Assisen: 30 jaar opsluiting voor dubbele kotmoord in Kortrijk

Mohammad Taqi Musawi (24) is door het West-Vlaamse hof van assisen veroordeeld tot 30 jaar opsluiting voor de moorden op Nessar Jamshidi (18) en Youlia Soboleva (19). De slachtoffers werden op 1 oktober 2018 in Kortrijk met messteken van het leven beroofd. Het openbaar ministerie had levenslange opsluiting en tien jaar TBS gevorderd. De Afghaanse Kortrijkzaan Mohammad Taqi Musawi (24) legde maandag plots volledige bekentenissen af over de feiten.

De poetsvrouwen ontdekten op maandag 1 oktober 2018 kort na 7 uur het levenloze lichaam van Nessar Jamshidi. De jonge Afghaan lag voor de lift van de studentenresidentie Vlaskot in Kortrijk. Op zijn studio vonden de speurders enkele uren later ook het lijk van Youlia Soboleva, met wie hij al jaren een knipperlichtrelatie had. Op haar armen, rug en achterhoofd werden liefst 43 steek- en snijletsels vastgesteld. Jamshidi was om het leven gekomen door een messteek in het hart.

Mohammad Musawi was die nacht rond 3.30 uur al in het ziekenhuis opgenomen met een diepe snijwonde in zijn rechterhand. Ook dankzij camerabeelden kon de Afghaanse Kortrijkzaan snel aan de feiten gelinkt worden. Musawi beweerde echter dat hij Nessar Jamshidi tijdens een schermutseling uit wettige zelfverdediging om het leven had gebracht. Naar eigen zeggen ontdekte hij daarna zelf het levenloze lichaam van zijn ex-vriendin.

Net voor het requisitoir van de openbaar aanklager legde Musawi maandagmiddag plots toch volledige bekentenissen af. De beschuldigde gaf toe dat hij de Kuurnse van Russiche origine had vermoord omdat ze toch voor Nessar Jamshidi gekozen had. “Ik heb altijd gelogen omdat ik mijn moeder niet wou kwetsen”, klonk het. Na een korte beraadslaging werd hij maandagavond door de jury schuldig verklaard aan beide moorden.

In het arrest werd gehamerd op de ernst van de feiten. “De veroordeelde heeft het leven ontnomen van twee jonge mensen met dromen en verwachtingen en nog een gans leven voor hen”, aldus voorzitter Vincent Vereecke. Ook de vernietigende en traumatische gevolgen voor de familie van de slachtoffers werden aangehaald. “De nabestaanden blijven verwees en gebroken achter.”

De koelbloedigheid en de vastberadenheid van Musawi werden door het hof en de juryleden als verontrustend omschreven. Daarbij werd opgemerkt dat Nessar Jamshidi verrast werd met een gerichte messteek. Daarna haalde de beschuldigde zonder aarzelen de sleutel van Jamshidi uit zijn broekzak, om vervolgens op die studio zijn ex-vrienden gruwelijk af te maken. “Daarna stapte hij rustig weg zonder zich nog om zijn slachtoffers te bekommeren”, klonk het. Musawi dumpte zijn messen wel nog op het dak van een garage. Uiteindelijk verwittigde hij toch de hulpdiensten, weliswaar enkel voor zichzelf.

Over het motief voor de feiten bestond voor het hof en de juryleden geen enkele twijfel. “De veroordeelde kon blijkbaar niet vedragen dat Youlia Soboleva hem bleef afwijzen. Hij was gefrustreerd dat ze terugkeerde naar haar grote liefde Nessar Jamshidi.” Van diepgewortelde gevoelens was echter geen sprake, wel van bezitterigheid, egoïsme en jaloezie. In het arrest werd de beschuldigde ook een gebrek aan empathie verweten.

Anderzijds werd rekening gehouden met enkele verzachtende omstandigheden. Zo werd opgemerkt dat Musawi weinig opvoedkundige sturing genoot. “En dat hij uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de nabestaanden heeft uitgesproken, doet verhopen dat hij in staat moet zijn om terug te keren in de maatschappij.” De verdediging had ten slotte opgeworpen dat de redelijke termijn overschreden was, maar daar ging het hof niet mee akkoord. Het ging immers om een moeilijk en uitgebreid onderzoek, deels door de ontkenning van de beschuldigde. Ook de periode na de verwijzing in december 2021 was volgens het hof niet onredelijk lang.

Zoals gebruikelijk werd Mohammad Taqi Musawi nog kort toegesproken door de voorzitter. “De mensen aan de overkant hebben beslist om u niet de zwaarste straf te geven. De beslissing om gisteren uw verantwoordelijkheid uit te spreken heeft op één of andere manier uw menselijke kant getoond.” Voorzitter Vincent Vereecke gaf toe dat de straf mogelijk uitzichtloos lijkt voor de veroordeelde. “Maar in onze maatschappij krijgt iedereen perspectief, ook u kan nog terugkeren in de maatschappij.” Binnen iets meer dan tien jaar kan Musawi voor het eerst vragen om vrijgelaten te worden. “Wanneer je effectief vrijkomt daarentegen, dat hangt af van uzelf. Ik spoor u aan om uw straf te aanvaarden en te dragen met moed en gelatenheid. Om te bezinnen en te werken aan uzelf, in de hoop dat u een beter mens wordt.”