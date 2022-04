Assisen: “Ik ben mee geweest, maar ik heb niks gedaan” (dochter beschuldigde)

Op het assisenproces tegen Frank Pauwels (50) heeft de dochter van de beschuldigde toegegeven dat ze toch een eindje meeliep toen haar vader onderweg was om haar oma te begraven. C. (18) benadrukte wel dat ze zelf niets had gedaan die bewuste avond in september 2016.

De dochter van de beschuldigde droeg tijdens haar opvallende verklaring haar eigen baby in een draagzak. Ze was zelf amper twee jaar oud toen ze met haar vader introk bij Solange Hennaert (79).

Handgemeen

“Er was veel ruzie en zo. Dat was merendeels omdat oma veel wijn dronk. En dan ging het over mijn opa, die ik nooit gekend heb. Maar ze haalde dan oude dingen boven, waarmee ze hem kleineerde.” Volgens C. kwam het zelfs regelmatig tot een handgemeen tussen Frank Pauwels en zijn moeder.

In de laatste jaren van haar leven was het slachtoffer slechter te been. “Ze wist ook niet meer goed wat ze deed. Ze begon hele rare dingen te doen, zoals afwasmiddel drinken.” In die periode begon Hennaert volgens haar kleindochter ook vaak plots zonder reden hysterisch te roepen. “Ze ging nog vaak alleen naar het toilet, maar wij moesten dan alles kuisen achteraf. Ze was totaal niet proper meer.”

Aanwezig bij slag

Tijdens het onderzoek verklaarde Frank Pauwels dat zijn toen 13-jarige dochter hem volgde toen hij het lichaam van zijn moeder begroef in de duinen. C. sprak dat tegen en ondernam zelfs een zelfmoordpoging de dag dat de politie haar daarover zou verhoren.

“Ik heb die pillen gepakt, maar dat ging niet alleen daarover. Het was heel veel in die periode.” De jonge vrouw begon zich duidelijk te ergeren aan de vele vragen van de voorzitter, waarop ze spontaan verklaarde bij de fatale slag aanwezig te zijn geweest. “Die slag heb ik wel nog gezien, maar toen was ze nog niet dood. Meer weet ik ook niet.”

Vervolgens begon C. opnieuw te herhalen dat ze zich niet alle details meer kon herinneren, bijvoorbeeld van het moment dat haar vader vertelde over het overlijden.

Begraafplaats in de duinen

“Hallo! Ik zeg net dat ik niet alles meer van dat gesprek weet. Dat is keilang geleden.” Plots verklaarde ze de begraafplaats in de duinen wel te kennen. Naar eigen zeggen omdat de beschuldigde vaak terugkeerde om te kijken of alles nog in orde was.

Voorzitter Antoon Boyen merkte op dat haar vader er eigenlijk geen enkel belang bij heeft om haar in zijn verhaal te betrekken. “Ik ben niet tot daar mee geweest. Ik weet nog heel goed dat ik ben meegegaan naar buiten en dat hij zei dat ik moest teruggaan”, gaf ze uiteindelijk toch toe.

“Ik weet dat zij altijd ambras hadden. Hij zegt dat ze dood was. Daarna ben ik een heel klein stukske mee geweest, maar ik heb niks gedaan. Hij heeft ze begraven.”

Geslagen en bedreigd

Sindsdien werd ze volgens haar verklaring geslagen en bedreigd door haar vader. Pauwels zou gezegd hebben dat ze moest zwijgen als ze niet naast oma in een put wilde belanden. “Hij heeft wel effectief gezegd dat hij haar een duw had gegeven, maar dat het niet de bedoeling was om haar dood te krijgen.”

Ten slotte polste de voorzitter nog naar een reactie van de beschuldigde. “Ik zie juist mijn dochter en mijn kleinkind in de rechtbank. Het is mijn schuld dat ze hier zitten, ik heb niet veel te zeggen. Ze is meegelopen, zoals ik verteld heb en zoals zij hier verteld heeft.”

Moeder gedwongen naar rechtbank

De Bredenaar verzekerde dat hij op zijn proces nog geen enkele leugen vertelde. “Ze heeft gewacht tot ik klaar was. Ze was maar 13 jaar oud, het zijn mijn stommiteiten die ons hier gebracht hebben.”

In principe moest ook de moeder van C. nog een getuigenis afleggen, maar de vrouw weigerde volgens de voorzitter naar het assisenhof te komen. Ze zal gedwongen worden om dinsdag alsnog te verschijnen. Een tiental andere getuigen zal dinsdag om medische redenen niet aanwezig zijn.