ASSISEN: Frank Pauwels staat terecht voor oudermoord in Bredene

Op het assisenproces tegen Frank Pauwels (50) in Brugge heeft openbaar aanklager Céline D’havé de akte van beschuldiging voorgelezen. De Bredenaar moet zich verantwoorden voor oudermoord op Solange Hennaert (79). De beschuldigde begroef zijn moeder in de duinen, waar het slachtoffer pas jaren later werd teruggevonden.

De bal ging aan het rollen toen de bejaarde vrouw uit Bredene in het voorjaar van 2019 haar identiteitskaart niet kwam vernieuwen. Volgens de buren verbleef ze in een rusthuis. Haar zoon Frank Pauwels verklaarde dan weer dat ze hun woning in de Nukkerstraat al meer dan een jaar verlaten had. Ze zou ingetrokken zijn bij een vriendin in Oostende.

Onbereikbaar

De beschuldigde bleef vervolgens anderhalve maand onbereikbaar voor de politie. Toen ze hem half mei enkele keren te pakken kregen, bleef Pauwels rond de pot draaien. Plots klonk het dat Solange bij een zekere ‘Liliane’ verbleef. Naar eigen zeggen sprak hij maandelijks af met Liliane om haar het pensioengeld van zijn moeder te geven. Het verhaaltje van de beschuldigde valt in duigen wanneer blijkt dat hij de vrouw zelfs niet weet wonen.

Tijdens zijn eerste verhoren hield Frank Pauwels vol dat zijn bejaarde moeder nog leefde. Na een zoveelste ruzie zou hij haar ruim twee jaar eerder op straat gezet hebben. Op 20 mei 2019 werd de beschuldigde door de onderzoeksrechter aangehouden voor gijzeling, informaticabedrog en oplichting. Ondertussen werd door de speurders tevergeefs gezocht naar het lichaam van het slachtoffer.

Een week later bekende Pauwels aan een cipier van de Brugse gevangenis dat hij verantwoordelijk was voor de dood van zijn moeder. Hij wilde bovendien aan de politie tonen waar ze het lichaam van zijn moeder konden vinden. De Bredenaar bleek haar begraven te hebben in het duinengebied aan de vuurtoren van Oostende, op 3,6 kilometer van zijn woning. Om zijn moeder te vervoeren had hij ‘s nachts een karretje gebruikt. Het slachtoffer lag in een put van hoogstens een halve meter diep.

Bekentenissen

Ondertussen legde de beschuldigde uitgebreide bekentenissen af over de feiten. Naar eigen zeggen waren er veel ruzies binnen het gezin, vooral tussen zijn moeder en zijn toen minderjarige dochter. Tijdens een nieuw conflict zou Solange hem ‘vuile Duits’ genoemd hebben. Dat maakte Pauwels nog kwader, want zo zou ze ook zijn vader vaak genoemd hebben. De beschuldigde bekende dat hij zijn moeder een harde vuistslag in het gezicht gaf. Pauwels noemde het zijn grootste fout dat hij haar daarna gewoon in bed gooide, waar hij haar de volgende ochtend dood aantrof. Hij zou ook bewust de hulpdiensten niet gebeld hebben.

De verdediging zal betwisten dat Frank Pauwels de intentie had om zijn moeder van het leven te beroven. Wellicht zullen ze daarbij verwijzen naar de bevindingen van de wetsdokter. Bij de autopsie werd immers enkel een breuk van de rechterneusvleugel ontdekt. De ribbreuken werden veroorzaakt toen Pauwels het zand aanstampte nadat hij Solange begraven had. Volgens de wetsdokter zijn de verklaringen van de beschuldigde dan ook compatibel met zijn bevindingen. De precieze datum van de fatale klap kon niet achterhaald worden, maar alles wijst erop dat de feiten zich al in september 2016 afspeelden.

Het moraliteitsonderzoek bracht aan het licht dat Frank Pauwels met een stevig alcoholprobleem kampte. Het leverde hem in 2001 en 2004 veroordelingen op voor verkeersongevallen met vluchtmisdrijf. Bij het tweede incident had hij 2,94 promille alcohol in zijn bloed. Ook op de dag van de feiten had hij al meerdere blikken bier gedronken. In zijn omgeving stond de Bredenaar ook bekend omwille van zijn extreemrechtse sympathieën.

Bij de start van de zitting bleek dat een jurylid een doktersattest had binnengebracht. De man werd daarom vervangen door de eerste plaatsvervanger. De volksjury is nog steeds samengesteld uit zeven mannen en vijf vrouwen.

Dadelijk zullen de advocaten van de verdediging kort hun standpunt toelichten.