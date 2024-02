Assisen Kappersmoord: Advocaten van de burgerlijke partijen nemen Belarbi stevig op de korrel: “Het was een executie”

Op het assisenproces tegen Abdellatif Belarbi (50) hebben de advocaten van de burgerlijke partijen de beschuldigde stevig op de korrel genomen. Van wettige zelfverdediging was volgens meester Kristiaan Vandenbussche absoluut geen sprake toen de Marokkaanse kapper Alban Demora (31) met messteken van het leven beroofde. “Het was een executie”, klonk het.

Meester Vandenbussche stond bij de start van zijn pleidooi stil bij de persoonlijkheid van het slachtoffer. Daarbij werd erkend dat Alban Demora cannabis gebruikte en verkocht, maar dat hij te naïef was voor de gevaarlijke wereld van de echte dealers. “Het was een kind in een volwassen lichaam. Alban voelde het verschil niet tussen goede en kwade mensen.”

Over het oogmerk tot doden bestaat volgens de advocaat van de zus van Demora niet de minste twijfel. “Steken met zo’n mes, dat is niet om te prikken. Dat is om te doden.” Het slachtoffer kreeg in totaal twaalf steken te verwerken, waarvan twee diep in het hart. “Een waar bloedbad, zei de onderzoeksrechter. Hij heeft in 27 jaar al heel wat moorden meegemaakt, maar dat had hij nog niet gezien.”

Jachtmes

Vervolgens legde meester Vandenbussche uit waarom Belarbi in zijn ogen met voorbedachten rade handelde. Zo haalde beschuldigde een jachtmes in de keuken, omdat hij zijn schaar te bot vond. “Hij is op zoek gegaan naar het efficiënte moordwapen. Nu gaat hij boeten, nu gaat hij eraan. Wat in zijn criminele brein zat, heeft hij daarna genadeloos uitgevoerd.” Alban Demora lag al in de hoek van het kapsalon toen de twee fatale messteken werden toegebracht. “Hij is kansloos afgemaakt. Hij wist nog heel goed wat hij deed, er was geen sprake van paniek. Het was een executie.”

Abdellatif Belarbi beweerde enkele uren na de feiten al dat hij uit wettige zelfverdediging handelde, omdat het slachtoffer hem dertig vuistslagen zou gegeven hebben. “Ze willen van Alban Demora een zot maken, maar hij verdient het niet om zo beschimpt te worden.” Uit de bevindingen van de wetsdokter bleek ook dat de beschuldigde hoogstens twee klappen kreeg. “Waarom blijft hij toch steken? Waarom kent hij geen genade? De beschuldigde is verslaafd aan macht, het is een narcist.”

Ook meester Julie Vandenbogaerde hekelde het karakter van Abdellatif Belarbi. “Ik heb nog nooit een beschuldigde gezien die zo dominant is dat hij bijna bij elke getuigenis de nood voelt om recht te staan. Op alles had hij een waanzinnige uitleg.” De beschuldigde ontkende onder andere het geweld tegen zijn ex-partners en zijn drugshandel. “Besef je eigenlijk wel dat je de mama van Alban dwingt om de waarheid te zoeken in het bloed van haar eigen zoon?”

Gespannen sfeer

Op basis van de bloedspattenanalyse kwam de advocate van de moeder van Demora tot de conclusie dat het verhaal van Belarbi niet kan kloppen. Het slachtoffer zat wellicht in een kappersstoel toen de beschuldigde aanviel. “Alban moet zijn verrast door wat er gebeurde. Ik denk dat hij getracht heeft om hem met een vuistslag nog van zich af te krijgen. Zijn voetafdruk is een stille, maar bloederige herinnering van zijn poging om van meneer Belarbi weg te geraken.” In de laatste fase trok Demora zijn T-shirt nog uit in een poging om een wonde af te dekken.

Ten slotte waarschuwde meester Vandenbogaerde voor enkele mogelijke argumenten van de verdediging. “Ze gaan zeggen dat de slagen van Alban het motief zijn. Laat u daardoor niet misleiden.” Volgens de burgerlijke partijen was de echte reden gewoon heel erg banaal. “Er moet iets gezegd zijn dat hem niet aanstond. En we weten van meneer W. dat de sfeer heel gespannen was. Er moest niet veel gebeuren of Belarbi ontplofte.” Van uitlokking kan volgens meester Vandenbogaerde dus geen sprake zijn. “Hij heeft gereageerd door twaalf keer met zijn vlijmscherp mes te steken. Hij heeft Alban afgeslacht. Is dat een normale reactie?”

Ook de advocate van de neef en de nicht van het slachtoffer deed nog een duit in het zakje. Meester Hannah Laureyns haalde vooral de verklaringen van de ex-partners van Belarbi aan. “De kleinste banale discussie leidt bij hem tot buitensporig geweld.” Bovendien stelden de gerechtsdeskundigen antisociale en narcistische karaktertrekken vast. “Het stond in de sterren geschreven dat het ooit fout zou lopen. De dood van Alban is het sluitstuk van de gewelddadige levensloop van meneer Belarbi.”

Dadelijk houdt openbaar aanklager Eva Brantegem haar requisitoir.