Assisen: Kenan Bulut staat terecht voor duinenmoord in Zeebrugge

Op het assisenproces over de duinenmoord heeft openbaar aanklager Fien Maddens haar akte van beschuldiging voorgelezen. Kenan Bulut (57) staat terecht voor de moord op Milena Raycheva (26), maar de Turkse Rotterdammer ontkent met klem dat hij zijn Bulgaarse vriendin in augustus 2010 in Zeebrugge om het leven bracht.

Zwitserse toeristen wandelden op 17 augustus 2010 op het strand van Zeebrugge toen hun kinderen vertelden dat ze een hand uit het zand hadden zien steken. Samen met enkele surfers stelde het koppel vast dat het inderdaad om een hand ging, waarna ze de politie verwittigden. Het lichaam werd de volgende dag uitgegraven, maar door de verregaande staat van ontbinding kon de wetsdokter geen doodsoorzaak meer bepalen. Het slachtoffer vertoonde ook geen tekenen van geweld. De mondholte van de jonge vrouw was wel tot in de luchtpijp gevuld met zandkorrels. Het is echter niet duidelijk of ze nog leefde toen ze dat zand binnenkreeg.

Opsporingsbericht

Het DNA-profiel van het slachtoffer werd doorgestuurd naar alle landen die deel uitmaken van Interpol. De analyse van een tand had ondertussen uitgewezen dat de vrouw niet in de Benelux was opgegroeid, maar eerder in Duitsland, Frankrijk of Oost-Europa. Volgens een haaranalyse moest ze wel al minstens enkele maanden in centraal Vlaanderen of aan de kust verbleven hebben. Op 23 augustus werd een eerste opsporingsbericht verspreid met foto’s van haar kledij. Enkele maanden later volgde er een tweede opsporingsbericht met een robotfoto die na gezichtsreconstructie was opgemaakt. Ook oproepen via opsporingsprogramma’s zoals ‘Telefacts Crime’ en het Nederlandse ‘Opsporing Verzocht’ leverden echter geen doorbraak op.

De zaak kwam in een stroomversnelling toen Interpol Duitsland een mogelijke DNA-match ontdekte tussen het onbekende lichaam en de moeder van Milena Raycheva. Interpol Bulgarije had Raycheva niet veel eerder als vermist gesignaleerd. Toxicologisch onderzoek bevestigde op 8 februari 2013 de identiteit van het slachtoffer.

Naar Engeland

Milena Raycheva woonde voor haar overlijden enkele jaren in Rotterdam, waar ze een relatie had met Kenan Bulut. Haar moeder bleek al op 10 augustus 2010 in Bulgarije aangifte te hebben gedaan van haar verdwijning. Op 31 juli had Milena aangekondigd dat ze met de beschuldigde een reisje naar Engeland zou maken. “Ik ben naar Engeland vertrokken ciao, bij mijn terugkeer zal ik geld sturen”, was het laatste sms’je dat de moeder de volgende dag kreeg. Een drietal maanden later deed ook de broer van het slachtoffer aangifte. Net als zijn moeder vreesde hij dat Milena om het leven was gebracht door haar Turkse vriend.

Op 20 augustus 2010 was Kenan Bulut zelf al naar de Nederlandse politie gestapt. Volgens de procureur-generaal gebeurde die aangifte niet toevallig pas nadat er artikels over de zaak in de Nederlandse media waren verschenen. De beschuldigde verklaarde dat hij zijn vriendin op 1 augustus voor het laatst had gezien in Calais. Bulut stond naar eigen zeggen aan te schuiven toen zijn vriendin via sms liet weten dat ze wegging. Raycheva verdween volgens Bulut met twee koffers en met 7.000 euro. Na de identificatie van het lichaam bleek het onmogelijk om die versie van de beschuldigde nog echt te verifiëren.

De speurders ontdekten dat Bulut vijf dagen na de verdwijning een verwonding aan zijn rechterarm liet verzorgen in het ziekenhuis

Het onderzoek spitste zich na de identificatie bijna twee jaar lang toe op Kenan Bulut. Zo werden heel wat familieleden en kennissen van het slachtoffer verhoord over hun relatie. Daaruit bleek onder andere dat de ex-echtgenote van de beschuldigde mogelijk niet op de hoogte was van zijn relatie en zijn kind met Milena. Bulut scheidde al in 1992 van zijn vrouw, maar twee van hun vijf kinderen werden wel later pas geboren. De speurders ontdekten ook dat Bulut vijf dagen na de verdwijning een verwonding aan zijn rechterarm liet verzorgen in het ziekenhuis.

Vrij op borg

Op basis van de verzamelde aanwijzingen werd Kenan Bulut op 21 januari 2015 in Rotterdam opgepakt. De speurders vielen eerst binnen op zijn officiële adres en bij zijn nieuwe vriendin, maar troffen hem uiteindelijk aan in het bed van zijn ex-vrouw. De beschuldigde werd aangehouden op verdenking van moord, maar bleef elke betrokkenheid ontkennen. Bij een polygraaftest vertoonde Bulut wel leugenachtige reacties. Na betaling van een borgsom van 25.000 euro werd hij in januari 2017 opnieuw vrijgelaten. Na zijn vrijlating keerde Bulut terug naar Rotterdam, maar daar kwam hij ondertussen opnieuw met het gerecht in aanraking. Op 13 april 2019 werd kort na de middag brand gesticht in zijn appartement aan de Hilledijk. Zijn bovenbuurman zag door de hitte en de rook geen uitweg meer en sprong uit het raam. Voor de 27-jarige Robert Hendrix kwam alle hulp te laat.

“Nu kan hij in België zeggen dat hij dat bewijs niet meer heeft, het is immers verloren gegaan in de brand”

Enkele weken later werd Bulut aangehouden, maar opnieuw beweerde hij met de feiten absoluut niets te maken te hebben. Volgens het Nederlandse openbare ministerie was er opvallend genoeg wel een link met de moordzaak. In de woning zou volgens Bulut ontlastend bewijsmateriaal gelegen hebben. “Nu kan hij in België zeggen dat hij dat bewijs niet meer heeft, het is immers verloren gegaan in de brand”, zei de officier van justitie op het Nederlandse proces. Op 10 april 2020 werd Bulut door de rechtbank van Rotterdam uiteindelijk tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. De verdediging tekende beroep aan tegen die veroordeling, maar het nieuwe proces staat pas in december gepland. Met het oog op zijn assisenproces werd de beschuldigde eind augustus tijdelijk overgeleverd en opgesloten in de gevangenis van Brugge.

Cannabisplantages

In de akte van beschuldiging werd ten slotte ook het strafblad van de beschuldigde aangehaald. Zo kreeg hij in 1991 voor diefstal met geweld drie jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. Bulut werd ook meermaals in verband gebracht met cannabisplantages waar ook de broer van Milena Raycheva bij betrokken was. Voor drugsfeiten kreeg de beschuldigde in 2013 een werkstraf van 100 uur opgelegd.

Vrijdag nog zullen de advocaten van Bulut hun akte van verdediging voorlezen.