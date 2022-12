Assisen bonenmoord – beschuldigde excuseert zich bij moeder en zus slachtoffer

Op het assisenproces over de gifmoord op Dana Van Laeken (36) hebben onder anderen de moeder en de zus en de ex-echtgenoot van het slachtoffer hun getuigenis afgelegd. Pieter Platteeuw (37) beweerde dat hij de feiten in het belang van de kinderen pleegde, maar volgens de getuigen was van fysieke mishandeling door het slachtoffer geen sprake. Platteeuw verontschuldigde zich bij zijn schoonmoeder en -zus.

Nancy Geldhof omschreef haar dochter als verlegen en perfectionistisch. “Ze had het een beetje moeilijk op school, maar ze deed enorm haar best. En in het middelbaar is ze volledig opengebloeid in de richting kantoor.”

Schuldenberg

Na een eerdere echtscheiding leerde het slachtoffer in 2012 Pieter Platteeuw kennen. “Hij dronk niet, hij rookte niet, hij was brandweerman. Hij had al tegenslagen gekend in zijn leven. Ik had er medelijden mee.”

Ook de zus van Dana Van Laeken, Wendy, zag die relatie toen wel zitten. “Ik was blij dat ze iemand had gevonden die er lief uitzag en alles deed voor haar.”

Wendy Van Laeken merkte wel op dat de beschuldigde zijn schuldenberg uit zijn eerste huwelijk had verzwegen voor zijn nieuwe partner. Er doken ook problemen op tussen Dana en de jongste zoon van Platteeuw. “Ze had het er heel lastig mee. Hij zei blijkbaar dat ze dik was en lelijk.”

Veel ruzies

Volgens de beschuldigde was bij die incidenten ook geregeld geweld gemoeid, maar dat werd tegengesproken door de moeder van het slachtoffer. “Ik wist alleen dat hij in de hoek gezet werd, ook door Pieter. En dat ze hem soms een klets op zijn poep gaf, maar daar had ze dan enorm veel spijt van.” De getuigen erkenden wel dat er door die situatie veel ruzies waren binnen het gezin.

Ongeveer drie weken voor haar dood vertelde Dana Van Laeken een eerste keer aan haar moeder dat ze zich plots enorm ziek had gevoeld. “Ze wist niet wat er scheelde. Ik dacht misschien iets met het eten. Of misschien met haar nieuw dieet om te vermageren.”

In de nacht van 12 op 13 oktober 2018 moesten ze plots in allerijl naar het ziekenhuis, maar het slachtoffer was al overleden toen ze aankwamen. “Dat was gewoon verschrikkelijk, wij konden ons dat niet voorstellen. Ze was in mijn ogen niet echt ziek, toch niet om van te sterven. Ik ben daar op de grond gevallen”, vertelde zus Wendy.

Medelijden

Platteeuw beweerde zich toen schuldig te voelen omdat hij niet goed voor zijn partner had gezorgd. “Ik heb nog gezegd dat het zijn fout niet was. Ik had medelijden met hem, omdat hij de man was die achterbleef met een klein kind.”

De ondertussen zevenjarige dochter van de betrokkenen woont sinds de aanhouding van Platteeuw bij Wendy Van Laeken. Pas na twee jaar kreeg ze te horen wat er gebeurd was. “Ze stelt zich er soms vragen bij dat andere kinderen wel een mama en een papa hebben en dat zij bij haar oom en tante woont.”

Toen ze haar verhaal onlangs in de klas deed, zei een ander kindje dat haar papa een moordenaar was. “Dat kwam hard aan voor dat kind, want ze was zich daar nog niet zo van bewust.”

Jef Vermassen verdedigt de burgerlijke partij. © BELGA/KURT DESPLENTER

Jef Vermassen, advocaat van de burgerlijke partij, confronteerde zijn cliënte met de verklaringen van Platteeuw, die stelde dat hij de feiten pleegde om de kinderen gelukkig te maken. “Ik denk dat de kinderen nog nooit zo ongelukkig geweest zijn en dat ze nog een heel moeilijk leven zullen hebben door hem. Een kind heeft geen mama meer door hem.”

De moeder van het slachtoffer herinnerde zich nog hoe ze na twee maanden te horen kreeg dat Dana overleed door vergiftiging. “Als de recherche de eerste keer bij mij geweest was, wist ik 95 procent zeker dat hij het geweest was. Maar ik dacht dat het nooit bewezen zou worden.”

Vanuit de gevangenis probeerde de beschuldigde toen zijn onschuld nog staande te houden. “Hij schreef aan mij dat hij Dana graag zag en dat hij het zeker niet gedaan had.”

Oprechte excuses

Ten slotte richtte Pieter Platteeuw zich zelf nog tot de getuigen. “Ik weet dat die woorden voor jullie niet gemeend zullen klinken, maar ik wil toch mijn oprechte excuses uiten voor hetgeen ik gedaan heb.”

Een jurylid vroeg nog of de beschuldigde nog steeds achter zijn motief staat. “In mijn ogen was het voor de kinderen. Ik besef maar al te goed dat dat niet de juiste manier was. Ik weet dat ze nu twee personen missen in hun leven.”

Huisarts

Net voor de middagpauze werd Dana Van Laeken door haar huisarts al omschreven als een toffe, vriendelijke vrouw. Amper vier dagen voor haar dood kwam ze nog op consultatie.

“Ze kwam met klachten van overgeven en diarree, nogal heftig. Dat was volgens haar die nacht ontstaan. Het tweede deel van de consultatie ging over dat ze al wat afgevallen was. Ze was er trots op dat dat gelukt was.”

Het plotse overlijden van het slachtoffer kwam voor dokter Hilde Moerman als een grote verrassing. “Ik reageerde vol ongeloof en vroeg me natuurlijk af of ik iets over het hoofd had gezien.”

Ex-echtgenoot en tante

De ex-echtgenoot van Dana Van Laeken (36) schetste een negatief beeld van het slachtoffer. Vooral haar opvliegende karakter werd in de verf gezet. De meeste andere getuigen omschreven Van Laeken wel als een vriendelijke en sociale vrouw, maar de moeilijke relatie met haar pluszoon woog wel op haar.

“De problemen zijn gekomen op de dag van het huwelijk”, verklaarde Pieter Verdonck. “Toen ik het trouwboekje ondertekende, zei ze dat de buit binnen was. Ik heb zelfs mijn huwelijksnacht op de zetel doorgebracht.”

De ex-partner van het slachtoffer legde uit dat hun huwelijk amper een jaar standhield. “Je kon niet met haar communiceren als ze boos was, er was geen discussie mogelijk. Ze kon een glas naar je hoofd gooien als ze boos was. Ze heeft ooit mijn kleren door het venster van het appartement gesmeten.” Ten slotte stelde Verdonck nog dat zijn ex-echtgenote tijdens ruzies zelfs fysiek geweld gebruikte.

Sociaal in het leven

De tante van het slachtoffer kende haar op een heel andere manier. “Dana was goedlachs, ze stond sociaal in het leven. Ik kon ook goed met haar praten.” Daarnaast herinnerde Odette Van Laeken zich dat de beschuldigde financiële problemen had door zijn eerste huwelijk. “Ze heeft mij nooit verteld over problemen met Pieter, wel over de problemen met het jongste kind van Pieter.”

Ook de beste vriendin van Dana Van Laeken was op de hoogte van die moeilijke situatie. “Ik zag Pieter en Dana als een voorbeeldkoppel, maar ik merkte wel een paar keer dat het niet klikte met zijn jongste zoon. Volgens mij werden zijn kinderen door hun moeder aangemoedigd om Dana het leven moeilijk te maken. Het escaleerde altijd wanneer de kindjes terugkeerden van bij zijn ex.”

Elien D. verklaarde ook nog dat de jongen geregeld gestraft werd door zijn plusmama, bijvoorbeeld door hem vroeger in bed te stoppen.

Prikkelbare indruk

Een tweetal weken voor haar dood maakte het slachtoffer tijdens een etentje al een prikkelbare indruk. Zo greep ze hun driejarige dochter hardhandig vast toen ze bleef weigeren om haar jas aan te trekken. “Het was de eerste keer dat ik meemaakte dat Dana zo riep op haar, maar een tik heb ik nooit gezien.”

Door de ricine die ze meermaals toegediend kreeg, voelde Van Laeken zich toen al ziek. “Ik was hoogzwanger, maar ze had al laten weten dat ze niet naar het ziekenhuis zou komen omdat ze zich niet goed voelde.”

Problemen met jongste zoon

De ex-partner van Elien D. herinnerde zich hoe het nieuws van het overlijden insloeg als een bom. “We zaten nog meer vol vraagtekens toen we later hoorden van Pieter zijn arrestatie. In het begin zei hij dat het een misverstand was en ik geloofde hem.”

Bij een bezoek in de gevangenis hoorde Nicolas V. later dat de beschuldigde de feiten omwille van de kinderen zou gepleegd hebben. “Een samengesteld gezin is niet altijd even makkelijk, maar ik heb nooit zelf iets opgemerkt van een slechte verhouding tussen Dana en zijn zonen.”

Volgens haar vriendinnen wogen de problemen met de jongste zoon van Platteeuw wel degelijk op het slachtoffer. “Ze had zich voorgenomen zich niets meer aan te trekken van de twee jongens. De pesterijen waren genoeg geweest voor haar”, aldus Valerie V.

Joviale levensgenieter

Ook de rol van de ex-echtgenote van de beschuldigde werd door Debby B. opnieuw aangehaald. “Dana noemde haar soms Cruella. Ze had ook het gevoel dat Pieter de problemen niet serieus nam, terwijl die jongen het in zijn broek bleef doen.”

Ten slotte werd Dana Van Laeken door haar vriendinnen nog omschreven als een joviale levensgenieter. “Dana was een fantastische vrouw en ik mis haar steun en haar liefde nog altijd. Ze stond positief in het leven en haar dochtertje was haar god”, getuigde V. nog. Debby B. wees vooral op het zorgzame karakter van het slachtoffer. “Ik mis haar elke dag, ik ben mijn beste vriendin kwijt.”

Vandaag, donderdag, komen onder anderen familieleden en de ex-vrouw van Pieter Platteeuw aan het woord.