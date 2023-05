Assisen Gerdy Delannoy: Marijsse bekende bij tweede verhoor

Op het assisenproces over de moord op Gerdy Delannoy (53) hebben de speurders toelichting gegeven bij hun onderzoek. Steven Marijsse (46) legde ruim een maand na de feiten uitgebreide bekentenissen af, maar een precieze aanleiding voor de fatale ruzie kon nooit achterhaald worden.

De recherche van de politiezone Midow ontdekte tijdens het buurtonderzoek dat een buurvrouw in de nacht van 27 op 28 februari 2020 lawaai had gehoord. “Ze spreekt over het geluid van slaande deuren”, aldus inspecteur Koen V. Enkele uren na de aankomst van de politie dook een taxichauffeur op aan de woning in Ingelmunster. De man had het koppel rond 1 uur naar huis gebracht, maar er was een gsm achtergebleven in zijn taxi. “Hij vertelt nog dat de sfeer gemoedelijk was op de terugweg, zeker geen spanning of ruzie. Ze hadden een gezellige avond achter de rug.”

Tijdens zijn eerste verhoor ontkende Steven Marijsse elke betrokkenheid bij het overlijden van zijn partner. “Hij omschrijft zijn relatie als redelijk goed. Ze zaten nog vol met plannen. Er was een huwelijk in het verschiet en ze wilden op langere termijn verhuizen naar Frankrijk.” Volgens inspecteur V. suggereerde de beschuldigde dat het slachtoffer onder invloed van alcohol ten val was gekomen. “Hartfalen mag je volgens mij ook niet uitsluiten”, klonk het ook.

Black-out

De volgende dag beweerde Marijsse bij de onderzoeksrechter last te hebben van een black-out. “Hij vermoedt dat hij dingen heeft gedaan die hij zich niet meer kan herinneren. Hij vermoedt dat ze ruzie kregen over iets en dat de ruzie is geëscaleerd. Hij kan zich herinneren dat hij een vuistslag gaf en dat hij toen wakker kwam.” Vervolgens kreeg de jury de oproep naar de hulpdiensten te horen. Daaruit bleek dat Marijsse op vrij rustige toon had meegedeeld dat zijn vriend wellicht redelijk wat slagen had gekregen en daardoor overleden was.

De speurders reconstrueerden ook de uren in de aanloop naar de feiten. Marijsse en Delannoy gingen eerst op restaurant in Izegem, waarna ze op de Grote Markt ook nog twee cafés bezochten. “Op de beelden van café Plectrum zien we meneer Marijsse twee keer zijn middelvinger opsteken naar Gerdy Delannoy”, getuigde Koen V. Uit de beelden bleek ook dat het slachtoffer waggelde door overmatig alcoholgebruik.

Tijdens een nieuw verhoor op 2 april 2020 legde Marijsse uiteindelijk bekentenissen af. “Hij vermoedt dat ze ruzie kregen over het verkeersongeval met de wagen van Gerdy, over zijn financiële situatie of over zijn familie die hij niet meer zag”, aldus inspecteur Christian V. De beschuldigde gaf toe dat hij meermaals sloeg en stampte, nadat Gerdy hem zou geduwd hebben. De fatale stamp op het hoofd beweerde hij zich echter ook na een vraag van voorzitter Willem De Pauw niet te herinneren. In een derde verhoor werd nog stilgestaan bij de mogelijke motieven van de beschuldigde, maar daarover kon hij geen duidelijk scheppen.

Datingapp

Volgens de politie speelden ook contacten met andere mannen mogelijk een rol in de feiten. Uit het telefonieonderzoek bleek bijvoorbeeld dat Marijsse actief was op de datingapp Grindr. “Er zijn ook berichten die erop kunnen wijzen dat Marijsse beroep doet op escortediensten, maar er zijn geen bewijzen van een effectieve afspraak”, aldus inspecteur Pieter V. Op de gsm van Gerdy Delannoy werden geen dergelijke berichten aangetroffen.

Ten slotte kwam nog de wedersamenstelling van de feiten aan bod. Steven Marijsse toonde op 10 november 2020 hoe het slachtoffer na het eerste geweld nog probeerde weg te vluchten. In de gang deelde hij opnieuw rake klappen uit en probeerde hij zijn vriend ook te wurgen. “Ik moet wel zeggen dat meneer tijdens de reconstructie behulpzaam en zeer medewerkend was”, aldus onderzoeksrechter Steven Vancraeyveldt.

AA

Tijdens het eindverhoor bleef de beschuldigde erbij dat hij zich de concrete aanleiding voor de fatale ruzie niet kon herinneren. “Meneer heeft ook nog uiteengezet dat het voor hem een stuk beter ging in de gevangenis, omdat hij geen alcohol meer gebruikte.” Marijsse volgde ook bijeenkomsten van de Anonieme Alcoholisten. “Ik vond het in alle objectiviteit toch wel een stap voorwaarts voor die man dat hij die initiatieven had genomen”, besloot de onderzoeksrechter.