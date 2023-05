Assisen Gerdy Delannoy – “Gerdy was te braaf” (ex-vriend slachtoffer)

Op het assisenproces tegen Steven Marijsse (46) zijn de getuigenverhoren over de persoonlijkheid van het slachtoffer afgerond. Gerdy Delannoy (53) werd door zijn eerste partner als braaf en eenzaam omschreven. Meerdere getuigen kenden hem ook als een vlotte babbelaar.

Gerdy Delannoy kwam pas na zijn 50e uit de kast. “Ik was indertijd het eerste mannelijke contact van Gerdy. Dat was eerst als escort”, verklaarde Jens H. op vraag van voorzitter Willem De Pauw. “We hebben dan heel kort een seksuele relatie gehad, tot Gerdy mij vroeg om een vaste relatie te beginnen. Maar dat zag ik niet zitten.” Het vriendschappelijke contact verwaterde toen Delannoy een relatie begon met de beschuldigde. “Dan heb ik Gerdy maar één keer meer gehoord om een trio te doen, maar dat doe ik niet.”

H. legde uit dat hij geen negatieve ervaringen had met het slachtoffer. “Als hij begon te babbelen, kon hij wel lang blijven babbelen. Gerdy was in mijn ogen geen agressieve persoon. Hij was wel te braaf, vond ik. Ik had soms het gevoel dat mensen een beetje misbruik maakten van hem.” De getuige merkte daarbij op dat zijn ex-partner misschien wel veel cafévrienden, maar weinig echte vrienden had. “Gerdy heeft via die site met mij contact gezocht omdat hij met zijn seksuele gevoelens als homo zat. Uit die gesprekken kon ik afleiden dat hij wel eenzaam was.”

Dinsdagnamiddag hadden al enkele van die cafévrienden hun getuigenis afgelegd. “Dat was een goed mens, een goeie gast. We hadden nooit problemen met hem”, vertelde Pierre R., die ook de behulpzame kant van het slachtoffer in de verf zette. “Hij maakte het klassement en deed de inschrijvingen van de kaartersclub. Hij ging iedereen helpen, absoluut. Vinkenzetting deed hij ook. Sport was zijn leven. Hij kende alle uitslagen van het voetbal van jaren ver.”

“Over voetbal kon je hem alles vragen. Hij was een grote fan van Club Brugge ook”, bevestigde een Kachtemse café-uitbater. Volgens Luc H. was Gerdy Delannoy een graag geziene gast in zijn zaak. “Hij is wel een beetje veranderd nadat hij uit de kast was gekomen. Ik vond dat hij zich een beetje heeft laten meeslepen door die persoon. Het was altijd Gerdy die zijn geld moest uithalen, maar hij zei dat ze overeenkwamen op dat vlak. Ruzies heb ik absoluut nooit gezien.”

Gerdy Delannoy zette zich ook in voor de plaatselijke voetbalvereniging. “Gerdy was afgevaardigde bij de reserven en zat aan de kassa de zondagmiddag bij SV Izegem, waar ik voetbalde”, vertelde Filip B. Na de wedstrijden dronk het slachtoffer vaak nog iets met de spelers. “Gerdy was voor mij een brave, joviale, sociale mens.”

Nancy W. leerde het slachtoffer dan weer kennen tijdens haar job als postbode in Kachtem. Ze geraakten aan de praat toen Delannoy zijn Voetbalmagazine niet ontvangen had. “Moest iedereen een beetje Gerdy in zijn lijf hebben, zou de wereld er heel anders uit zien. Hij was een heel zachtaardige, lieve jongen, heel behulpzaam ook. Ik kan er geen kwaad woord over zeggen.” Volgens de getuige was het slachtoffer heel geliefd in het dorp. “Iedereen van Kachtem wist wie hij was. Hij wist alles van de koers, alles van het voetbal. Als hij aan het babbelen was, bleef hij doorgaan tot hij kon bewijzen dat hij gelijk had.”

Ten slotte gaf inspecteur Dieter D. nog toelichting bij zijn onderzoek naar de levensloop van het slachtoffer. Daaruit bleek onder andere dat Gerdy Delannoy door zijn werkgevers omschreven werd als een trouwe en flexibele werknemer. Het slachtoffer werkte eerst bij een meubelmaker en later bij brouwerij Vanhonsebrouck. Door rugproblemen werd hij op zijn 45e arbeidsongeschikt verklaard.

Woensdag komt de moraliteit van de beschuldigde aan bod.