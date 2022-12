Assisen bonenmoord: beschuldigde Pieter Platteeuw stal ook 4.000 euro bij brandweer van Wervik

Op het assisenproces over de gifmoord op Dana Van Laeken (36) heeft de ex-echtgenote van Pieter Platteeuw (37) hard uitgehaald naar de beschuldigde. Veerle L. stelde dat hun zonen mishandeld werden door Platteeuw. “Dana gaf wel eens een tik, maar alle andere verhalen waren papa.”

De beschuldigde en zijn ex-echtgenote leerden elkaar kennen in een jeugdcafé in Wervik. “Pieter was een heel stil iemand, ik was meer een losbol. Hij zat meestal met een maat aan de bingo.” Het koppel kreeg snel twee kinderen, maar vooral op financieel gebied kwam er steeds meer onenigheid. L. noemde zichzelf meermaals een domme lutte (domme vrouw red.), omdat ze de situatie te laat begreep. “Toen ik een tijdje in de kliniek lag, heeft hij eens 10.000 euro van mijn rekening gehaald.”

Kindermishandeling

De ex-vrouw van Platteeuw legde regelmatig klachten neer voor kindermishandeling binnen het gezin van de beschuldigde en het slachtoffer. Zo zou Dana Van Laeken eens met een mes in de richting van haar stiefzonen gegooid hebben. De jongste zoon had ook eens blauwe plekken in zijn gezicht. “Zogezegd van een bal, maar aan zijn arm zagen we blauwe plekken van meegesleurd te worden.”

Na de dood van Dana had Pieter Platteeuw op zijn kinderen gezworen dat hij onschuldig was. “Plots hoorden we via het nieuws dat hij bekend had. Dan is de oudste beginnen te praten over de mishandelingen en wat daar allemaal echt gebeurde in dat huis.”

“Ik heb twee kinderen die getekend zijn voor de rest van het leven”

Volgens Veerle L. werden de jongens bijvoorbeeld opgesloten in de kelder, al werden alle klachten geseponeerd. Opvallend genoeg beweert Platteeuw dat hij de feiten net pleegde om zijn kinderen een beter leven te geven. “Ik heb twee kinderen die getekend zijn voor de rest van het leven. Dat is het enige wat ik kan zeggen.”

Bijnaam

Ze vroeg ook nog tevergeefs of de beschuldigde haar wilde aankijken. “Waarom heb je mijn kinderen dat aangedaan? Waarom heeft hij mijn kinderen mishandeld?” Ten slotte vroeg meester Kris Vincke, advocaat van de verdediging, nog of de getuige wist dat ze ‘Cruella’ werd genoemd door het slachtoffer. “Mijn kinderen hadden het al gezegd dat ik een toffe bijnaam had gekregen, maar ik lig daar allemaal niet meer van wakker.”

Diefstal bij brandweer

Pieter Platteeuw werkte als vrijwilliger bij de brandweer van Wervik. Op zijn werk viel niets aan te merken, maar in 2011 verdween de recette van 4.000 euro van de opendeurdag wel uit een kluisje. Filip S. besliste daarom om een camera te installeren. “Tot onze grootste verbazing hadden we een paar maanden later een tweede diefstal van 250 euro en was hij te zien op de beelden”, verklaarde de toenmalige brandweercommandant. De beschuldigde betaalde alles terug, maar gaf nooit een motief voor de diefstallen.

Later werd Platteeuw beroepsbrandweerman op de luchthaven van Oostende. “Hij was heel voorbeeldig, er was niets op aan te merken. Maar vanaf 2013 tot het einde begonnen de afwezigheden. Je kon er niet meer op rekenen”, verklaarde zijn commandant. De beschuldigde beweerde eens dat hij niet wist dat hij moest werken, terwijl zijn collega’s konden zien dat hij had ingelogd in het systeem.

Nog altijd in dienst

Hans V. schreef in augustus 2018 een brief om aan te kondigen dat hij wellicht uit de dienst verwijderd zou worden. Na de dood van Dana werd dat plan opgeborgen. “Pieter is nog altijd niet vervangen, hij is als ambtenaar nog altijd in dienst. Tot op vandaag moeten de anderen zijn uren doen.”

“Pieter was gesloten, maar hij sprak wel veel over zijn kinderen op het werk”, getuigde een collega. Lieven D. wist ook nog dat Platteeuw na zijn moeilijke echtscheiding rust had gevonden bij Dana. Tijdens het carpoolen bleven die gesprekken met de collega’s echter oppervlakkig. “Over privé zijn er nooit diepgaande gesprekken geweest. Alles wat er nu uitgekomen is, was voor mij één grote verrassing”, verklaarde ook Brecht C.

Werk bij begrafenisondernemer

Ongeveer een maand voor de feiten ging de beschuldigde in bijberoep aan de slag bij een begrafenisondernemer in Lauwe. “Hij was heel gemotiveerd en deed wat we van hem vroegen en verwachtten. Hij is ook blijven werken tot aan zijn arrestatie”, getuigde zijn werkgever. Björn D. herinnerde zich ook hoe Platteeuw heel bekommerd was om zijn dochtertje. “Eerlijk gezegd geloofden we ook na zijn bekentenissen niet dat hij het gedaan had. We zagen dat niet in hem.”

Vrijdag worden de getuigenverhoren afgerond.