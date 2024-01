Assisen Kappersmoord: verdediging dringt opnieuw aan op Franstalig proces

Op de eerste dag van het assisenproces tegen Abdellatif Belarbi (50) heeft de verdediging opnieuw aangedrongen op een taalwijziging. De advocaten van de beschuldigde willen minstens dat de kwestie voorgelegd wordt aan het Grondwettelijk Hof. De Marokkaanse kapper staat terecht voor de moord op Alban Demora (31) op 3 september 2020 in De Panne.

Op de preliminaire zitting wierp de verdediging al op dat ze alsnog een Franstalig proces wilden. Voorzitter Vincent Vereecke verklaarde zich toen onbevoegd om over de kwestie te oordelen. Zoals aangekondigd drong de verdediging vrijdagochtend echter opnieuw aan op een taalwijziging.

Taalwijziging

Meester Carine Liekendael erkende dat haar cliënt eigenlijk bij de verwijzing door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) al een Franstalig proces had moeten vragen. Volgens de verdediging was Belarbi door zijn toenmalige advocaat niet van die mogelijkheid op de hoogte gebracht. “Wij menen dat er toch een taalwijziging moet komen, dat zijn ook de rechten van verdediging. Hij heeft het recht om zijn proces te kunnen volgen in een taal die hij verstaat.”

“Hij heeft het recht om zijn proces te kunnen volgen in een taal die hij verstaat” – meester Carine Liekendael

Ondergeschikt wil de verdediging dat het hof van assisen twee prejudiciële vragen stelt aan het Grondwettelijk Hof. “Een beklaagde die moet verschijnen voor de correctionele rechtbank of de politierechtbank kan wel een vraag tot taalwijziging indienen op de zitting ten gronde. Wij denken dat daar een ongelijkheid is, omdat een beschuldigde dat niet kan doen.”

Hun tweede argument noemde meester Liekendael nog schrijnender. Voor het Brusselse hof van assisen kan een taalwijziging immers voor de KI en op het eigenlijke proces. “In Vlaanderen en Wallonië kan dat niet. Wij zeggen dat dat echt een ongelijkheid is. Die ongelijke behandeling kan niet worden verantwoord.”

Verzoek te laat

Procureur-generaal Eva Brantegem reageerde dat het verzoek van de verdediging gewoon te laat komt. Daarbij werd benadrukt dat ondertussen heel wat kosten werden gemaakt, zoals het dagvaarden van 90 kandidaat-juryleden en 71 getuigen. Het verschil in behandeling met een correctionele rechtbank of een politierechtbank noemde de openbaar aanklager dan ook niet meer dan normaal. Ook in de verschillen met Brussel zit het OM geen probleem. “Er is een objectief criterium, want Brussel is een tweetalig taalgebied.”

“Misschien is hij bang dat een West-Vlaamse jury zijn leugens zal doorhebben” – meester Kristiaan Vandenbussche

Ook de burgerlijke partijen verzetten zich tegen een verwijzing naar een Franstalig hof van assisen. “Ik vind het zelfs een beetje schokkend dat men op deze belangrijke zitting het proces al begint te saboteren”, aldus meester Kristiaan Vandenbussche. De advocaat van de zus van het slachtoffer verwees ook naar de zitting van de KI. “Meneer Belarbi heeft daar juist niks gezegd. Hij heeft niet gezegd dat hij naar Bergen wilde. Hij stelt zich boven de strafwet en blijkbaar ook boven de taalwet. Ik weet niet wat hij tegen een West-Vlaamse jury kan hebben. Misschien is hij bang dat een West-Vlaamse jury zijn leugens zal doorhebben.”

Gebrek aan empathie

Meester Julie Vandenbogaerde, advocate van de moeder van Demora, verweet de beschuldigde dan weer een gebrek aan empathie. “Mama wacht op gerechtigheid, mama wacht op antwoorden. De demarches in verband met die taalwijziging zijn voor haar een slag in het gezicht.”

Ten slotte benadrukte de verdediging dat van een gebrek aan respect voor de slachtoffer absoluut geen sprake is. “Is een moord niet belangrijker dan een rood licht. Maar iemand die een levenslange gevangenisstraf riskeert, die kan het proces niet in zijn eigen taal volgen”, aldus meester Anthony Mallego. “En dezelfde persoon die dezelfde misdaad in Brussel pleegt, kan die taalwijziging wel vragen. Daar zit die ongelijkheid in voor ons.” Abdellatif Belarbi sloot zich aan bij zijn advocaten. “Heel mijn familie spreekt Frans. Ze zouden niets begrijpen. Ik begrijp ook niets.”

Het hof heeft zich teruggetrokken om over de kwestie te beraadslagen.