Assisen Gerdy Delannoy – Steven Marijsse staat terecht voor moord op aanstaande echtgenoot

Op het assisenproces in Brugge tegen Steven Marijsse (46) heeft openbaar aanklager Michel Van de Werf vrijdag de akte van beschuldiging voorgelezen. De beschuldigde staat terecht voor de moord op zijn partner Gerdy Delannoy (53). Het slachtoffer werd in februari 2020 in hun woning in Ingelmunster met harde klappen en schoppen om het leven gebracht.

Steven Marijsse verwittigde op 28 februari 2020 om 4.19 uur zelf de hulpdiensten. Naar eigen zeggen had hij zijn vriend na een wandeling met de hond dood aangetroffen. “Volgens mij heeft hij redelijk wat slagen gehad”, verklaarde Marijsse. Voor het slachtoffer kwam alle hulp inderdaad te laat. Op vraag van de ambulanciers werd de politie van de zone Midow ingeschakeld. Het slachtoffer had immers verscheidene duidelijke verwondingen in zijn gezicht, zoals een buil op het voorhoofd en een blauwe plek op de kaak. In de woning en op de kledij van de beschuldigde werden ook bloedsporen ontdekt.

In zijn eerste verhoor verklaarde Marijsse dat hij sinds juni 2019 een relatie had met Gerdy Delannoy. Ze waren zelfs van plan om op 25 september 2020 te trouwen. De beschuldigde legde uit dat ze de avond van de feiten op restaurant en op café gingen in Izegem. Volgens Marijsse waren ze pas rond 1.30 uur thuis, maar maakte Delannoy toch nog een urenlange wandeling met de hond. De beschuldigde suggereerde dat zijn partner door hartproblemen of door alcoholmisbruik mogelijk ongelukkig ten val was gekomen.

Doodsoorzaak

Bij de uitwendige lijkschouwing kon de wetsdokter nog geen precieze doodsoorzaak achterhalen. Naast de vele bloeduitstortingen bracht de autopsie echter wel ribbreuken en zelfs een schedelbreuk aan het licht. Volgens de wetsdokters kwam Delannoy dus om het leven door harde slagen en stampen op het hoofd, de hals, de romp en de buik. Breuken in het strottenhoofd wezen bovendien in de richting van wurging.

Tijdens de voorleiding bij de onderzoeksrechter gaf Steven Marijsse toch toe dat hij verantwoordelijk was voor de dood van zijn vriend. Op dat moment herinnerde hij zich enkel dat hij een vuistslag had uitgedeeld toen Gerdy in de gang al op de grond lag. In latere verhoren beweerde de beschuldigde dat hij ontplofte toen zijn partner hem een duw zou gegeven hebben. Vervolgens gaf hij hem rake vuistslagen en stampen. Het slachtoffer probeerde nog te vluchten van de living naar de gang, maar kreeg een nieuwe reeks klappen en schoppen. Ten slotte kneep Marijsse nog één à twee minuten de keel van zijn verloofde dicht.

Aanleiding

Over de aanleiding voor het incident legde de beschuldigde wisselende verklaringen af. Zo zou Delannoy kwaad geweest zijn over de beperkte financiële bijdrage van Marijsse. Hun contacten met escortes en andere mannen zorgden volgens Marijsse soms ook voor ruzie. Enkele maanden voor de feiten zou de beschuldigde ontdekt hebben dat zijn aanstaande echtgenoot opnieuw contact had met zijn ex-vriend. Tijdens de reconstructie wierp hij plots ook zijn erectieproblemen op als mogelijke oorzaak van de discussie. Een eerdere ruzie op café kon Marijsse zich echter niet herinneren. Op camerabeelden was nochtans te zien hoe hij zijn middenvinger opstak naar het slachtoffer.

Steven Marijsse verwees tijdens het onderzoek ook meermaals naar een verkeersongeval op 3 januari 2020 in Ingelmunster. Na een afspraak in het kader van hun huwelijk reed de beschuldigde zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol de wagen van zijn partner in de prak. Voor die feiten werd hij in september 2021 door de Kortrijkse politierechter rijongeschikt verklaard en veroordeeld tot vier maanden rijverbod en een jaar alcoholslot.

Alcohol

Uit hun strafregisters bleek dat beide betrokkenen al langer met een alcoholprobleem kampten. Zo was Marijsse van 2003 tot 2015 al zes keer veroordeeld voor verkeersinbreuken, zoals vluchtmisdrijf en dronkenschap achter het stuur. Op zijn beurt werd Delannoy in 2011 veroordeeld nadat hij onder invloed van alcohol een fietsende familie had aangereden.

Liefst zes ex-partners van de beschuldigde verklaarden dat hun relatie gepaard ging met buitensporig geweld. Vooral onder invloed van alcohol ging Marijsse regelmatig helemaal door het lint. In mei 2014 werd hij door de correctionele rechtbank van Ieper voor partnergeweld dan ook veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel. Voor een andere geweldpleging had Marijsse in 1997 ook al twee maanden cel met uitstel gekregen. Volgens de gerechtspsychiater is er sowieso een groot risico op nieuw intrafamiliaal geweld.

De verdediging licht vrijdag ook kort haar standpunt toe.