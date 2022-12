ASSISEN Bonenmoord – Scheiden durfde hij niet, haar vergiftigen wel

De artsen van het AZ Groeninge zaten met de handen in het haar na het plotse overlijden van Dana Van Laeken (36) uit Lauwe in het najaar van 2018. De jonge moeder kwam met hevige buikkrampen de spoeddienst binnen en overleed enkele uren later aan een compleet orgaanfalen, na drie hartstilstanden en een pijnlijke doodsstrijd. De oorzaak bleek ricine, een gif uit de bonen van de wonderboom, haar toegediend door haar partner Pieter Platteeuw. Het assisenhof buigt zich vanaf vrijdag over zijn lot.

“Gaat het al wat beter? Ik zie er van af om je daar zo te zien liggen. Ik zou je pijn willen afnemen”, sms’te brandweerman Pieter Platteeuw op vrijdagavond 12 oktober 2018 naar zijn partner Dana Van Laeken. Hij zat thuis in Lauwe in de zetel met hun dochtertje naar de interland België – Zwitserland te kijken, zij lag met hevige buikpijn op de dienst Intensieve Zorgen van het AZ Groeninge in Kortrijk.

Platteeuw had haar zelf naar de spoeddienst gevoerd, nadat Dana weer maar eens had moeten overgeven. Al weken klaagde ze over die hevige buikpijn en misselijkheid. “Stress, omdat ik er thuis vaak alleen voor sta met de zorg voor mijn dochter en de twee zoontjes van Pieter uit zijn vorige huwelijk. Het zal wel weer beteren”, had ze tegen vrienden en collega’s bij de FOD Pensioenen gezegd.

18 nanogram gif

Maar het beterde niet, die avond. Om 23.30 uur stopte het hart van Dana Van Laeken een eerste keer met kloppen, later volgden nog een tweede en een derde hartstilstand. Om 3.40 uur ’s nachts hielp reanimeren niet meer: de jonge moeder was overleden. Een eerste medische autopsie en een toxicologisch onderzoek brachten niets verdachts aan het licht en het overlijden werd geklasseerd als een natuurlijk overlijden.

Dana Van Laeken werd gecremeerd. Toch knaagde het bij de artsen dat ze de vrouw niet hadden kunnen helpen. Zouden we geen ricinustest doen?, stelde de anesthesist voor. Op 30 november, anderhalve maand na haar overlijden, kwamen de resultaten binnen. Bingo: Dana Van Laeken had 18 nanogram ricine in het bloed. De vrouw was niet zomaar gestorven, ze was vergiftigd.

Medische fouten

Tijdens zijn eerste verhoor bleef Pieter Platteeuw de rouwende weduwnaar spelen. “Ik zag haar doodgraag. Toen ze stierf, was ik razend. Ik heb zelfs een advocaat geraadpleegd om te checken of er geen medische fouten gebeurd waren”, verklaarde hij zonder blikken of blozen. De speurders trapten er niet in en namen bij een huiszoeking naast zijn gsm en laptop ook drie wonderbomen mee die in een plantenbak stonden.

Ricinusbonen zijn uiterst giftig. © Getty Images

“Die zaden heb ik samen met Dana besteld. Ze vroeg me om de buxushaag te vervangen door wonderbomen. De rest van de zaadjes liggen nog ergens thuis”, gaf Platteeuw als uitleg. Verder onderzoek bracht echter aan het licht dat alleen Pieter Platteeuw de bewuste zaden van de wonderboom kon besteld hebben. Bij elke bestelling vanop zijn computer was Dana op haar werk. Bovendien leek de besteller zeer gehaast. “Zo snel mogelijk aub. Mag ook in brievenbus gestoken worden”, liet hij noteren bij een bestelling.

Escortedames

Het doorgedreven speurwerk, onder leiding van de onlangs overleden onderzoeksrechter Marc Allegaert, bracht aan het licht dat Platteeuw in de maanden voor de moord op internet zocht op de zoektermen ricine, wonderboom en schuldsaldoverzekering. Bovendien zocht hij op 16 oktober, drie dagen na de dood van zijn partner, contact met drie escortedames. Rouwende echtgenoot? Think again.

Op 27 februari 2019 werd Platteeuw opgepakt. Maar een bekentenis bleef uit. “Dana speelde met het idee van zelfmoord. Ze moet die zaden in haar yoghurt gemengd hebben”, houdt hij vol. Ook zijn twee zoontjes – 11 en 9 jaar oud – komen aan de politie verklaren dat papa het niet kan gedaan hebben. Drie maanden later vinden de advocaten van Platteeuw het welletjes. Ze sturen een brief naar de onderzoeksrechter waarin ze stellen “dat hun cliënt zijn verantwoordelijkheid wenst te nemen.”

Carpaccio

Op 22 mei 2019 komt het er eindelijk uit. “Dana was hard met de kinderen. Eerst met mijn zoontjes uit mijn eerste huwelijk, maar recent ook met ons dochtertje. Het liep uit de hand. Ik durfde niet weg te gaan van haar, uit schrik dat ik de kinderen niet meer zou zien. Begin september heb ik beslist dat ze weg moest. Ik zocht naar cyanide en rattenvergif, maar toen kwam Dana zelf af met die wonderbomen voor in de tuin. Ik wist dat die dodelijk en moeilijk te traceren waren en mengde ze in haar eten. Twee à drie per maaltijd, om de drie, vier dagen”, bekende Platteeuw.

Tijdens de reconstructie keken de speurders toe hoe hij de bonen pelde, plette en door een carpaccio, een slaatje en enkele warme maaltijden roerde. “Die maakte ik ’s middags al klaar en Dana warmde die ’s avonds op”, klonk het.

Voor moord riskeert Pieter Platteeuw een levenslange gevangenisstraf. Zelf hoopt de beschuldigde op veel minder, zo liet hij zich meermaals ontvallen tegen de agenten die hem vervoerden van de rechtbank naar de gevangenis in Ieper. “Bij een gelijkaardige zaak kreeg iemand acht jaar cel. Met een paar jaar voorhechtenis en een milde straf zal ik misschien nog een jaar moeten zitten na het proces”, maakte hij zich sterk. Of die wens realistisch is, zal het hof van assisen vanaf vrijdag moeten bekijken.