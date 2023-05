Assisen Gerdy Delannoy: vooral stampen werden hem fataal

Op het assisenproces tegen Steven Marijsse (46) hebben de wetsdokters hun getuigenis maandag afgelegd. Professor Werner Jacobs legde uit dat Gerdy Delannoy (53) vooral met zware stampen om het leven werd gebracht. Het slachtoffer liep onder andere een schedelbreuk op.

Dokter Hubert Floré werd op 28 februari 2020 naar de woning in Ingelmunster gestuurd om het lichaam van Gerdy Delannoy te onderzoeken. “Ik heb in het aangezicht uitgebreide blauwe plekken gezien, ook boven het sleutelbeen. Ik heb aan mevrouw de procureur gezegd dat er in alle geval een autopsie moest gebeuren om de doodsoorzaak te kennen.”

Inwendige letsels

Bij de start van die autopsie stelde dokter Jacobs uitwendig inderdaad tal van bloeduitstortingen vast op het hoofd, de romp en de buik van het slachtoffer. “Veel belangrijker zijn de letsels die inwendig zijn vastgesteld”, klonk het. De wetsdokter wees vooral op de ringvormige schedelbreuk en de bijhorende hersenbloeding en -kneuzing. Het slachtoffer had ook heel wat ribbreuken en breuken ter hoogte van het strottenhoofd. Bovendien werden kneuzingen van onder andere de maag en de alvleesklier ontdekt. “Al deze letsels duiden op meervoudig zwaar stomp geweld, waarbij eerder aan stampen dan aan slagen moet gedacht worden.”

“Het is niet uitgesloten dat wurging finaal de dodelijke handeling is”

Tijdens de reconstructie toonde Steven Marijsse hoe hij ook op de borstkas van het slachtoffer zat en hem bij de keel greep. Die wurging had professor Jacobs in zijn eerste verslag niet vermeld, omdat enkel de verwondingen aan het strottenhoofd in die richting wezen. “Het geheel van het stomp geweld ter hoogte van het hoofd en de buik is op zich voldoende om als doodsoorzaak weerhouden te worden, maar het is niet uitgesloten dat wurging finaal de dodelijke handeling is.” Daarnaast werd opgemerkt dat de verklaringen van de beschuldigde in grote lijnen kloppen, maar dat hij de intensiteit van het geweld tijdens de wedersamenstelling minimaliseerde.

Kleine overlevingskans

Zoals gebruikelijk werd ook de verdachte zelf kort na de feiten aan een onderzoek onderworpen. “Hij had geen letsels, tenzij een kleine schram ter hoogte van de elleboog”, getuigde dokter Lieven Wostyn. Volgens de wetsartsen maakt dat vele vuistslagen ook minder waarschijnlijk. Ten slotte vroeg een jurylid zich af of Gerdy Delannoy het geweld had kunnen overleven. “Dat zwaar hersenletsel is overleefbaar, maar ik schat die kans niet groot in. De vraag is ook hoe hij eruit zou zijn gekomen”, reageerde dokter Jacobs.

Bloedsporen

De conclusies van de autopsie werden bevestigd door de bevindingen van het NICC (Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek). Op beide sneakers van de beschuldigde werden immers op meerdere plaatsen duidelijke bloedsporen ontdekt. Sophie Verscheure getuigde dat telkens het DNA-profiel van het slachtoffer werd vastgesteld. Ook op de broek van Marijsse en op een washandje konden bloedsporen gelinkt worden aan het DNA van Gerdy Delannoy.

2,18 promille alcohol

Vervolgens legde toxicoloog Sarah Wille uit dat in het bloedstaal van de beschuldigde 0,52 promille alcohol werd vastgesteld. “Teruggerekend naar het tijdstip van de feiten gaat het naar 1,3 tot 1,5 promille”, klonk het. De voorzitter en de verdediging merkten echter op dat het tijdstip van de moord volgens de wetsdokters helemaal niet vast staat. Meester Filip De Reuse wierp daarnaast op dat het volgens een andere toxicoloog zelfs om 4.00 uur ‘s ochtends nog 1,9 promille kon zijn. “Ik kan mij daar zeker in vinden. Mensen die meer gewoon zijn om alcohol te drinken, gaan het ook sneller afbreken”, reageerde Sarah Wille. Gerdy Delannoy had zelfs 2,18 promille alcohol in zijn bloed.

Ten slotte ontdekte de deskundige van het NICC ook sporen van medicatie bij beide betrokkenen. Zo hadden ze allebei de pijnstiller tramadol in hun lichaam, maar ook een bloeddrukverlagend middel en anti-depressiva. Steven Marijsse had ook slaap- en kalmeermiddelen gebruikt.