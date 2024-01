Assisen kappersmoord De Panne: jury uitgeloot, beschuldigde pleit wettelijke zelfverdediging

Zeven vrouwen en vijf mannen zijn dinsdagnamiddag uitgeloot om in de volksjury te zetelen op het assisenproces tegen Abdellatif Belarbi (50). De Marokkaanse kapper staat terecht voor de moord op Alban Demora (31), die begin september 2020 in De Panne met messteken om het leven werd gebracht. De verdediging zal echter aandringen op een Franstalig proces.

Het slachtoffer werd in de vroege ochtend van 3 september 2020 opgemerkt door een toevallige voorbijganger. In het kapsalon in de Sloepenlaan vond de politie van de zone Westkust even later inderdaad het lichaam van Alban Demora.

Openstaande drugsschuld?

Abdellatif Belarbi werd ter plaatse opgepakt op verdenking van moord. Ook een vrouw uit Nieuwpoort was in het pand aanwezig, maar zij werd ondertussen buiten vervolging gesteld voor schuldig verzuim.

De beschuldigde houdt vol dat Alban Demora hem die bewuste nacht aangevallen zou hebben. Naar eigen zeggen handelde de kapper dus uit wettige zelfverdediging toen hij het slachtoffer meerdere messteken toebracht.

Het blijft echter onduidelijk waarom ze het precies met elkaar aan de stok kregen. Mogelijk speelde een conflict over een openstaande drugsschuld een rol.

Vraag om Franstalig proces

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) besliste op 14 maart 2023 dat Abdellatif Belarbi zich voor het West-Vlaamse hof van assisen moet verantwoorden voor moord.

Op de preliminaire zitting van 24 november vroeg de verdediging aan voorzitter Vincent Vereecke echter om de zaak alsnog naar een Franstalig assisenhof te verwijzen.

Ondergeschikt vroegen meester Carine Liekendael en meester Anthony Mallego om de kwestie voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof.

Gelijkheidsbeginsel

Daarbij werd opgemerkt dat een beklaagde in de politierechtbank en de correctionele rechtbank op de zitting ten gronde wel nog om een taalwijziging kan vragen, terwijl dit voor het West-Vlaamse hof van assisen wettelijk niet voorzien is.

De verdediging vindt dat het gelijkheidsbeginsel ook om een tweede reden geschonden wordt. In het Brusselse hof van assisen kan een taalwijziging immers wél nog bij het eerste verhoor door de voorzitter.

Voorzitter Vincent Vereecke oordeelde uiteindelijk dat hij in het kader van een preliminaire zitting niet bevoegd is om over de vragen van de verdediging te oordelen. De verzoeken werden dus afgewezen als onontvankelijk. De verdediging zal dezelfde kwestie op de eerste echte procesdag opnieuw opwerpen.

Nabestaanden

De nabestaanden van Alban Demora vinden het erg belangrijk dat het proces in het Nederlands gehouden wordt. De zus, de neef en de nicht van het slachtoffer worden bijgestaan door meester Kristiaan Vandenbussche en meester Hannah Laureyns.

Meester Julie Vandenbogaerde treedt op voor de moeder, de stiefvader en de tante van Demora. Eva Brantegem van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Uitspraak op 5 of 6 februari

Het assisenproces gaat op vrijdagochtend 26 januari om 9 uur echt van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Daarna zal de beschuldigde verhoord worden door voorzitter Vincent Vereecke.

Tot en met vrijdagnamiddag 2 februari zullen vervolgens in totaal 71 getuigen gehoord worden. De uitspraak wordt op maandag 5 of dinsdag 6 februari verwacht. Voor moord riskeert Abdellatif Belarbi levenslange opsluiting.