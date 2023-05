Assisen Gerdy Delannoy: OM vordert 29 jaar opsluiting en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor Steven Marijsse

Op het assisenproces tegen Steven Marijsse (46) heeft openbaar aanklager Michel Van de Werf 29 jaar opsluiting en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (TBS) gevorderd. De jury oordeelde donderdag al dat de beschuldigde niet met voorbedachten rade handelde toen hij op 28 februari 2020 zijn verloofde Gerdy Delannoy (53) om het leven bracht.

Bij de start van zijn requisitoir wees de procureur-generaal op het leed van de burgerlijke partijen. “Het is nu mijn taak om naast het algemeen maatschappelijk belang ook de belangen van het slachtoffer en zijn naaste familie in de weegschaal van Vrouwe Justitia te leggen.” Volgens Van de Werf moet de beschuldigde uiteraard boete doen, maar heeft een straf ook een signaalfunctie. “U moet een halt toeroepen aan deze personen en hen tonen dat onze maatschappij dit niet aanvaardt. Beschikken over leven en dood van een ander alsof het niets is, dit kan niet getolereerd worden.”

Vervolgens legde het OM uit dat Marijsse ondertussen al 1.181 dagen in voorhechtenis zit. Daarbij werd opgemerkt dat die periode sowieso zal afgetrokken worden van de straf. De openbaar aanklager legde ook uit dat de beschuldigde hoogstens twintig jaar opsluiting kan krijgen als de jury en het hof rekening zouden houden met verzachtende omstandigheden. “Maar dat is niet verplicht. Spijt of berouw of een slechte jeugd moet u niet per se beschouwen als een verzachtende omstandigheid.”

Geen verzachtende omstandigheden

In de feiten zelf ziet de procureur-generaal alvast geen verzachtende omstandigheden. “Hier gaat het om gruwelijke feiten. Gratuit geweld en brutaliteit ten top. Er is met een kanon op een mug geschoten.” Ook de persoonlijkheid van de beschuldigde werd door de mangel gehaald. “Zijn verleden is een aaneenschakeling van partnergeweld en drankmisbruik. Al een goede twee decennia trekt u geen lessen. Een levenspartner is geen wegwerpartikel, noch een levende voetbal. Er zal altijd een risico zijn dat u hervalt in oude gewoontes.” Van de Werf noemde Marijsse ook nog een egoïst en een praatjesmaker.

Wellicht zal de verdediging opwerpen dat de beschuldigde bekend stond als een harde werker. “Doen wat zovele Vlamingen dagdagelijks doen bij hun werkgever. Is dat zo uitzonderlijk? Verdient hij daarvoor een applaus? Ik meen van niet.” Marijsse liep ook al zeven veroordelingen op voor de politierechtbank. Bovendien kreeg hij al twee keer een celstraf met uitstel voor geweldplegingen. “De spaarkaart is vol, de gunsten zijn op. De doortocht van zijn ex-partners vond ik ronduit ontluisterend. Het geschetste beeld sprak boekdelen. Een seriële partneragressor zonder remmingen.” Daarnaast is volgens het OM ook van echte spijt geen sprake. “Leugenaars hebben wat mij betreft geen spijt of oprecht volslagen berouw. Hij heeft de burgerlijke partijen immers nog altijd niet gezegd waarom Gerdy dood moest.”

Twee belangrijke elementen

Anderzijds zag de openbaar aanklager wel twee elementen die de straf een beetje kunnen milderen. Zo was Marijsse amper elf jaar oud toen zijn vader overleed. Ook zijn positieve houding in de gevangenis werd aangehaald. “Het besef en zelfinzicht is er. En aan de diverse problematieken kan dus ineens gewerkt worden. U doet uw best in de gevangenis. Ik had het veel liever gezien als u buiten de gevangenis wat beter uw best had gedaan.”

Ten slotte vorderde Michel Van de Werf niet enkel 29 jaar opsluiting, maar ook tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. “Deze vlinder zal niet lang wachten om nieuwe partners te zoeken. Hij is nu al aan de slag gegaan. Dat is de aard van het beestje.” De gerechtsdeskundigen plaatsten hem echter in de hoogste risicogroep op vlak van partnergeweld. “74 procent daarvan hervalt binnen de vijf jaar in nieuw huiselijk geweld op een toekomstige partner.”

Dadelijk krijgt de verdediging het woord.