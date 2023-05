Assisen Gerdy Delannoy: Marijsse zit in hoogste risicogroep voor nieuw partnergeweld

Op het assisenproces over de moord op Gerdy Delannoy (53) is het psychiatrisch en psychologisch onderzoek van de beschuldigde aan bod gekomen. Volgens de deskundigen is er een groot risico dat Steven Marijsse (46) in de toekomst opnieuw partnergeweld zal plegen.

Onstabiele levensloop

Dokter Paul Lodewyck schetste tijdens zijn getuigenis eerst de onstabiele levensloop van Marijsse. “Hij had een tiental zeer turbulente relaties, waar alcoholgebruik sterk aanwezig was. Hij had ook geen vaste woonplaats. Hij heeft met die mannen op verschillende plaatsen gewoond.” Daarnaast had de gerechtspsychiater de indruk dat de beschuldigde over de feiten niet het achterste van zijn tong liet zien. “Hij heeft mij gezegd dat hij eigenlijk niet weet waarom hij het gedaan heeft. Hij zei ook dat als een goede persoon uit de gevangenis wil komen.”

“In nuchtere toestand is hij normaal, dienstvaardig, aangenaam. Maar onder invloed van alcohol kon hij agressief, dominant en manipulatief zijn”, vervolgde dokter Lodewyck. Van een geestesstoornis is echter geen sprake. “Er zijn wel aanwijzingen voor een persoonlijkheidsstoornis, voornamelijk borderline en antisociale kenmerken.”

Perverse trekken

De deskundige had eerder ook gewezen op perverse trekken in de seksualiteit. “Hij is eerder gericht om het beleven van lust en plezier”, bevestigde psycholoog Jürgen Nys. “Er zijn ook problemen met de regulatie van boosheid, vooral op relationeel vlak zijn er veel incidenten geweest.” De klinisch psycholoog stelde onder andere ook faalangst en een gebrekkige zelfbeheersing vast.

Ten slotte waren de gerechtsdeskundigen van oordeel dat er een grote kans is op nieuwe feiten. “Op basis van alle beschikbare info komt hij in de hoogste risicogroep terecht. Van de mensen die zich in die risicogroep bevinden, hervalt ongeveer drie vierde binnen de vijf jaar in nieuw partnergeweld, daarom niet met fatale afloop”, besloot Jürgen Nys.

Een jurylid vroeg zich vervolgens af of borderline kan behandeld worden. Daarbij merkten de deskundigen op dat het risico op herval vooral zou dalen als de beschuldigde geen alcohol en drugs meer zou gebruiken. “Ik denk dat er bij Steven Marijsse wel slaagkansen zijn. We moeten ook het positieve zeggen. Op werkvlak deed hij het goed als hij niet gedronken had”, reageerde dokter Lodewyck.

Geplande huwelijk en alcohol

Vervolgens kwam het geplande huwelijk van de betrokkenen aan bod. De toenmalige eventmanager van het Bierkasteel in Izegem herinnerde zich dat het feest 15.000 euro ging kosten. “Gerdy kwam over als een schuchter en nerveuzer type. Steven was wat meer rechtuit, zelfverzekerd. Maar het is supernormaal dat je het voortouw neemt als je zelf uit het horecawezen komt.”

Jeroen H. merkte geen spanningen, maar wist wel nog dat het koppel stevig kon drinken. “Tijdens de eerste gesprekken is een aperitiefje normaal, maar drie uur later zaten ze nog altijd te genieten van een drankje.”

De avond van de feiten gingen de beschuldigde en het slachtoffer nog samen op restaurant in Izegem. De uitbaatster van het eethuis herinnerde zich nog dat ze beiden wat aangeschoten waren. “Superveel is er nu ook niet gedronken, maar wel iets meer dan andere koppels.”

Volgens Tessa S. was die avond geen sprake van ruzie binnen het koppel. Tijdens het onderzoek omschreef ze Marijsse wel als een betweter. “Het was meestal Gerdy die betaalde en meestal Steven die het woord nam.”

Na het etentje trokken Marijsse en Delannoy nog naar een café op de Grote Markt van Izegem. “Het was een gezapig, rustig koppel. Ze waren een beetje uitgelaten eigenlijk, want er waren trouwplannen”, vertelde de uitbater. Juri R. merkte bij hun tweede passage wel wat spanning, mogelijk door hun drankgebruik. “Het was niet overdreven, maar je zag wel dat ze gedronken hadden. Ik was tevreden dat er een taxi gebeld werd om naar huis te gaan.”

In principe moest ook die taxichauffeur nog een getuigenis afleggen, maar de man kwam dinsdagochtend niet opdagen. Dadelijk komt de familie van het slachtoffer aan het woord.