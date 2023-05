Assisen Gerdy Delannoy – Verdediging hekelt akte van beschuldiging

De verdediging van Steven Marijsse (46) vindt dat de akte van beschuldiging op het assisenproces in Brugge een gekleurde visie op het dossier weergeeft.

Steven Marijsse verwittigde op 28 februari om 4.19 uur zelf de hulpdiensten. Naar eigen zeggen had hij zijn verloofde, Gerdy Delannoy (53), na een wandeling met de hond dood aangetroffen. Later moest de beschuldigde toegeven dat hij het slachtoffer meerdere harde slagen en schoppen had toegebracht. Uiteindelijk kneep hij ook de keel van zijn partner dicht.

“In een roes van alcohol en medicatie zijn de stoppen bij Steven doorgeslagen, met fatale gevolgen”, opende meester Filip De Reuse. Vervolgens hekelde de verdediging vooral de akte van beschuldiging, die in principe een objectieve weergave van het dossier zou moeten zijn. Daarbij werd gesteld dat het niet klopt dat Marijsse op het moment van de feiten slechts 0,52 promille alcohol in zijn bloed had. Het staal werd immers pas minstens vijf uur na de feiten afgenomen.

Van een vermeende eerdere ruzie op café in Izegem was volgens meester De Reuse geen sprake. “Ik hoop dat men die beelden integraal zal tonen, niet de twee screenshots. Op geen enkel ogenblik is daar sprake van agressie of een zichtbare ruzie. De taxichauffeur zei nadien dat de sfeer goed en gemoedelijk was.” Daarnaast werd opgemerkt dat Marijsse helemaal niet als escorte actief was. “Wij gaan de slechte pagina’s in zijn leven niet uit de weg gaan, maar ik hoop dat u ook open van geest wil blijven om ook de goede dingen te zien.”

Het is nog niet duidelijk welk standpunt meester Filip De Reuse en meester Floor Ameye precies zullen innemen, maar de uitlokking zal sowieso niet gepleit worden. “De duw die Gerdy gaf, vergoeilijkt het gedrag van Steven op geen enkele wijze. We geloven hem wel als hij zegt dat hij Gerdy nooit heeft willen doden, maar zullen het overlijden niet afdoen als een ongeluk.” Ten slotte werden enkele stukken neergelegd om te bewijzen dat de beschuldigde in de gevangenis aan zichzelf heeft gewerkt. “Steven vandaag is niet de Steven uit 2020 die in een dronkemansruzie zijn geliefde om het leven bracht.”

De belangen van de vader van Gerdy Delannoy worden op het proces verdedigd door meester Stephen Schellinck. De advocaat legde uit dat de ondertussen overleden moeder van het slachtoffer indertijd aan Alzheimer leed. “Zij werd bijvoorbeeld ‘s nachts roepend wakker en vroeg waar Gerdy was. Ze vergat op bepaalde ogenblikken wat er gebeurd was. Dat maakte het verwerkingsproces voor de papa van Gerdy heel zwaar.” Meester Stephen Schellinck legde uit dat zijn cliënt daarom het proces niet zal bijwonen. De broer en de schoonzus van Gerdy zullen wel aanwezig zijn. Zij worden bijgestaan door meester Emeline Vanhooren.

Bij de start van de zitting bleek nog dat een plaatsvervangend jurylid afwezig bleef. De vrouw had zich ziek gemeld. Door haar afwezigheid is er nog slechts een plaatsvervangend jurylid over.

Nog vrijdag zal de beschuldigde verhoord worden door voorzitter Willem De Pauw.