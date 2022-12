Assisen bonenmoord – Onderzoek ging pas na anderhalve maand van start

Op het assisenproces tegen Pieter Platteeuw (37) hebben de speurders toelichting gegeven bij de start van hun onderzoek. De beschuldigde bracht zijn partner Dana Van Laeken (36) met giftige zaden van de wonderboom om het leven, maar de verdachte omstandigheden kwamen pas anderhalve maand later aan het licht.

De politie van de zone Vlas werd op 30 november 2018 opgeroepen voor een verdacht overlijden in AZ Groeninge in Kortrijk. Inspecteur Stefanie Devolder vernam ter plaatse dat Dana Van Laeken er op 12 oktober was binnengebracht met ernstige maag- en darmklachten. “Haar overlijden de volgende nacht werd eerst een natuurlijk overlijden genoemd. De medische autopsie en het toxicologisch onderzoek waren allebei negatief. De resultaten van de ricinustest kwamen op 30 november binnen en bleken wel positief te zijn.” Op basis van die informatie verwittigde de lokale politie het parket.

De recherche zag aanvankelijk zelfmoord, moord en een accidenteel overlijden als de drie mogelijke pistes. Daarnaast werd informatie verzameld over ricine en over de wonderboom. Zo stelden ze vast dat de giftige stof pas vrijkomt als de zaden gebroken zijn, bijvoorbeeld door te kauwen of door ze op voorhand te pletten. Het stoffelijk overschot van het slachtoffer was al gecremeerd, bij de medische autopsie was in het ziekenhuis wel weefsel afgenomen.

Eerste verhoor

Op 17 december werd Pieter Platteeuw een eerste keer verhoord als getuige. De beschuldigde suggereerde dat zijn partner zelfmoord had gepleegd, omdat ze het overlijden van haar vader nooit had kunnen verwerken. Hij beweerde dat hij op vraag van Dana zaden van de wonderboom had gekocht en geplant. “Opvallend is dat door Pieter de link niet gemaakt wordt tussen de zaden van de wonderboom en de dood van Dana”, aldus hoofdinspecteur Steven Vandesompele. Meerdere mensen uit de omgeving van het slachtoffer verklaarden in die periode dat ze niet in een wanhoopsdaad geloofden.

Verder onderzoek wees uit dat de Lauwenaar in augustus 2018 al toenadering zocht tot andere vrouwen. “Binnenkort ga ik weg van mijn vriendin en dan ga ik weer positief in het leven staan. Wat ik niet wil, daar maak ik binnenkort een einde aan”, schreef hij. Een dag voor de eerste opzoekingen rond wonderbonen kreeg een andere vriendin van de beschuldigde ook een frappante mail. “Ik heb een besluit genomen en tegen eind dit jaar zal er veel veranderen”, klonk het. Bovendien zocht Platteeuw een week voor de dood van zijn vriendin informatie over ricine en over een schuldsaldoverzekering. In totaal zou hij volgens de speurders ongeveer 40 ricinuszaden aangekocht hebben.

Opgepakt

Op basis van die vaststellingen werd de beschuldigde op 27 februari 2019 als verdachte opgepakt. Hij bleef er echter bij dat het slachtoffer wellicht zelfmoord had gepleegd. De politie polste ook naar zijn pogingen om drie dagen na de dood van Dana met een escorte af te spreken. “Pieter stelt dat hij zijn frustraties kwijt wou, dat hij diende te ontstressen”, getuigde hoofdinspecteur Vandesompele. De speurders wezen in zijn getuigenis op een opmerkelijke verklaring van een gemeenschappelijke vriendin van het koppel. Die stelde dat Platteeuw en Van Laeken samen naar Breaking Bad keken, waar ricine als dodelijk gif meermaals aan bod kwam. De beschuldigde ontkende echter dat hij de serie ooit had gezien.

Inspecteur Valerie Deblaere stond uitgebreid stil bij de verhoren van de artsen en verpleegkundigen van AZ Groeninge. Daaruit bleek onder andere dat het slachtoffer erg plots achteruitging. “Ze lijkt ook niet te weten wat er met haar aan de hand is, ze verwoordt dat ze het gevoel heeft dat ze gaat sterven.” Ook de gruwelijke doodsstrijd kwam aan bod. “Ik had dat nog nooit gezien en ik wil het ook niet meer meemaken. Ik wens het niemand toe om zo dood te gaan”, verklaarde een verpleegkundige. Alle aanwezigen stonden volgens de politie voor een compleet raadsel.

Tijdens een nieuw verhoor op 24 april kwam de beschuldigde nog met andere hypotheses op de proppen. Zo stelde hij dat het misschien een schreeuw om aandacht was. Platteeuw verklaarde ook dat zijn partner complexen had over haar uiterlijk. “Hij zei dat ze misschien te veel bonen had ingenomen om te kunnen vermageren”, aldus hoofdinspecteur Vandesompele.

Lees alle artikels over de bonenmoord in ons dossier.