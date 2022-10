Assisen duinenmoord: verdediging Kenan Bulut zal de vrijspraak vragen

De verdediging van Kenan Bulut (57) heeft op het assisenproces over de duinenmoord aangekondigd dat het de vrijspraak zal vragen. In de akte van verdediging benadrukte meester Sevda Karsikaya dat het onderzoek geen bewijzen tegen de Turkse Rotterdammer aan het licht bracht.

Bulut moet zich verantwoorden voor de moord op zijn vriend Milena Raycheva (26), die op 17 augustus 2010 dood werd aangetroffen in de duinen van Zeebrugge. “Hij betwist deze beschuldiging in al haar bestanddelen”, opende meester Karsikaya. Daarbij werd opgemerkt dat de doodsoorzaak en de plaats van overlijden van het slachtoffer nooit achterhaald konden worden. Het staat vast dat ze werd begraven, maar het kon niet aangetoond worden dat ze door een derde om het leven werd gebracht.

Niet gelinkt

De verdediging stelde ook dat geen enkele getuige Kenan Bulut in die periode in Zeebrugge zag. Ook tips, camerabeelden, bandensporen en telefonieonderzoek konden hem niet linken aan de plaats van de feiten. “Er kon niet worden vastgesteld dat de beschuldigde aanwezig zou zijn geweest in de ruime omgeving van de plaats waar het lichaam werd aangetroffen of aan de Belgische kust.” Daarbij werd opgemerkt dat een andere verdachte toen wel in de buurt van de vindplaats zou geweest zijn. “Die werd intussen veroordeeld wegens moord op een prostituee in Antwerpen.”

Van eerder partnergeweld of een geloofwaardig motief is volgens de verdediging evenmin sprake. De verdachtmakingen door de familie Raycheva staan in schril contrast met de hartelijke relaties die ze na de verdwijning met Bulut bleven onderhouden. Zo woonde haar broer jarenlang in een woning van de beschuldigde en bezocht hij hem zelfs meermaals in de gevangenis.

“Ook na de vrijlating doken er geen nieuwe bewijzen op, en het onderzoek bleef opnieuw aanslepen”

Vervolgens werd in de akte van verdediging ook het verloop van het onderzoek gehekeld. Ondanks de snelle aangiftes door Bulut zelf en Milena haar familie werd het slachtoffer pas in februari 2013 geïdentificeerd. Het duurde daarna nog eens bijna twee jaar vooraleer de beschuldigde werd opgepakt. In 2017 werd hij na betaling van een borgsom weer vrijgelaten. “Ook na de vrijlating doken er geen nieuwe bewijzen op, en het onderzoek bleef opnieuw aanslepen.” Meester Karsikaya opperde daarom al dat de redelijke termijn overschreven werd.

Ten slotte werd opgemerkt dat het OM enkel politiemensen, onderzoeksrechters en deskundigen liet oproepen als getuigen over de feiten. “Dit alles onderlijnt op pijnlijke wijze dat niemand eigenlijk weet hoe Milena Raycheva om het leven is gekomen, en waarom.” Op zijn leugenachtige reacties tijdens de polygraaftest zal de verdediging later pas dieper ingaan.

Mogelijk motief

Haar medepleiter Luc Walleyn plaatste ook nog twee kanttekeningen bij het proces. De advocaat merkte op dat het voor getuigen erg moeilijk zal zijn om verklaringen af te leggen over zaken die zich twaalf jaar geleden afspeelden. Daarnaast vroeg hij om zijn cliënt niet enkel als beschuldigde, maar ook als mogelijk slachtoffer te zien. Meester Walleyn suggereerde daarbij een mogelijk motief. “Tot de dag van zijn aanhouding zat hij in de drugsbusiness. En dat is een rare business, waarin soms rare dingen gebeuren.” De verdediging verwees onder andere naar de brandstichting in zijn Rotterdamse appartement, waar hij weliswaar zelf voor veroordeeld werd. Bulut tekende wel beroep aan tegen die beslissing.

Busreis van 38 uur

Meester Dominique De Waele en meester Thomas Gillis verdedigen de belangen van de nabestaanden van Milena Raycheva. Haar broer verblijft tegenwoordig in Gent, maar haar moeder woont nog steeds in het Bulgaarse Shumen. Samen met de 16-jarige zoon van het slachtoffer ondernam ze een busreis van 38 uur om het proces bij te wonen. “Die mensen hebben ondanks de beperkte financiële mogelijkheden er alles aan gedaan om hier aanwezig te zijn”, aldus meester De Waele. De zus van Milena is ook burgerlijke partij, maar zakte niet naar Brugge af. De zoon van Bulut en het slachtoffer wordt eveneens opgevangen door haar moeder, maar is geen burgerlijke partij.

Waarheid blootleggen

“Die mensen hebben twaalf jaar moeten wachten op dit proces. Het is een moeilijk parcours geweest, maar ze zijn van in den beginne overtuigd dat de persoon hier vandaag achter mij verantwoordelijk is voor de moord op hun zus, hun dochter, hun moeder.” Volgens meester De Waele bleven ze doorzetten in de hoop ooit de waarheid te kennen. “Dit is voor hen na twaalf jaar de week van de waarheid en wij willen én zullen deze week de waarheid blootleggen.” Maandagochtend zal de beschuldigde verhoord worden door voorzitter Willem De Pauw. Daarna komen de eerste van in totaal 39 getuigen aan het woord.