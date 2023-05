Assisen Gerdy Delannoy – Verdediging betwist voorbedachtheid

Op het assisenproces tegen Steven Marijsse (46) hebben zijn advocaten gevraagd om hem enkel schuldig te verklaren aan doodslag. Volgens meester Filip De Reuse handelde de beschuldigde niet met voorbedachten rade toen hij zijn verloofde Gerdy Delannoy (53) op 28 februari 2020 in Ingelmunster met harde klappen en stampen om het leven bracht.

Bij de start van hun pleidooien stond meester Floor Ameye eerst stil bij de levensloop van de betrokkenen. “We willen absoluut geen afbreuk doen aan de nagedachtenis en we blijven daarbij. Gerdy was inderdaad een lieve, hulpvaardige man.” Nuchter werd ook Steven Marijsse gezien als een goedlachse en aangename man. De beschuldigde raakte echter op jonge leeftijd verslaafd aan drugs en kampte met een hardnekkig alcoholprobleem. Volgens meester Ameye heeft dat onder andere te maken met geweld in zijn jeugd. “Niemand heeft het hier durven zeggen. Maar niemand heeft gezegd dat ze het niet geloofden, niemand heeft gezegd dat vader zoiets nooit gedaan zou hebben.”

Steven Marijsse ontkent niet dat hij zelf geweld gebruikte tegen meerdere ex-partners. “Maar gisteren was het een afrekening. Als men lang samen zit te wachten, dan zegt men zo’n dingen.” Van geweld tegen Gerdy Delannoy had niemand tijdens hun relatie iets gemerkt. “Omdat het niet zo was. Anders zou het zeker in het dossier steken. Wel ruzies, dat klopt. En hij wilde hem ook niet isoleren. Gerdy en Steven zijn niet naar de andere kant van België verhuisd, maar op tien minuutjes van Kachtem.”

Drankgebruik

Meester Filip De Reuse probeerde dan weer in eerste instantie de aanloop naar de feiten te reconstrueren. Daarbij werd onder andere hun drankgebruik aangehaald. “Die amaretto zou na twee Ricards, een volle fles rode wijn en een volle fles witte wijn al niet meer gehoeven hebben voor mij.” Vervolgens ging het koppel ook nog naar meerdere cafés. Alle getuigen van die bewuste avond verklaarden dan ook dat zowel Delannoy als Marijsse behoorlijk dronken waren.

De verdediging is er ook van overtuigd dat het fatale geweld zich rond 4 uur ‘s nachts afspeelde, kort voordat de beschuldigde de hulpdiensten belde. De burgerlijke partijen en het OM menen dat het al om 2 uur gebeurde. “Hij ligt op een koude vloer in februari, eigenlijk ontbloot. En toch voelt hij nog warm aan. Die ambulanciers zien aan de hoek van zijn mond ook redelijk vers bloed.”

Ook de vermeende black-outs van de beschuldigde werden donderdagochtend uitgebreid gehekeld. “Ik vind dat larie, want Steven heeft op 2 april 2020 en op de reconstructie wel degelijk verklaard wat er daar precies gebeurd is.” Meester De Reuse merkte op dat de verwondingen volgens de wetsdokter ook compatibel zijn met de versie van Marijsse, die het geweld weliswaar wat minimaliseerde.

Voorbedachtheid

Vervolgens benadrukte de verdediging nogmaals dat alcohol een grote rol speelt in de meeste geweldplegingen. “Het tragische is dat het een dronkenmansruzie was waarbij Gerdy absoluut geen partij was voor Steven. Onder invloed van alcohol is zijn plomb gesprongen. De brutaliteit van die feiten is daar het beste bewijs van. Als je een beetje uw verstand gebruikt, dan doe je zo’n dingen niet.” Een aanleiding voor de feiten kon eigenlijk nooit achterhaald worden. “Hij zoekt in zijn vorige discussies met Gerdy wat het geweest zou kunnen zijn. De realiteit is waarschijnlijk heel simpel. Hij was toen te zat om het nog te weten.”

Ten slotte werd benadrukt dan van voorbedachtheid absoluut geen sprake was. “Veel vaste assisenwatchers in de zaal vragen me zelfs waarom ze hier een moord van gemaakt hebben.” Daarbij verwees meester De Reuse naar een cliënt die zijn echtgenote met twee verschillende slijpschijven van het leven beroofde. “Maar het was doodslag, want hij had in één razernij gehandeld. En hier is het ook in één trek gebeurd. Men doet alsof je tussen elke slag en stamp een keer kan nadenken.” Opvallend genoeg noemde de openbaar aanklager het zelf eerder ook al overkill. “Die man was dus niet in een voldoende stabiele gemoedstoestand om eventjes na te denken”, besloot meester De Reuse.