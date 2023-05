Assisen Kortrijkse Kasteelmoord – Beschuldigde bleef oudermoord vijf maanden lang ontkennen

Op het assisenproces tegen Tom Debaillie (59) heeft de recherche van de politiezone Vlas uitgebreid toelichting gegeven bij het onderzoek. De beschuldigde bekende pas na vijf maanden zijn betrokkenheid bij de dood van zijn vader Frans Debaillie (90) in hun kasteel in Kortrijk.

“Ik sta op en ik vind mijn vader dood aan de deur. Ik zou willen dat de politie en het parket komt en vaststellingen doet”, klonk het op 5 april 2020 toen Tom Debaillie om 2.23 uur de politie belde. Even later vertelde hij ook nog dat het om een moord moest gaan, maar hij ontkende in een eerste verhoor zijn betrokkenheid. De beschuldigde vertelde wel over een dispuut met zijn zussen, die van hun vader meer geld zouden gekregen hebben. “Tom zegt dat hij niet begrijpt waarom hij ervan beschuldigd wordt zijn vader een duw te hebben gegeven”, aldus hoofdinspecteur Steven V.

Tijdens het buurtonderzoek kwamen vooral incidenten van kort voor de feiten aan bod. Zo stuurde de beschuldigde in verband met de haag dreigende brieven naar de buren. Het conflict liep op 4 april rond de middag uit de hand, waarop Debaillie werd opgepakt. “Pak de dieven aan het station en de drugsdealers. En laat de rijke mensen gerust”, schreeuwde hij op de beelden die een getuige maakte.

Geld

De partner van de beschuldigde verklaarde tijdens de voorleiding bij de onderzoeksrechter dat er die bewuste avond wel degelijk ruzie over geld was tussen vader en zoon. Debaillie bleef even later echter bij zijn standpunt. “Hij stelt dat zijn vader zijn enige vriend was en vraagt aan de onderzoeksrechter om degene die dit deed te straffen”, getuigde de hoofdinspecteur. Ondertussen verzamelde de politie wel een reeks verklaringen over mogelijke mishandelingen door de beschuldigde. Na een van die incidenten gooide Debaillie onder andere ook de laptop van het slachtoffer in de wal. In 2010 stuurde hij omdat hij zich niet veilig voelde nota bene zelf al een brief naar het parket van Kortrijk. Frans Debaillie maakte in de maanden voor zijn overlijden volgens veel getuigen ook een verwaarloosde indruk.

Uit de databanken van de politie bleek snel dat ‘Tom Spier’ in de maanden voor de feiten wel vaker voor overlast zorgde. Zo werd hij gelinkt aan meerdere geweldplegingen, maar deed hij ook eens zijn behoefte tegen de gevel van een woning. Anderzijds belde de beschuldigde zelf ook meermaals naar de politie, onder andere voor de kat van de buren of omdat ondanks betaling een trio met een prostituee niet doorging. Inspecteur Valerie D. somde ook de vele gewelddadige incidenten op waarbij Debaillie sinds 1999 vooral op café betrokken raakte.

Zelf gevraagd

Tijdens een confrontatie met zijn partner Said F. hield de beschuldigde op 16 mei 2020 zijn onschuld staande. Tom Debaillie gaf wel voor het eerst toe dat er die avond over geld was gesproken. Uiteindelijk bekende hij op 9 september tijdens een verhoor waar hij zelf om had gevraagd. “Ik heb dat niet eerder gedaan vanuit schuld, schaamte en een angstgevoel”, klonk het. De beschuldigde vertelde dat zijn vader met de afstandsbediening naar de hond had geslagen, omdat het dier twee glazen had omgestoten. “Ik heb hem een vuistslag gegeven en dan herinner ik mij niets meer. Ik heb een volledige black-out gehad.” In latere verhoren bleef Debaillie bij dat verhaal. “Tom stelt dat hij minimum tien jaar zal moeten zitten en dat zijn leven verkakt is”, aldus Steven V.

Bij de start van de getuigenis van de recherche werd ook toelichting gegeven bij het kasteel van de betrokkenen. “De buurt staat gekend als een mooie, residentiële buurt. Het was een van de belangrijkste heerlijkheden van Kortrijk en heeft een rijke geschiedenis”, aldus inspecteur Martijn C. Tijdens een bombardement in de Tweede Wereldoorlog stierven zes broers en zussen van de moeder van de beschuldigde. Ter ere daarvan werd een kapel gebouwd op het domein. Opvallend genoeg stond op een muur in het kasteel in slecht Duits geschreven dat een bepaalde deur op ‘führerbephel’ gesloten moest blijven. De beschuldigde benadrukte dat het ludiek en zeker niet kwetsend bedoeld was. “En die swastika, is dat ook ludiek?”, reageerde voorzitter Antoon Boyen. “Ik vond dat maar een bijzonder soort van humor, zeker met die voorgeschiedenis.”

Grote sommen

Ten slotte voerde inspecteur C. ook een financieel onderzoek uit. Daaruit bleek dat het totale saldo op de rekeningen van het slachtoffer met 105.000 euro verminderde in de drie maanden voor zijn dood. Sinds 2016 werd zelfs 762.000 euro overgeschreven naar rekeningen van Tom Debaillie, die ook nog eens 155.000 euro zou afgehaald hebben. In totaal stond op zijn rekeningen ruim 2,8 miljoen euro. Toch werd tijdens de huiszoeking een lijstje gevonden met mogelijke besparingen, zoals het opzeggen van de abonnementen van zijn vader op Knack en De Standaard.

Maandagavond komen de onderzoeksrechter en de wetsdokters nog aan het woord.