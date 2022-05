Assisen – Jeroen Verstraete was bang volgens bevriende fotograaf

Op het assisenproces tegen Alexander Dean (29) heeft een bevriende fotograaf verklaard dat Jeroen Verstraete (39) in de weken voor zijn dood bang was. De getuige zag ook de ravage die de beschuldigde bij een inbraak had aangericht. Uit verklaringen van een collega en een werkgever bleek nog dat Verstraete als een goede werkkracht gezien werd.

Op 24 juli 2017 zocht Charlotte D. via Facebook contact met Jeroen Verstraete. “Ik woonde aan de overkant en wist dat er bij hem een soort serre was. Ik vroeg om langs te komen voor een fotoshoot”, verklaarde de fotoproducer. Toen ze in de vooravond effectief langsging, was het slachtoffer wellicht al overmeesterd door Dean. “Ik stond zoals afgesproken voor de deur, maar die is dichtgebleven.”

De volgende ochtend stelde een werkmakker van Verstraete vast dat de voordeur open stond. Piotr S. kwam een sleutel van een wagen ophalen, omdat het slachtoffer niet was komen opdagen op het werk. “In het midden van de living was veel bloed. Zoveel bloed heb ik nog nooit gezien. Ik weet zelf niet hoe het komt dat ik Jeroen niet heb zien liggen.” De getuige verwittigde onmiddellijk zijn werkgever en de politie, waarna het lichaam van slachtoffer werd aangetroffen.

Imponeren

Piotr S. verklaarde ook dat hij een goed contact had met zijn collega. “Hij toonde me elke dag foto’s van meisjes. Halfnaakte meisjes. Dat waren artistieke foto’s, geen porno.” De jongste modellen waren volgens de getuige 16 à 20 jaar oud. “Hij vertelde dat hij intieme betrekkingen had met hen, maar ik geloofde dat niet door het leeftijdsverschil. Hij wou me imponeren, dacht ik.”

Jeroen Verstraete was indertijd aan de slag bij ICTS, een firma die trailers verhuurt en onderhoudt. “We zijn supertevreden geweest van hem. Niets was teveel voor hem. Het was een van onze beste mensen”, verklaarde zijn werkgever. Jan C. was tevens de eigenaar van het kasteeltje in Sint-Amandsberg waar het slachtoffer woonde. Na het overlijden van de vorige huurder vond de getuige het belangrijk dat het pand bewoond en onderhouden zou blijven. Verstraete moest daarom slechts een symbolisch huurbedrag betalen

In de maanden voor de feiten liet het slachtoffer regelmatig een bevriende fotograaf bij hem overnachten. Wim S. herinnerde zich dat de stoere macho in die periode echt bang was. “Daar gebeurden allerlei vreemde dingen. Ik heb zelf gezien dat zijn zwaantjes plots weg waren.” De getuige zag ook de ravage die Dean op 7 juli 2017 bij een inbraak aanrichtte. “Hij had niet veel, maar wat hij had was tot het allerlaatste kapotgeslagen. Heel vaak was er zelfs geürineerd. Maar in mijn kamer was niets aangeraakt.” Door die intimidaties zou Verstraete plannen gehad hebben om het Gentse te verlaten.

Amper 16 jaar

Voorts werd Jeroen Verstraete omschreven als een puberale kapoen, die graag sterke verhalen vertelde. “Hij zei eens dat hij op het dak van het koninklijk paleis lag en een pak terroristen had neergeschoten.” S. hoorde naar eigen zeggen pas op het proces dat Maïlys amper 16 was ten tijde van de eerste erotische fotoshoot. “Om eerlijk te zijn krijg ik het nu ijskoud. Hier word ik echt wel niet lekker van. Mocht ik dit geweten hebben, had ik op dat domein nooit een voet gezet.”

Ten slotte kregen de partijen ook nog opnieuw de kans om vragen te stellen aan de speurders en de onderzoeksrechter. Meester Kris Vincke, advocaat van de moeder van Maïlys, vroeg wat de beschuldigde echt van plan was met Jeroen Verstraete. “Hij zegt dat hij eigenlijk met Maïlys besproken had om wredere dingen te doen. Die messen gebruiken om in het achterwerk van Jeroen te steken en spijkers in zijn zaadballen slaan”, aldus onderzoeksrechter Kathleen Vandenberghe. Uit de vele berichten bleek nooit dat Maïlys die plannen echt steunde.

Ook naar eventuele spijt bij de beschuldigde werd meermaals gepolst. “Dat is natuurlijk subjectief. Ik heb geen echte spijtuitingen gezien. In het eindverhoor heb ik verschillende keren de vraag gesteld of hij nog iets wilde verklaren, maar iets dergelijks heb ik niet gehoord”, reageerde de onderzoeksrechter. Dean begon toen wel te klagen over zijn verblijf in de gevangenis.

Donderdagochtend komt Jasmijn Cappon aan het woord. Bij de feiten verloor ze niet enkel haar dochter, maar ook haar beide ouders.