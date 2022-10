Assisen Duinenmoord: Beschuldigde als leugenachtig bestempeld door polygraaftest

Op het assisenproces tegen Kenan Bulut (57) hebben de speurders gewezen op mogelijke leugens in de verklaringen van de beschuldigde. De Turkse Rotterdammer beweert dat hij niets te maken heeft met de dood van zijn vriendin Milena Raycheva (26), maar bij de polygraaftest werden wel leugenachtige reacties vastgesteld.

De doorbraak kwam er pas toen de moeder van het slachtoffer eind 2012 aandrong op de internationale verspreiding van haar eigen DNA. Op die manier legde Interpol in het Duitse Wiesbaden een link met het lichaam dat in augustus 2010 in de duinen was aangetroffen. “Duitsland was de enige databank op dat moment waar men ook zocht op familielink”, verklaarde hoofdinspecteur David Roelant. Uiteindelijk kon Milena Raycheva op 8 februari 2013 officieel geïdentificeerd worden.

Vanaf dat moment kwam de focus van de speurders op Kenan Bulut te liggen. Tijdens rogatoire commissies in Bulgarije wees haar familie hem ook als verdachte aan. “Uit de afluisterprocedure blijkt dat zijn ex-vrouw en dochters niet op de hoogte zijn van zijn relatie met Milena en dus tevens niet van het bestaan van een zoon”, werd een mogelijk motief aangehaald. Volgens de familie Raycheva was er ook regelmatig ruzie tussen de beschuldigde en het slachtoffer.

Kenan Bulut werd pas in januari 2015 opgepakt, waarna hij zich eerst op zijn zwijgrecht beriep. Daarna legde hij wel uitgebreide verklaringen af, maar de speurders wezen tijdens het proces op meerdere tegenstrijdigheden. Zo ontkende de Turkse Rotterdammer dat hij op 6 augustus 2010 zijn arm liet verzorgen in het ziekenhuis, terwijl dat wel kon vastgesteld worden.

17 uur

Ook bij de rit naar Calais werden vraagtekens geplaatst, vooral omdat die in de verklaring van Bulut liefst 17 uur duurde. “Het komt telkenmale op hetzelfde neer. Wat anderen vertellen, is niet waar, zijn leugens, hebben we verkeerd begrepen of is verkeerd genoteerd”, vatte David Roelant samen. In een opvallende brief schreeuwde Bulut ook vanuit de gevangenis zijn onschuld uit. “Hij stelt eigenlijk dat wij het onderzoek saboteren, door mensen dingen in de mond te leggen en door confrontaties naar onze hand te zetten.”

Hoofdinspecteur Roelant wilde ook uitgebreid stilstaan bij de dodelijke brandstichting waarvoor Bulut in 2020 in Nederland tot tien jaar cel werd veroordeeld. “Hij staat daar niet voor terecht en ik wil niet dat de jury haar oordeel gaat baseren op andere feiten die hier niets mee te maken hebben”, onderbrak voorzitter Willem De Pauw. Er kwam wel nog toelichting bij een mogelijke link tussen beide dossiers. De beschuldigde beweert immers dat afluisterapparatuur en een recorder met opnames in zijn voordeel verdwenen. “Hij sluit in een gesprek met zijn dochter zelfs niet uit dat de Belgische politie brand heeft gesticht om bewijsmateriaal te laten verdwijnen uit zijn appartement.”

Eerdere veroordelingen

Volgens gerechtspsychiater Hans Hellebuyck heeft Bulut de neiging om zichzelf in een beter daglicht te stellen. “In de gevangenis gedraagt hij zich zeer ontspannen, maar zeer beheerst. Onverstoorbaar, hij komt een beetje kil over. Hij ziet de toekomst wel optimistisch tegemoet.” Die houding vond dokter Hellebuyck verrassend voor iemand die zijn onschuld staande houdt. “Ik heb al mensen gezien die vals beschuldigd werden, en die reageren meestal veel heviger. Die zijn emotioneel, die worden kwaad. Hij bleef heel stoïcijns, kalm, rustig.”

De deskundige stelde ook een gebrek aan empathie en schuldbesef vast, bijvoorbeeld als het ging over zijn eerdere veroordelingen. “Hij ontkent gewoon dat hij betrokken was bij die overval en hij ziet die wietplantage als een normale beroepsactiviteit.” Anderzijds werd het risico op nieuwe feiten lager ingeschat dan bij de gemiddelde gedetineerde, vooral door zijn kalme karakter.

Ten slotte werd toelichting gegeven bij de polygraaftest, die minder dan drie maanden na Bulut zijn arrestatie werd uitgevoerd. Aan de beschuldigde werd drie keer gevraagd of hij enige fysieke daad had gesteld die de dood van Milena had veroorzaakt. “Hij heeft op elk van die vragen nee geantwoord en het resultaat van die test waren zonder twijfel leugenachtige reacties op de grafiek”, aldus Gregorio Cornelis.

Betrouwbaarheid

Enkele juryleden en de verdediging polsten op verschillende manieren naar de betrouwbaarheid van de leugendetector. “Als we zien dat hij te emotioneel is, dan wordt hij niet verbonden aan het toestel. Maar ik kan u verzekeren, met de betrokkene was dat niet het geval”, reageerde de polygrafist onder andere. Voorzitter Willem De Pauw had voor de getuigenis wel al aan de jury uitgelegd dat de polygraaftest hoogstens als ondersteunend bewijselement kan gebruikt worden. “Je mag je oordeel nooit op dat enkele element baseren”, klonk het.

De vragen aan de speurders en de getuigenissen van de onderzoeksrechter werden door tijdsgebrek uitgesteld naar woensdagochtend.