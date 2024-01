Assisen Kappersmoord: beschuldigde wilde zich naar eigen zeggen enkel verdedigen

Op het assisenproces over de moord op Alban Demora (31) is de beschuldigde uitgebreid verhoord door voorzitter Vincent Vereecke. Abdellatif Belarbi (50) benadrukte dat hij zich enkel verdedigd zou hebben toen het slachtoffer hem zonder duidelijke reden aanviel.

Abdellatif Belarbi groeide op in Marokko, waar hij een gelukkige jeugd kende. “In ons huis was er in het begin geen licht, geen elektriciteit en geen water, maar eigenlijk hadden we het goed. Er was ook altijd eten.”

Toen de beschuldigde een tiener was, verhuisden zijn moeder en later de rest van de familie naar België. Belarbi was al een gediplomeerd kapper toen hij in 1998 zelf naar België trok.

Cocaïne

In totaal had de beschuldigde veertien verschillende jobs als kapper, vaak in het zwart. “Ik wil de kappers niet onder de bus gooien, maar zo gaat dat bij alle kappers van de wereld. Ik ben trouwens altijd blijven werken tot dat probleem met Alban zich heeft voorgedaan.”

Naar eigen zeggen begon hij in 2007 wel steeds vaker te drinken. In Marokko rookte Belarbi al hasj, maar in De Panne begon hij eind 2019 ook cocaïne te snuiven.

Geweld

De beschuldigde hield vol dat hij nooit cocaïne verkocht heeft, terwijl hij uiteindelijk wel tot negentien maanden effectieve gevangenisstraf werd veroordeeld. “Dat zijn de dealers die dat over mij gezegd hebben, zodat ik hen niet aan de politie zou verklikken. Ik ben veroordeeld geweest op basis van leugens. Geef mij één bewijs en ik zal heel mijn leven in de gevangenis blijven.” Belarbi stelde dat hij dankzij zijn gouden vingers meer dan genoeg verdiende als kapper.

Voorzitter Vincent Vereecke confronteerde de beschuldigde ook met het geweld dat hij tegen zijn eerste echtgenote zou gebruikt hebben. “Nooit! Als Marokkanen uit elkaar gaan, maken ze oorlog. Het is niet de Europese mentaliteit. Wanneer de hekserij in huis kwam, is die relatie gestopt”, verwees hij naar zijn schoonmoeder.

Warrige verklaringen

In 2021 werd hij zelfs veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor geweld tegen zijn huidige echtgenote. “Ik heb haar nooit geslagen. Ze wilde mijn gsm met geweld afnemen. Ik wilde de gsm niet geven en heb haar weggeduwd. En zij is gevallen.” Belarbi werd toen ook schuldig verklaard aan slagen op zijn zoon. “Hij heeft altijd verwondingen van in het park te spelen, niet van mij. Ze hebben dat op mij geschoven.”

Ook over de dag van de feiten en zijn kennissenkring legde Belarbi warrige verklaringen af, al had hij daar een opvallende uitleg voor. “In De Panne zijn de mensen niet allemaal normaal. Ik ben in heel België geweest, maar ik heb nog nooit mensen gezien zoals in De Panne.” Alban Demora had hij voor de moord naar eigen zeggen slechts twee keer ontmoet in zijn kapsalon. Nochtans waren er wel ruim tweehonderd telefonische contacten.

Schaar en mes

De avond van 2 september 2020 gebruikte de beschuldigde in zijn kapsalon drugs met enkele kennissen. Enkel een 40-jarige vrouw uit Nieuwpoort was nog aanwezig toen Demora rond 1.30 uur aanklopte. “Ik stak mijn hoofd naar buiten en hij kwam neus aan neus staan.”

Het slachtoffer zou gevraagd hebben naar twee vrienden die al vertrokken waren. Volgens Belarbi liep het conflict daarna snel uit de hand. “Hij gaf me een slag en mijn bril vloog weg. Hij riep ook dat hij iedereen zou vermoorden.”

De beschuldigde had op dat moment al een schaar vast, maar haalde in de keuken ook nog een mes. “Hij sloeg mijn telefoon uit mijn handen toen ik wilde bellen. Hij heeft me de weg versperd en ik ben gevallen. Ik zag enkel zijn handen die op mijn gezicht sloegen.”

Nog steeds hoofdpijn

Plots verklaarde Belarbi dat het geweld mogelijk te maken had met de vrouw die nog in de keuken zat. Mogelijk was Demora verliefd op haar, terwijl hij eerder nog beweerde dat hij naar twee andere kennissen op zoek was. “Als zij er niet was geweest, zou hij niet binnengekomen zijn. Want hij had veel respect voor mij en ik had geen probleem met hem.”

Volgens de beschuldigde bleef het slachtoffer slaan en bedreigingen uiten. “En dan heb ik het mes uit het etui gehaald en heb ik hem geprikt. Ik wilde me enkel verdedigen.” Ten slotte beweerde Belarbi dat hij zelf nog steeds hoofdpijn heeft door de feiten. “Meer dan dertig slagen heb ik gekregen. Ik riep stop, maar Alban wilde niet. Mijn leven was in gevaar. Ik ging sterven. Ik ben nog nooit zo bang geweest.”

Maandag getuigenverhoren

De voorzitter polste nog tevergeefs naar een motief voor de steekpartij. Belarbi ontkende dat Demora cocaïne kwam kopen of dat ze een dispuut hadden over geld. “Hij was zelf een dealer. Hij ging naar Frankrijk en bracht alles mee: pillen, cannabis en cocaïne.”

Maandagochtend starten de getuigenverhoren.