Assisen: “Ik heb eens gezien dat hij Solange geslagen heeft” (ex-partner beschuldigde)

Op het assisenproces over de oudermoord op Solange Hennaert (79) heeft de ex-partner van de beschuldigde haar getuigenis afgelegd. Volgens Jessica V. had Frank Pauwels (50) zijn moeder eerder al geslagen. Na de relatiebreuk werd ze zelf jarenlang lastiggevallen door de Bredenaar.

Volgens de getuige werd de beschuldigde tijdens ruzies altijd gesteund door zijn moeder. “Ik heb wel eens gezien dat hij geslagen heeft. Daarna zijn we naar het ziekenhuis gegaan met haar. We hebben dan gezegd dat ze op de koer gevallen was.” Van enige agressie of drankmisbruik had V. bij Solange Hennaert nooit iets gemerkt.

In 2005 kwam het al tot een breuk tussen Jessica V. en Frank Pauwels. “Maar zo simpel is dat niet gelopen. Twee à drie jaar heb ik last van hem gehad. Hij heeft me zelfs met een mes bedreigd. En hij is ook een keer met skinheads afgekomen.” Meer dan tien jaar lang bleef hun dochter wel gewoon bij de beschuldigde wonen. Pas na de feiten keerde ze terug naar haar moeder, omdat ze naar eigen zeggen zelf ook geslagen en bedreigd werd.

Zelfmoordpoging

In de zomer van 2019 ondernam het meisje een zelfmoordpoging op de dag dat ze over het begraven van het slachtoffer verhoord zou worden. De volgende dag belde Pauwels vanuit de gevangenis met zijn ex-partner. “Hij zei dat hij alles op hem ging nemen. Wat hij daar toen mee bedoelde, weet ik niet. Hij zei dat ze overal bij was.” De ondertussen 18-jarige dochter gaf maandag op de zitting pas toe dat ze inderdaad meewandelde richting duinen. “Tot op de dag van vandaag wil ze daar niets over zeggen. Ik probeer het nog, maar ze zegt totaal niets over oma.”

De buren in de Nukkerstraat in Bredene verklaarden dat Hennaert de laatste twee jaar van haar leven eigenlijk nooit buitenkwam. “Ik zag haar achter het venster in haar kamertje”, vertelde Hector V. (88). “Ze was verward. Ze vond een keer de weg niet om terug binnen te geraken.” Zijn echtgenote Marie-Rose B. (84) bevestigde dat beeld. “Ze zag er een beetje triestig uit, niet verzorgd, een beetje verward.”

Ik zat tv te kijken en ik hoorde een vreselijke slag. Hij was van de trap gevallen. Hij lag daar met de bierblikjes rond hem

De 95-jarige zus van Hector V. woonde ook in hetzelfde gebouw en herinnerde zich een incident met de beschuldigde. “Ik zat tv te kijken en ik hoorde een vreselijke slag. Hij was van de trap gevallen. Hij lag daar met de bierblikjes rond hem”, aldus Amanda V. Volgens de huisarts van het gezin was van een acuut drankprobleem weliswaar geen sprake. “Ik heb hem meestal gezien voor courante klachten, zoals verkoudheden en soms eens stressgebonden klachten. Ik kan mij niet herinneren dat hij gesproken heeft over problemen met zijn moeder.”

Hulp zoeken

Meerdere mensen hadden Pauwels nochtans aangeraden om hulp te zoeken. Zo suggereerde buurvrouw Jacqueline N. een opname in een rusthuis. “Hij zei dat ze een beetje lastig was en dat ze haar behoefte aan de muur smeerde. Ik heb zijn ma nooit gezien en nooit gekend, maar hij zei dat hij veel werk had met haar.” Verschillende getuigen verklaarden ook dat de beschuldigde regelmatig problemen had met zijn puberende dochter.

Haar zoon was haar god. Ik heb haar nooit iets slechts over hem horen zeggen

De voormalige uitbaters van een lokale supermarkt hadden wel goede herinneringen aan Solange Hennaert. “Het was een doodbrave madam, ik denk zelfs een beetje te braaf. Ze kwam dagelijks drie Jupilertjes halen voor haar man, die in de gevangenis werkte”, verklaarde Monica B. Het slachtoffer maakte heel graag een praatje, terwijl haar zoon volgens Daniël D. helemaal niet sprak. “Haar zoon was haar god. Ik heb haar nooit iets slechts over hem horen zeggen.” Ook door haar nicht Marie-Rose werd Solange als een lieve vrouw omschreven. “Een beetje naïef ook. Ze probeerde voor iedereen zo goed mogelijk te doen. En dan loopt het blijkbaar mis.” Uit de getuigenis bleek dat het slachtoffer al lang amper nog contact had met haar familie. “Ik heb Frank enkel als klein jongetje gekend. Van opvoeding had tante niet veel koek gegeten. Ze zag hem doodgraag en ze kon hem niks weigeren.”

De beschuldigde zat indertijd vooral stil de rest van de familie te observeren. “Soms was hij wel een driftkikker. Hij kon dingen kapotsmijten en diertjes pijn doen.”