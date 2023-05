Assisen Gerdy Delannoy: 26 jaar opsluiting voor doodslag op verloofde

Steven Marijsse (46) is door het West-Vlaamse hof van asissen veroordeeld tot 26 jaar opsluiting voor doodslag op Gerdy Delannoy (53). De beschuldigde bracht zijn verloofde op 28 februari 2020 in Ingelmunster met harde klappen en stampen om het leven. Het OM had 29 jaar opsluiting en tien jaar TBS gevorderd.

Partnergeweld

Steven Marijsse belde op 28 februari 2020 om 4.19 uur zelf de hulpdiensten. Naar eigen zeggen had hij na een wandeling met de hond het levenloze lichaam van zijn partner aangetroffen in de gang. De beschuldigde suggereerde dat Delannoy mogelijk gevallen was, maar er bleek duidelijk meer aan de hand te zijn. Bij het slachtoffer stelde de wetsdokter immers onder andere een schedelbreuk en meerdere ribbreuken vast. Bovendien werd de beschuldigde eerder al veroordeeld voor partnergeweld.

Tijdens zijn eerste verhoor bleef Marijsse elke betrokkenheid bij de dood van zijn vriend ontkennen. Iets meer dan een maand later ging de beschuldigde toch door de knieën. Volgens de veertiger sloegen zijn stoppen door toen Gerdy Delannoy hem zou geduwd hebben. Door overmatig alcoholgebruik beweert hij zich de precieze aanleiding echter niet meer te herinneren. Marijsse weet wel nog dat hij zijn verloofde zowel in de living als in de gang zware klappen en stampen toebracht. Vervolgens kneep hij ook nog een tot twee minuten de keel van het slachtoffer dicht.

De beschuldigde moest zich verantwoorden voor moord, maar de volksjury oordeelde donderdag al dat van voorbedachten rade geen sprake was. De feiten werden omschreven als een impulsieve aaneenschakeling van zware geweldplegingen tijdens een ruzie na een avondje uit. Meester Filip De Reuse pleitte dus met succes dat Marijsse zijn partner om het leven bracht tijdens een uit de hand gelopen dronkenmansruzie.

Gebrek aan respect

In het arrest werd gewezen op het extreem gebrek aan respect voor de fysieke integriteit van het slachtoffer. “De beschuldigde heeft zijn partner thuis om het leven gebracht met nietsontziend en volkomen redeloos geweld”, aldus voorzitter Willem De Pauw. Het hof en de jury merkten daarbij op dat Gerdy Delannoy een brave en evenwichtige man was. Het is dan ook ongeloofwaardig dat het slachtoffer zelf de aanleiding voor de feiten zou geweest zijn.

Vervolgens werd benadrukt dat Steven Marijsse al ernstig geweld gebruikte tegen meerdere ex-partners. De beschuldigde werd zelfs al eens veroordeeld voor partnergeweld. Bovendien werd in het arrest opgemerkt dat Marijsse wist dat alcoholmisbruik eerder al tot zware geweldplegingen had geleid. Het hof en de jury wezen ook op de sombere prognose van de gerechtsdeskundigen, die stelden dat er een grote kans is op nieuw partnergeweld in de toekomst. Ze stelden daarnaast ook antisociale persoonlijkheidskenmerken vast.

Anderzijds werd rekening gehouden met twee elementen in het voordeel van de beschuldigde, al werden ze geen verzachtende omstandigheden genoemd. Steven Marijsse was amper elf jaar oud toen hij zijn vader verloor. Daarna groeide hij volgens het hof en de juryleden op in een disfunctionele gezinssituatie, met een totaal gebrek aan sturing. Bij het bepalen van de strafmaat werd ook rekening gehouden met de begeleiding die Marijsse ondertussen volgde in de gevangenis. De gevorderde terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank werd niet opgelegd.

De verdediging had opgeworpen dat de redelijke termijn overschreden werd, maar daar ging het hof niet mee akkoord. Het gerechtelijk onderzoek werd dertien maanden voor de start van het proces afgesloten. “Er was ook geen onredelijk lange vertraging tijdens het onderzoek”, klonk het.

Kans

Ten slotte richtte voorzitter Willem De Pauw zich zoals gebruikelijk nog tot de veroordeelde. “De straf is niet wat het openbaar ministerie had gevorderd, maar waarschijnlijk ook niet wat de verdediging had verwacht. Het zal daar tussenin liggen.” Vervolgens werd opgemerkt dat Marijsse sowieso nog een kans zal krijgen om terug te keren in de maatschappij. “Ik wil u aanmoedigen om op de ingeslagen weg verder te gaan. We hebben gehoord dat u daartoe reeds een aantal stappen hebt gezet. Ik raad u aan om altijd voor ogen te houden dat u eigenlijk iemand om het leven heeft gebracht die met u het allerbeste voor had. Die jongen heeft u binnen genomen en was van plan om u ondanks al uw bagage toch tot zijn levenspartner te maken.”