Assisen: Belarbi (50) veroordeeld tot 25 jaar cel voor doodslag op Alban Demora (31) in kapsalon

Abdellatif Belarbi (50) is door het West-Vlaamse hof van assisen veroordeeld tot 25 jaar opsluiting voor de doodslag op Alban Demora (31). In zijn kapsalon in De Panne bracht de Marokkaan het slachtoffer in de nacht van 2 op 3 september 2020 met messteken om het leven. Het openbaar ministerie had 24 jaar opsluiting gevorderd, terwijl de verdediging 12 jaar voorstelde.

Lees hier alle artikels over de Kappersmoord

Het levenloze lichaam van Alban Demora werd in de vroege ochtend van 3 september 2020 opgemerkt door een toevallige voorbijganger. In het kapsalon in de Sloepenlaan werd vervolgens een waar bloedbad aangetroffen. Twee diepe messteken in het hart werden het slachtoffer fataal. Ter plaatse werd niet alleen de beschuldigde, maar even later ook Jennifer D. opgepakt. De vrouw uit Nieuwpoort werd voor schuldig verzuim uiteindelijk buiten vervolging gesteld.

Coke en cannabis

Het onderzoek wees uit dat Abdellatif Belarbi vanuit zijn kapsalon cocaïne verhandelde. Alban Demora stond dan weer bekend als een gebruiker en verkoper van cannabis. Het blijft echter onduidelijk waarom ze het die bewuste nacht met elkaar aan de stok kregen. Mogelijk kwam Demora langs om een gram cocaïne te kopen, al wordt ook een conflict over Jennifer D. niet helemaal uitgesloten.

Niet met voorbedachten rade

Abdellatif Belarbi verklaarde onmiddellijk dat hij uit wettige zelfverdediging handelde. Naar eigen zeggen had het slachtoffer hem uit het niets aangevallen. De beschuldigde beweerde zelfs dat hij dertig vuistslagen in het gezicht kreeg. De verdediging vroeg daarom de vrijspraak, maar ving bot bij de jury. Anderzijds werd maandagavond wel geoordeeld dat de kapper niet met voorbedachten rade handelde.