraagteken blijven. Ik denk dat de alcohol en de steroïden die ik genomen heb de enige verklaring zijn voor zo’n aanval van woede. Ik voel mij enorm schuldig. Dat mocht niet gebeurd zijn.”

Maandag starten de getuigenverhoren.