Assisen Gerdy Delannoy: beschuldigde gebruikte al geweld tegen vorige partners

De ex-partners van Steven Marijsse (46) hebben op zijn assisenproces geen fraai beeld geschetst van de beschuldigde. Marijsse staat terecht voor de moord op zijn verloofde Gerdy Delannoy (53), maar volgens de getuigen had het in zijn vorige relaties al fataal kunnen aflopen.

Alcohol

In het begin van zijn relatie met Steven S. leek alles goed te lopen, tot de beschuldigde meer begon te drinken. “Op café hield hij zich in, maar thuis begon het. Slaande ruzie. Als het hem niet aanstond, begon hij te slaan. Ik ben twee keer in het ziekenhuis beland. Ik ben geopereerd aan mijn oog en mijn kaakbeen was gebroken.” S. getuigde ook dat de derde partners in hun driehoeksverhouding eens tussenbeide moest komen. “Anders stond ik hier niet meer.”

Steven Marijsse verontschuldigde zich altijd voor zijn gedrag, waardoor ze uiteindelijk toch drie jaar samen bleven. “Ik ben iemand die niet opgeeft, die altijd het goede probeert te zien in de mens.” Ten slotte verklaarde S. dat bij een scan mogelijk een probleem in de hersenen van de beschuldigde werd vastgesteld. “Misschien was hij daardoor zo agressief. Het is jammer dat er na al die politietussenkomsten in al die vorige relaties niets aan gedaan werd.” De verdediging merkte op dat er van die tussenkomsten en van vermeende klachten geen spoor is in het dossier.

Partnergeweld

Yannick V. bevestigde dat de driehoeksrelatie voor veel jaloezie zorgde. “Het probleem was dat hij heel agressief was als hij gedronken had. Hij heeft een keer zijn voet op Steven S. zijn keel gezet. Dan ben ik tussengekomen om hem te kalmeren.” De getuige omschreef Marijsse als een manipulator en een leugenaar, maar bleef ook na het vertrek van S. nog drie jaar bij hem. “Dat was een grote fout. Ik werd vaak geslagen als ik vroeg waar hij gezeten had. Uiteindelijk ben ik zelf weggegaan. ik had op het werk de nacht gedaan en toen ik thuiskwam lag hij in bed met iemand anders.”

Patrick N. herinnerde zich nog dat de beschuldigde in eerste instantie een goede indruk maakte. “Verliefd is een groot woord, maar ik voelde me toen op dat moment wel goed bij hem. Ik vond dat geen lelijke man toen. Hij was altijd vriendelijk en sociaal.” Steven Marijsse begon vrij snel echter opnieuw geweld te gebruiken. “Als hij nuchter was, was het niet zo erg. Maar ik denk niet dat het de alcohol alleen was. Het was te erg.”

“Het was precies een scène uit een horrorfilm. Hij was thuisgekomen onder invloed van alcohol en wellicht ook van drugs. Ik dacht dat ik die avond zou sterven”

Op 1 november 2011 liep de situatie helemaal uit de hand toen N. aangaf dat hij geen hond wilde. “Gelukkig had ik zoveel kracht toen hij mij trachtte te wurgen, of ik had hier niet meer gestaan vandaag. Ik kreeg ook een twintigtal slagen en er was veel schade aan mijn woning.” Tot zijn eigen verbazing hoorde de getuige op de zitting dat Marijsse in 2014 voor die feiten veroordeeld werd tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel. “Ik heb dat nooit gewild. Het spijt mij echt wat er daar gebeurd is. Jij verdient dat niet”, sprak de beschuldigde hem nog toe.

Ook Alexis D. kreeg tijdens zijn korte relatie met Marijsse te maken met ernstig partnergeweld. “Het was precies een scène uit een horrorfilm. Hij was thuisgekomen onder invloed van alcohol en wellicht ook van drugs. Ik dacht dat ik die avond zou sterven.” De getuige vertelde hoe hij rake klappen kreeg en zelfs in de kaak werd gebeten. “Hij heeft ook geprobeerd om mij te wurgen. Ik heb al mijn kracht gebruikt om mij los te wrikken. Ik herinner me nog dat hij ook geprobeerd heeft om me de uitwerpselen van dieren te laten opeten.”

De volgende ochtend kon D. ontkomen en de politie verwittigen. Na eerder geweld had hij in het ziekenhuis al geprobeerd om alarm te slaan. “Ik zei heel discreet aan de verpleegster dat het partnergeweld was, maar met homoseksuelen wordt jammer genoeg geen rekening gehouden. Die keer had hij mijn hoofd tegen de glaspartij in de badkamer geslagen.”

Kelner

Net voor de middagpauze kwam ook nog een ex-werkgever van de beschuldigde aan het woord. Als kelner in een feestzaal in Roeselare stond Marijsse wel goed aangeschreven. “Steven deed zijn werk zoals het hoorde. Als werkgever heb ik daar nooit klachten over gehad. Hij had met niemand problemen op het werk”, getuigde Sabine V.

Woensdagnamiddag worden de getuigenverhoren afgerond.