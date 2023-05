Assisen Gerdy Delannoy: beschuldigde kon ontkenning niet lang volhouden

De tweede dag van het assisenproces over de moord op Gerdy Delannoy (53) stond helemaal in het teken van het tactisch onderzoek. Uit de getuigenissen bleek dat Steven Marijsse (46) moeilijk kon blijven volhouden dat hij niets met de dood van zijn verloofde te maken had.

Steven Marijsse verklaarde bij de start van het onderzoek dat hij zijn partner op 28 februari 2020 dood had aangetroffen na een wandeling met de hond. De beschuldigde suggereerde een noodlottige val of een hartfalen, maar dat werd snel doorprikt door de wetsdokters. Professor Werner Jacobs stelde vast dat Gerdy Delannoy om het leven kwam door harde klappen en vooral stampen op zijn hoofd en romp. Daarbij liep hij zelfs een schedelbreuk op.

Bloedsporen

Ook bloedsporen wezen in de richting van de beschuldigde. Zo werd in het bloed op zijn beide schoenen het DNA-profiel van het slachtoffer ontdekt. Daarnaast werd nog bloed van Delannoy gevonden op de broek van de beschuldigde en op een washandje. De recherche van de politiezone Midow stelde bovendien geen sporen van braak vast aan de woning in Ingelmunster.

Geëscaleerde ruzie

Tijdens de voorleiding bij de onderzoeksrechter gaf Marijsse al aan dat hij mogelijk toch betrokken was bij het overlijden van Gerdy. De beschuldigde vertelde over een ruzie die geëscaleerd zou zijn, maar kon zich het geweld niet herinneren. Op 2 april 2020 legde hij uiteindelijk toch uitgebreide bekentenissen af. Marijsse gaf toe dat hij helemaal door het lint ging toen zijn partner hem een duw zou gegeven hebben. Vervolgens zou hij ook nog geprobeerd hebben om hem te wurgen. Enkel de stamp op het hoofd kan hij zich naar eigen zeggen nog steeds niet herinneren.

Dinsdagochtend komen onder anderen de gerechtspsychiater en de familie van het slachtoffer aan het woord.