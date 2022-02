ASSISEN: “Cédric kan altijd bij mij terecht” (grootvader beschuldigde)

Op het assisenproces tegen Cédric Vandecasteele (33) is opnieuw gebleken dat de beschuldigde nog steeds gesteund wordt door familie en vrienden. Zijn grootvader bevestigde dat hij bereid is om hem na zijn vrijlating op te vangen. “Maar hij mag geen drugs meer gebruiken”, klonk het.

Aimé Pluym legde uit hoe hij altijd veel voor zijn kleinzoon zorgde. Zo voerde hij hem regelmatig naar het voetbal en naar school. Toen de enige meerderjarige afhaakte, ging hij zelfs mee met Cédric en zijn vrienden naar Turkije. “Dat ging heel goed. Ik liet ze los, maar ze moesten wel maken dat de kamer ‘s morgens proper was.” Tijdens een rijverbod werd de beschuldigde ook door zijn grootvader naar zijn werk gebracht.

Zoals veel andere getuigen kon de 80-jarige man niet geloven dat Cédric Vandecasteele zijn vader Ghislain om het leven had gebracht. “Maar ik zie hem nog altijd graag en ga heel veel op bezoek. ik heb een kamer vrij en hij kan altijd terecht bij mij. Mijn deur staat open.” De beschuldigde moest zijn ‘pépé’ wel beloven dat hij definitief van de drugs zal blijven. “Hij mag komen als hij vrijgelaten wordt, maar dan moet hij clean blijven.”

Ook de oom van de beschuldigde verklaarde dat Cédric en zijn vader het goed met elkaar konden vinden. “Het waren echte Vandecasteeles. In discussies over alledaagse dingen konden ze bij hun eigen mening blijven. Cédric was impulsiever, maar het was een lieve, brave gast.” Zijn drugsprobleem leek volgens Diego Pluym ook achter de rug. “Ze waren aan het huis aan het werken. Hij had een mooie job en het ging goed met de vriendin.”

Nils V. raakte bevriend met de beschuldigde tijdens hun militaire opleiding in Zedelgem. “Oprecht, vriendelijk en nuchter zijn de drie belangrijkste kenmerken. Ik kon het eigenlijk echt niet geloven toen ik in de krant vernam wat er gebeurd was.” Uiteindelijk verliet Cédric Vandecasteele vrij snel het leger. “Hij gaf zijn mening, wat niet altijd geapprecieerd wordt in militaire omstandigheden. Eens dat uw naam gekend is, dan word je echt met een vergrootglas gecontroleerd. Alles wat je dan doet, wordt afgestraft.”

Cédric Vandecasteele kampte met ADHD, waardoor niet alle leerkrachten even tuk op hem waren. “Maar het was zeker een intelligente leerling. We hebben heel lang in dezelfde ploeg gevoetbald in Vlamertinge en in Boezinge”, vertelde Jeroen C. Volgens de getuige was de beschuldigde zeker niet agressief, maar kwam hij wel steeds op voor zijn vrienden. “Toen ik in een schermutseling zat, heeft hij eens een slag gegeven op het gezicht van een van de ruziemakers.”

In eerste instantie maakte de beschuldigde ook tijdens zijn job bij Fun een goede indruk. “Na een tijdje merkte je meer nalatigheid en bleek hij niet altijd in te loggen wanneer hij eigenlijk wel moest werken”, getuigde een collega. Tijs V. herinnerde zich ook hoe Vandecasteele onder invloed van alcohol twee verkeersongevallen veroorzaakte met zijn bedrijfswagen. Uiteindelijk leidde dat ook tot ontslag. “Hij had me verteld dat het met zijn vader soms wat moeilijker ging. Ze hadden alle twee een koppig kantje. De feiten verbaasden me dus niet helemaal”, verklaarde V. zowat als enige.

In mei 2015 werd Cédric Vandecasteele in het ziekenhuis opgenomen voor zijn drugsverslaving. Daarna liet hij zich behandelen bij Kompas in Kortrijk. “Die psychoses werden als zeer beangstigend beleefd en waren voor hem ook de reden om te stoppen met druggebruik”, getuigde zijn vaste begeleider. Volgens klinisch psycholoog Hendrik V. verliep het programma goed, maar zette de beschuldigde er door zijn werk en zijn prille relatie zelf een punt achter.

De getuige merkte op dat Vandecasteele zich altijd snel verongelijkt voelde. “Hij had heel vaak het gevoel van misbegrepen te worden en dat ging gepaard met veel pijn en verdriet.” De klinisch psycholoog stelde vast dat de beschuldigde veel respect had voor zijn vader, maar zich anderzijds ook in die relatie soms niet begrepen voelde. “We zijn zeer hard geschrokken van de feiten. Maar die woede bij Cédric en de cocaïne als psychotische steekvlam maken het al een stuk begrijpelijker.”

Sinds zijn opname herviel de beschuldigde volgens zijn nieuwe huisdokter nog enkele keren in cannabisgebruik, maar probeerde hij dat probleem aan te pakken. Over psychoses of cocaïne werd tijdens de consultaties nooit gesproken. “Ik was ook verbaasd toen ik na de feiten hoorde over het herval en het gebruik.” Dokter Dries H. gaf ook nog mee dat het slachtoffer door zijn werk in de bouw kampte met hardnekkige rugpijn.

Donderdagochtend worden de getuigenverhoren afgerond.