Assisen Gerdy Delannoy: Marijsse had amper nog contact met zijn familie

Op het assisenproces over de moord op Gerdy Delannoy (53) hebben enkele familieleden van de beschuldigde hun getuigenis afgelegd. Opvallend genoeg heeft Steven Marijsse (46) al ruim twintig jaar bijna geen contact meer met zijn familie. Uit zijn jeugd herinnerden ze zich onder andere zijn drugsprobleem nog.

Steven Marijsse verklaarde tijdens het onderzoek dat hij soms slaag kreeg van zijn alcoholverslaafde vader. Zijn moeder heeft dat nooit gezien, maar bevestigde dat ze zelf klappen kreeg. De beschuldigde was amper elf jaar oud toen zijn vader stierf aan leukemie. “Ik denk wel dat het veel invloed had op hem, maar hij heeft er nooit over gesproken. Ik heb de hele tijd moeten werken om alles te kunnen betalen voor mijn kinderen”, getuigde zijn moeder.

Ontwenningskliniek

Simonne Demaegdt verklaarde dat haar zoon meermaals had gestolen van haar. Bovendien ontdekte ze dat Marijsse als tiener al drugs gebruikte. “Hij zei dat het niet waar was en noemde me dan ‘domme kalle’. Hij zei dat ik beter zou leren lezen en schrijven, maar hij heeft me nooit geslagen.”

De beschuldigde liet zich toen wel opnemen in een ontwenningskliniek. “Daar ben ik alle veertien dagen op bezoek geweest om hem te steunen. Maar hij is daar voortgegaan en dan heb ik hem bijna nooit meer gehoord.”

Ook met zijn broer had de beschuldigde de afgelopen twintig jaar amper nog contact. “Hij is altijd het telefoonnummer van moeder blijven onthouden en zo konden we altijd terug contact leggen. Sporadisch belde hij, als hij problemen had.” Ondertussen heeft hij hem wel eens opgezocht in de gevangenis. “Dat ging niet goed. Ik zal het eerlijk zeggen. Hij zei dat hij vijf jaar ging zitten en dat hij er dan vanaf was.” Steven Marijsse reageerde onmiddellijk dat hij nooit zoiets gezegd heeft.

Bazig

De broer van Marijsse herinnerde zich ook nog hoe de beschuldigde zich bazig opstelde tegenover hun moeder. Van zware fysieke agressie was geen sprake. “Hij heeft nooit klop gegeven, maar hij heeft me wel bij mijn nek gegrepen toen er ruzie was om af te wassen.” Veerle Marijsse omschreef haar broer dan weer als een deugniet. “Hij had als kind rap de neiging om toch een keer iets te proberen wat niet mocht. Maar dat was kattenkwaad.”

Van ernstig geweld binnen het gezin was de getuige niet op de hoogte. “Ik weet dat mijn papa eens boos was en toen heeft mijn papa zijn pantoffel in Steven zijn richting gegooid.” Het is volgens Veerle Marijsse niet toevallig dat haar broer na het overlijden van hun vader stilaan ontspoorde. “Moest papa niet gestorven zijn, had hij Steven misschien wel meer in de hand kunnen houden. Hij had meer gezag dan mama.”

Uiteindelijk besliste de zus van de beschuldigde in 2001 al dat ze geen contact meer wilde. “De laatste keer was op de geboortereceptie voor mijn dochter, bij mijn ma thuis. Hij was niet in een goede staat. Zo dronken was hij niet welkom. Er was altijd miserie met hem en ik kon die problemen wel missen.”

Positieve aspecten

Meester Filip De Reuse vroeg aan de getuige of ze misschien ook iets positiefs kon vertellen over zijn cliënt. “Ik denk dat Steven een heel intelligente jongen was. Toen hij klein was, was hij ook geliefd bij iedereen. Hij zag er ook schattig uit met zijn blond haar en zijn blauwe ogen”, reageerde Veerle. Vervolgens polste zijn medepleitster Floor Ameye nog of ze hem wilde bezoeken in de gevangenis, waar hij zich ondertussen herpakt heeft. Veerle Marijsse gaf aan dat ze dat wellicht niet zou doen, maar dat ze erover zou nadenken. “Ik ben blij dat hij zijn best doet, maar ik vind het wel spijtig dat het zover is moeten komen.”

Tijdens de ziekte van zijn vader verbleef Steven Marijsse enkele weken bij een tante. “Dat was eigenlijk een kalm mannetje, maar hij kon zich niet met speelgoed bezighouden. Hij keek de hele dag naar de tv.” De beschuldigde was volgens Edith Demaegdt zwaar onder de indruk van de toestand van zijn vader. “Als we terugkwamen van het ziekenhuis heeft hij de hele weg geweend in de auto. Sindsdien is hij veranderd. Ik denk dat hij na het overlijden rap aan de drugs gezeten heeft.” Vanuit de gevangenis herstelde de beschuldigde ondertussen het contact met zijn tante. “Hij heeft gisteren nog gebeld en heeft een doodsprentje van zijn peter gevraagd.”

Ten slotte kwam nog een andere tante van de beschuldigde aan het woord. “Steven was een beleefde, deftige jongen. Ik kan over hem niets negatiefs zeggen.” Hilda Demaegdt omschreef de vader van Marijsse als streng maar rechtvaardig, waarna de voorzitter opwierp dat hij zijn echtgenote wel sloeg. “Het was nodig ook, omdat ze een droef karakter heeft. Altijd ruziemaken met gelijk wie. Als ze nog eens iets liet weten, was ze dronken”, reageerde de getuige.