Assisen buigt zich over de kotmoorden in Kortrijk: Wie vermoordde Youlia (19)?

Naar eigen zeggen zit hij al jaren onschuldig in de cel, maar toch zal Mohammad ‘Taqi’ Musawi (24) uit Kortrijk vrijdag moeten plaatsnemen op het beschuldigdenbankje van het hof van assisen. De jongeman wordt beschuldigd van de moorden op zijn ex-liefje Youlia Soboleva (19) uit Kuurne en haar vriendje Nessar Jamshidi (18). Een driehoeksverhouding die eindigde met twee lijken in een Kortrijks studentenkot.

Het zijn de twee poetsvrouwen die elke maandag het Vlaskot in de Kortrijkse Oude-Vestingsstraat onder handen nemen, die op 1 oktober 2018 alarm slaan. Wanneer de twee de poort openen, zien ze aan de liftdeur een jongeman liggen. Een van de poetsvrouwen start de reanimatie, maar voor de jonge kerel kan geen hulp meer baten, hij overlijdt aan de gevolgen van één messteek recht in het hart.

Het blijkt om Nessar Jamshidi te gaan, een 18-jarige jongeman uit Afghanistan, die in 2015 op zijn vijftiende alleen in België aankwam op de vlucht voor de taliban. Jamshidi werkt via interimkantoren als afwasser en woont in een studentenkamer op de derde verdieping van het Vlaskot. Hij ligt in een plas bloed, het spoor loopt verder in de lift en tot aan de voordeur van zijn kot. Dat blijkt op slot te zijn.

Veertig messteken

De politie legt meteen de link met een andere interventie, eerder die nacht. Om 3.30 uur was er een oproep binnengekomen voor een gewonde man die op het trottoir lag in de Toekomststraat. Het slachtoffer, de 24-jarige Mohammad Musawi – roepnaam Taqi –, blijkt gewond aan de rechterhand, vermoedelijk door een messteek. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd, maar de alerte agenten doorzoeken ook zijn huis en nemen heel wat spullen in beslag, waaronder een bebloede sleutelbos.

Vier uur later blijkt dat tussen de sleutels in die sleutelbos ook de sleutel van het studentenkot van Nessar Jamshidi zit. Wanneer de politie voorzichtig de deur opent, stoot ze meteen op het met bloed doordrenkte lichaam van Youlia Soboleva (19). De jongedame blijkt om het leven te zijn gekomen door minstens veertig messteken.

Op 1 oktober 2018 werden twee lijken aangetroffen in het Vlaskot in Kortrijk. © KURT DESPLENTER BELGA

Terwijl Mohammad Musawi in het ziekenhuis gearresteerd wordt, start de politie een grootschalig buurtonderzoek rond het Vlaskot. Daaruit blijkt dat heel wat mensen zowel rond 1 uur als rond 3 uur ’s nachts kabaal en geroep gehoord hebben. Ook de camerabeelden uit de Oude-Vestingsstraat, waar ook het politiekantoor gelegen is, worden bekeken. Daarop zien de speurders hoe Mohammad Musawi meerdere keren opduikt in de buurt, maar dat hij na zijn laatste passage even uit beeld verdwijnt ter hoogte van de Hagedissenstraat. Met behulp van de brandweer slagen de speurders erin om uit een dakgoot boven een garage een mes te peuteren. Het blijkt een keukenmes te zijn uit de Action, het lemmet ervan is helemaal bebloed.

Zwijgrecht

Ook de gsm’s van alle betrokkenen worden uitgelezen. Het geeft de politie het beeld van een driehoeksrelatie tussen enerzijds Youlia, die kunstonderwijs volgde aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs en anderzijds zowel Nessar als Mohammad, die op dezelfde campus in de OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) hadden gezeten. Meer zelfs: Nessar en Youlia kregen in 2017 samen een kindje, A., maar het meisje werd te vroeg geboren en overleed.

Een en ander leidde tot een breuk tussen het jonge koppeltje, waarop Youlia een tijdlang aanpapte met Mohammad. In de zomer van 2018 verbreekt ze die relatie, maar dat is niet naar de zin van Musawi. Die blijft haar lastigvallen via berichtjes en dreigt er ook mee om een stiekem gemaakt naaktfilmpje van haar te verspreiden.

Slachtoffer Nessar Jamshidi (18). (gf)

Op de fatale avond van 30 september is het opnieuw Mohammad die Youlia lokt met berichtjes. De jonge vrouw heeft eigenlijk geen zin om langs te gaan, maar gaat toch overstag. Even later trekt ze naar Nessar, met wie ze sinds kort opnieuw voorzichtig samen is. Over wat er daar gebeurd is, bestaat de grootste twijfel. Nessar en Youlia kunnen het niet meer navertellen, de versie van Mohammad hangt met haken en ogen aan elkaar. In zijn eerste verhoor beroept hij zich op zijn zwijgrecht. Later dist hij een verhaal op waarbij Youlia hem zou gevraagd hebben om mee te gaan naar het Vlaskot omdat ze bang was van Nessar.

Nadat hij haar daar afgezet heeft, zou hij even later teruggekeerd zijn omdat hij zich zorgen maakte over Youlia. Maar bij aankomst aan het Vlaskot zou Nessar hem de toegang geweigerd hebben en hem aangevallen hebben met een mes. “Ik heb het uit zijn handen getrokken en me verdedigd. Toen ik daarna in zijn kot ging kijken, vond ik Youlia dood op de grond. Ik zit al drie jaar onschuldig in de cel”, verklaart hij tijdens zijn eindverhoor in 2021.

Cornflakes

Het proces start vrijdag onder verhoogde waakzaamheid, omdat er volgens procureur-generaal Serge Malefason een verhoogd veiligheidsrisico is. Dat heeft alles te maken met een doos cornflakes die drie jaar geleden gevonden werd in een afvalcontainer van de gevangenis van Ieper. Daarop stond een plattegrond van de gevangenis getekend, met een aanduiding op waar een helikopter bij een eventuele ontsnappingspoging zou kunnen landen. Bovendien zouden de broers van Musawi in die periode in het Kortrijkse op zoek zijn geweest naar wapens. “Stemmingmakerij”, foeteren de advocaten van Musawi.