ASSISEN: “Hij voelt zich enorm schuldig” (medegedetineerde)

Op het assisenproces over de oudermoord op Ghislain Vandecasteele (55) zijn de getuigenverhoren afgerond. De opvallendste getuige was een medegedetineerde die binnenkort zelf voor het hof van assisen zal moeten verschijnen voor de gifmoord op zijn vrouw. Volgens Pieter Platteeuw voelt Cédric Vandecasteele zich schuldig en heeft hij sinds de feiten de drugs definitief afgezworen.

De beschuldigde en de getuige zaten een hele tijd samen in de cel in de gevangenis van Ieper. “Ik ken hem als zeer gedreven, zowel in het werk als in sport. Het is ook iemand die heel veel respect heeft voor zijn ouders en zijn familie.” Platteeuw verklaarde ook dat Cédric Vandecasteele zich schaamt voor zijn daden. “Hij kan niet begrijpen hoe het gebeurd is. Hij voelt zich schuldig tegenover zijn moeder en zijn zus.”

Van agressie en druggebruik was in de gevangenis geen sprake volgens de getuige. “Ik ben er 100 procent zeker van dat hij niet meer gebruikt. De feiten waren door de drugs, dat was voor hem de beste motivatie om er volledig mee te stoppen.” Tijdens hun lange gesprekken op cel vertelde Vandecasteele ook vaak over hoe zijn vader hem hielp tijdens zijn verbouwingen. “Cédric is iemand die ik graag terug zou horen als hij buiten is. Ik denk dat we toch een band hebben opgebouwd.” Het openbaar ministerie vroeg nog aan Platteeuw waarom hij in de gevangenis zit, maar daar wilde de getuige niet op ingaan.

“Voor mij is dat een hele goeie, brave jongen. Ik kon er goed mee babbelen. Hij was altijd vriendelijk en bereid om andere mensen te helpen”, verklaarde ook een andere voormalige medegedetineerde. Christof D., ondertussen al anderhalf jaar op vrije voeten, benadrukte dat hun vriendengroepje in de gevangenis steeds ver weg bleef van drugs. Bij die uitspraak plaatste procureur-generaal Michel van de Werf vraagtekens. “Ik zat voor drugs. Maar ik ben zelf altijd clean geweest, ik zat voor verkoop van cannabis”, verduidelijkte de getuige. Dat kwam hem echter op een nieuwe sneer van de openbaar aanklager te staan. “Moest uw strafblad een spaarkaart zijn, had u recht op een gratis donut.”

In de werkplaats van de Ieperse gevangenis kreeg de beschuldigde snel een vertrouwensfunctie. “Je kon op hem rekenen. Het was zeker geen luiaard, je zag dat die man gewend was om te werken.” Hendrik D. was verrast toen hij hoorde voor welke feiten Vandecasteele in de cel zat. “Ik dacht niet dat die jongen zulke zware feiten zou kunnen plegen. Als het allemaal gedetineerden zouden zijn zoals Cédric, dan zou er niet veel werk meer zijn. Dan hadden we zeker de mooiste job.” Ook zijn collega Bieke H. omschreef de beschuldigde als een modelgevangene. “Ik kon echt niet klagen over Cédric. In het begin was hij wel heel rustig en teruggetrokken. We zagen duidelijk dat het zijn eerste keer in de gevangenis was.”

In april 2021 werd de beschuldigde overgeplaatst naar de gevangenis van Brugge. Cédric Vandecasteele maakte er een goede, rustige indruk op directrice Lies T. Tijdens zijn verblijf op de drugsvrije afdeling liep hij wel tegen een tuchtrapport op. “Door dat incident van fysieke agressie met een medegedetineerde is hij dan wel van de drugsvrije afdeling verwijderd, want daar is geen tolerantie op dat vlak.” De beschuldigde legde zelf uit dat hij tijdens een partijtje zaalvoetbal tegen de muur was gegooid door een medegedetineerde. Die zou hem eerder al bespuwd en voor vadermoordenaar uitgescholden hebben. “Ik heb me gedraaid en een slag gegeven in het gezicht, op de kin.”

Meester Johan Platteau, advocaat van de verdediging, polste bij meerdere getuigen naar de studies van zijn cliënt. Vanuit de gevangenis zou Vandecasteele met grote onderscheiding geslaagd zijn voor zijn eerste jaar rechten. “Ik weet niet van elke gedetineerde wat ze doen, maar we hebben er inderdaad geen tien die rechten studeren”, bevestigde de directrice die opmerkelijke studiekeuze.

De pleidooien starten om 14.00 uur. De uitspraak over de schuldvraag wordt donderdagavond verwacht.