Assisen Gerdy Delannoy – Beschuldigde Steven Marijsse: “Ik zal Gerdy nooit vergeten”

Op het assisenproces tegen Steven Marijsse (46) hebben het hof en de jury zich teruggetrokken voor de beraadslaging over de schuldvragen. De beschuldigde staat terecht voor moord op Gerdy Delannoy (53), maar ontkent dat hij zijn verloofde met voorbedachten rade van het leven beroofde. In zijn laatste woord drukte Marijsse zijn spijt uit.

Tijdens de replieken haalde de raadsman van de burgerlijke partijen een incident op café aan. Enkele uren voor de feiten toonde Marijsse twee keer zijn middelvinger aan zijn partner. “Gerdy zit een beetje onwennig op zijn stoel te draaien en Marijsse is op zijn gsm bezig. Op dat moment is er irritatie geweest en dat is de aanleiding voor het geweld dat later thuis achter vier muren is gebeurd”, aldus meester Stephen Schellinck.

Met betrekking tot de voorbedachtheid wees de advocaat van de familie Delannoy nogmaals op het feit dat de geweldpleging zich verplaatste van de living naar de gang. Volgens meester Schellinck had de beschuldigde dus meerdere kansen om te stoppen, vooral tijdens de wurging die naar eigen zeggen één tot twee minuten duurde. Ten slotte werd opgemerkt dat Marijsse even later ijzig kalm was toen hij de hulpdiensten verwittigde.

Ook openbaar aanklager Michel Van de Werf bleef bij zijn standpunt. “Het is absoluut niet nodig dat het besluit overdacht en kalm werd genomen, op voorwaarde dat het koelbloedig uitgevoerd wordt. Ook al is het in een opwelling en woede.” De procureur-generaal stelde ook dat de verdediging pogingen deed om mist te spuien. “Voor de correcte duiding van juridische begrippen staan de beroepsrechters altijd tot uw beschikking.”

De verdediging noemde het ongeloofwaardig dat de fatale discussie al op café was ontstaan. “De sfeer tijdens de terugrit was volgens de taxichauffeur normaal. Ze hadden een gezellige avond gehad”, aldus meester Filip De Reuse. Daarnaast werd benadrukt dat volgens het Hof van Cassatie een voldoende stabiele gemoedstoestand noodzakelijk is voor voorbedachtheid. Bovendien moet het besluit om de feiten te plegen op een overwogen en geplande wijze tot stand komen. “Er moet ook een voldoende tijdsverloop zijn tussen het besluit en de uitvoering ervan. Ik zeg u nogmaals uit de grond van ons hart. Dat is voor ons geen moord. Wij leggen in alle eerlijkheid het lot van Steven in uw handen.”

In zijn laatste woord erkende Steven Marijsse dat hij in zijn leven zware fouten heeft gemaakt. “Ik heb heel veel spijt over hetgeen ik gedaan heb. Maar ik zal Gerdy echt wel nooit vergeten. Ik zal voor hem verder doen zoals ik bezig ben. Ik zal mijn straf aanvaarden”, snikte hij.

Het hof en de volksjury hebben zich om 16.35 uur teruggetrokken voor de beraadslaging over de twee schuldvragen.