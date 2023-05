Assisen Gerdy Delannoy – “Ik ben wakker geworden met mijn vuist op zijn kaak” (beschuldigde)

Op het assisenproces over de moord op Gerdy Delannoy (53) is de beschuldigde verhoord door voorzitter Willem De Pauw. Steven Marijsse (46) verklaarde dat de stoppen doorsloegen toen het slachtoffer hem een duw had gegeven. De beschuldigde gaf toe dat hij klappen en schoppen uitdeelde, maar kon zich de details niet meer herinneren.

Zoals gebruikelijk werd eerst stilgestaan bij de jeugd van de beschuldigde, die opgroeide in Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke). “Mijn pa dronk regelmatig. Hij gebruikte ook geweld in het gezin, vooral tegen mijn moeder.” Na zijn overlijden waren de kinderen vaak alleen thuis. “De laatste jaren was hij gestopt met drinken. Dan ging het goed en was hij er voor ons. Maar dan is hij ziek gevallen. Ik mis hem nog.”

Steven Marijsse verklaarde ook dat hij amper twaalf jaar oud was toen hij joints begon te roken. “Ik ben redelijk vlug overgegaan naar de speed en later xtc en LSD. Op 15 à 16 jaar spoot ik toch bijna dagelijks speed.” De beschuldigde liet zich enkele jaren later intensief begeleiden. Zo was hij zelfs eens 18 maanden lang residentieel opgenomen. Anderzijds ontwikkelde de beschuldigde wel een alcoholprobleem. “In de laatste periode was dat per dag toch gemakkelijk één bak bier en nog wat sterke dranken. Dat is vooral begonnen toen ik in 2019 moest stoppen met werken.”

Geweld

Voorzitter Willem De Pauw stelde meerdere vragen over de onstabiele levensloop van Marijsse. De beschuldigde wisselde vaak van partner, werk en woonplaats. “Ik heb een muur rond mij en ik laat heel moeilijk mensen dichter komen. Soms loop ik er liever van weg, omdat ik heel veel schrik heb”, verklaarde hij over zijn relaties. Meerdere partners verklaarden tijdens het onderzoek dat Marijsse regelmatig geweld gebruikte. “Ik drink zodanig veel tot mijn plomb springt. Als ik nuchter ben, heb ik mezelf wel onder controle.”

Ook het grote contrast met het slachtoffer sprong in het oog. “Hij was een jongen die pas na zijn 50ste uit de kast gekomen is en anders altijd bij mama en papa woonde”, wierp de voorzitter op. Steven Marijsse benadrukte dat ze wel degelijk verliefd op elkaar waren. “Het was juist die stabiliteit die mij aantrok, zoals die vrienden en familie die hij rond zich had.” Het koppel verhuisde van Kachtem naar Ingelmunster en zou in september 2020 zelfs trouwen. “Ik vond dat wat vroeg, maar ik verstond ook zijn kant, want hij wou dat zijn mama er nog bij was.”

Duw

Op 27 februari 2020 gingen Marijsse en Delannoy op restaurant en op café, maar daar was volgens de beschuldigde van ruzie nog geen sprake. “Thuis hebben we een paar pintjes gedronken en heb ik mijn valium genomen. Daarna zal er wel ruzie ontstaan zijn, maar ik weet echt niet waar die ruzie over ging of wat er gezegd geweest is. Het enige wat ik mij herinner is dat ik een duw gekregen heb.” De beschuldigde reageerde in eerste instantie door twee keer terug te duwen. “Dat is zeker niet de manier waarop ik moest gereageerd hebben. Ik ben er dan op gevlogen. Slagen uitgedeeld, stampen uitgedeeld.”

Op een bepaald moment slaagde het slachtoffer er nog in om van de living naar de gang te vluchten. “En dan ben ik er terug opgevlogen. Ik ben wakker geworden met mijn vuist op zijn kaak. Dat is het beeld dat ik mij nog altijd herinner.” Marijsse wist niet meer dat hij ook op het hoofd van Gerdy schopte, maar herinnerde zich wel nog dat hij hem probeerde te wurgen. “Toen ik terug tot mezelf gekomen ben, heb ik Gerdy zien liggen. Dan heb ik een washandje gepakt en er een glas water overgegoten. En de hulpdiensten gebeld. Toen ik besefte wat er gebeurd was, was het te laat.”

Ten slotte vroeg de voorzitter nog hoe de beschuldigde nu terugkijkt op zijn daden. “Het mocht nooit gebeurd zijn. Ik ben kwaad op mezelf. En het spijt mij enorm”, klonk het.

Vrijdagnamiddag komen de eerste getuigen aan het woord.