Assisen bonenmoord: “Zijn ex speelde een grote rol in de feiten”

Op het assisenproces over de gifmoord op Dana Van Laeken (36) heeft de familie van de beschuldigde de houding van zijn ex-vrouw gehekeld. Volgens de zus van Pieter Platteeuw (37) uit Lauwe was haar gestook zelfs de aanleiding voor de feiten.

Sophie Platteeuw bezoekt haar broer nog regelmatig in de gevangenis. “Ik keur absoluut zijn daden niet goed. Maar het is mijn broer, ik zie hem graag en ik help waar ik kan. Ik wil wel dat hij zich serieus laat begeleiden.” Het dochtertje van de beschuldigde verblijft een weekend per maand bij zijn zus en gaat dan mee op bezoek. “Eigenlijk is Brugge nog redelijk kindvriendelijk. Er staan dingen om te spelen in de grote wachtzaal. Ze is altijd blij om haar papa te zien, ook nu ze weet wat er gebeurd is.”

“Zij is aanleiding”

Tijdens de getuigenis kwam de rol van de ex-echtgenote van Pieter Platteeuw meermaals aan bod. Volgens zijn zus Sophie speelde ze een grote rol in de feiten. “Voor mij is zij de aanleiding. Ze heeft zodanig zitten proberen om ruzie te maken. Ze heeft Dana tot het randje gedreven om Pieter te pesten. Ze heeft de kinderen opgestookt om Dana te pesten.” Door die houding was de relatie tussen het slachtoffer en haar jongste stiefzoon erg moeilijk. “Op een verjaardagsfeest zag je dat al. Hij kon precies niets goed doen voor haar.”

“Ze heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd om Pieter de duvel aan te doen”

Ook Bart Platteeuw wierp op dat de relatie tussen zijn broer en Dana Van Laeken nooit een eerlijke kans had door het gestook van de ex-partner. “Het is al vijftien jaar aan de gang. Het is een vechtscheiding geweest. Ze heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd om Pieter de duvel aan te doen.” Voorzitter Pascale Clauw polste nog naar het overlijden van hun moeder, toen de beschuldigde amper negen jaar oud was. “Nu is een psycholoog toegankelijk, maar toen moest je daar zot voor zijn. Misschien zouden we wel anders in het leven staan. Pieter en ik kunnen wel praten over koetjes en kalfjes, maar niet over gevoelens.”

Dank voor zus

De beschuldigde verontschuldigde zich nog omdat hij niet onmiddellijk verteld had dat hij de feiten had gepleegd. “Ik wil mijn zus ook bedanken voor hetgeen ze doet voor mij en vooral voor mijn dochter”, klonk het. Zijn broer reageerde dat ze sowieso achter hem zouden blijven staan.

Tante Veronique Platteeuw herinnerde zich hoe de moeder van haar neefje overleed bij een ongeval met een gourmettoestel. “Die kleine heeft zijn mama zien branden, maar hij kon daar niet over praten.” De beschuldigde speelde in die periode ook vaak samen met haar dochter. “Het was een enorm braaf kind, je wist eigenlijk niet dat er een kind was. Hij was als een zoon voor mij.”

“Pieter was een gesloten boek, emoties werden niet besproken”

Volgens de getuige was Platteeuw ook plots stiller en minder joviaal tijdens zijn relatie met Dana Van Laeken. “Maar hij heeft nooit geklaagd over problemen thuis. Ik heb wel gezien hoe zijn jongste zoon werd afgesnauwd door Dana.” Dat beeld werd bevestigd door een stiefbroer van de beschuldigde. “Pieter was een gesloten boek, emoties werden niet besproken. In de gevangenis gaf hij later als verklaring voor de feiten dat het niet goed boterde tussen Dana en de kindjes. En dat ze de kinderen mishandelde”, aldus Samuel A.

Dana dominant

Ook de dochter van Veronique Platteeuw wist nog dat het slachtoffer nogal kortaf was met de kinderen. “Pieter was meegaand en Dana was toch iets dominanter. De kinderen gingen niet veel naar Dana, ze gingen het altijd aan Pieter vragen.” Annelies P. herinnerde zich hoe ze als kind vaak met de beschuldigde speelde. “We speelden dan soldaatje en een keer met de Barbies. Het was een vrolijk jongetje en we kwamen echt goed overeen.” Platteeuw vertelde haar ook dat hij brandweerman werd door de gruwelijke dood van zijn moeder.

Ten slotte verklaarde een aangetrouwde nicht dat ze niet op de hoogte was van problemen binnen het huwelijk van Platteeuw, al waren het geen tortelduifjes. “Hij had het beter gezegd, dan hadden we kunnen helpen.” Volgens Maaike N. moet de beschuldigde ten einde raad geweest zijn. “Want hij is een brave man, die anders niemand kwaad zou doen.”